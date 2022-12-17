Şubat 2020 ve Şubat 2021 arasında muhteşem bir yükseliş yaşayan kripto dünyasının bu değeri bugün tekrar 2021 seviyesinin altına düştü.

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Merkezi olmayan finanstaki (defi) kilitli toplam değer (TVL) Şubat 2021’in ilk haftasından bu yana ilk kez 40 milyar dolar sınırının altına düştü. 17 Aralık 2022’de defi’deki TVL, son 24 saat içinde %4’ten fazla değer kaybettikten sonra yaklaşık 39,53 milyar dolar oldu ki bu piyasanın geleceği açısından gerçekten korkutucu bir durum olabilir.

Defi’de Kilitlenen Değer 40 Milyar Doların Altına Düştü

Defi protokollerinde kilitli değer 675 gün sonra ya da diğer bir şekilde Şubat 2021’in ilk haftasından bu yana ilk kez 40 milyar dolar bölgesinin altına düştü. O dönemde, Şubat 2020’de yani muhteşem yükselişinden bir yıl önce 1 milyar dolar bölgesinden tırmanmaya başlayan defi’deki TVL ilk kez 40 milyar dolar sınırına ulaşmıştı.

Bugün toplam 39,53 milyar dolarlık defi ile istatistikler, Makerdao’nun bu hafta sonu en büyük TVL’ye sahip olduğunu gösterdi ve bunun yanı sıra %14,91 oranında hakimiyete sahip olduğunu gösteriyor. Makerdao’nun TVL’si 5,89 milyar dolar civarında ve geçen hafta boyunca ciddi bir düşüş yaşayarak %6,88 oranında değer kaybetti. Kilitlenmiş değer verileri açısından Makerdao’nun TVL’sini sırasıyla Lido, Curve, Aave ve Uniswap takip ediyor.

Kilit Altında Tutulan Kripto Paralar Neler?

Bugün kilitlenen değerin çoğu Ethereum’da tutuluyor; ETH tabanlı defi uygulamalarında kilitlenen 23,06 milyar dolarlık değer, kilitlenen toplam değerin %58,33’ünü temsil ediyor. Ethereum’un TVL’sini Tron, Binance Smart Chain, Arbitrum, Polygon, Avalanche, Optimism, Fantome, Cronos ve Solana takip ediyor.

Bugün akıllı sözleşme protokolü token’larının tamamı ABD doları karşısında %7,5 değer kaybederek toplam 240 milyar dolara eşit oldu. İlk on akıllı sözleşme protokolü token’ı arasında BNB, son yedi gün içinde %17,6 değer kaybederek haftalık bazda en büyük düşüşü yaşadı. Ethereum Classic (ETC) geçtiğimiz hafta %16,3’lük bir kayıp yaşarken, Tron son yedi günde %2,2’lik bir kayıpla en az kayıp yaşayan token oldu.