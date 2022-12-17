Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


Ünlü Analist Bitcoin’i Yorumladı: Tek Bir Seviye Onu Bu Fiyata Götürebilir!

Bitcoin ve diğer altcoin'ler için haftanın sonu pek de iyi geçmiyormuş gibi görünüyor. Kripto paralarda fiyat düşmeye tüm hızıyla devam ediyor.
22:00
17 Aralık 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Son 24 saat içinde Bitcoin (BTC) fiyatı 17.000 doların altına indi ve 16.500 dolarlık kritik destek seviyesine geriledi. Son iki gündeki olaylar zinciri kripto piyasasının büyük ölçüde çökmesine neden oldu. Her şey ABD Merkez Bankası’nın şahin görünümüyle başladı ve duyarlılığı tekrar negatife çevirdi.

Bitcoin (BTC) Fiyatı 19.000 Dolara Ulaşabilir Mi?

Binance’in da denetleme işlerini yürüten Mazars, Cuma günü kripto borsaları için rezerv kanıtı (PoR) da dahil olmak üzere hizmetleri askıya aldı. Bu durum, mevcut Binance FUD’u nedeniyle kripto piyasasında büyük satışlara neden oldu. BTC fiyatı %4’ün üzerinde düşerek 17.000 doların altına kadar geriledi. Daha sonra, Barry Silbert’in DCG’siyle ilgili olan kripto para birimlerinde piyasa çapında bir satış görüldü. Kripto dünyası, Genesis ve Grayscale’in iflasla karşı karşıya kalabileceğine inanıyor.

Kripto analisti CredibleCrypto, 17 Aralık’ta attığı bir tweet’te Bitcoin (BTC) fiyatı için iki senaryo paylaştı ve 16.500 bin dolarlık destek seviyesini tekrar işaret etti. Analiste göre, kısa vadede 19.000 doların üzerine çıkmasıyla birlikte Bitcoin, fiyatında yükselişini sürdürebilir.

Analiste göre Bitcoin fiyatı, bulunduğu seviyeden toparlanmak için 16.500 dolar seviyesini tutmalı. BTC fiyatının önce 17.300 dolara dokunacağını ve 19.000 dolara doğru yükselmek için 18.000 direncini kırması gerektiğini tahmin ediyor.

Ancak, BTC fiyatı 16.500 dolar desteğinin altına düşerse, yalnızca 15.600 dolara gidebilir. Kripto endüstrisinde büyük bir şey olmadıkça 15 bin doların altına inmek zor görünüyor. Yazının yazıldığı anda BTC fiyatı 16.700 dolar seviyesinde işlem görüyordu. 24 saatin en düşük ve en yüksek seviyesi sırasıyla 16.584 dolar ve 17.289 dolar oldu.

Bitcoin Yükselirse Altcoinlere Ne Olur?

Destek seviyesini koruyan Bitcoin, Ethereum fiyatının 1.070 dolar seviyesinden sıçramasını da etkileyebilir. Analist, ETH fiyatının kısa vadede 1.300 doların üzerine çıkacağını öngörüyor. ETH fiyatı şu anda 1.178 dolardan işlem görüyor. 24 saatin en düşük ve en yüksek seviyeleri sırasıyla 1.162 dolar ve 1.255 dolar oldu.

Bu arada, Binance FUD, Glassnode’un zincir üzerindeki verilerinin Binance’in kendi bildirdiği rezerv kanıtında Bitcoin’in eksik raporlandığını bildirmesi nedeniyle yatırımcıları çekimserliğe itiyor. Binance’in yerel kriptosu BNB bir hafta içinde neredeyse %18 değer kaybetti. BNB fiyatı şu anda 235 dolardan işlem görüyor ve son 24 saatte %6 düştü.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
İlgili Yazılar
Küresel Yatırım Devinin Yöneticisinden Bitcoin İçin 2 Sürpriz Fiyat Tahmini!
Küresel Yatırım Devinin Yöneticisinden Bitcoin İçin 2 Sürpriz Fiyat Tahmini!
Dikkat! Ünlü Platform 1 Ocak 2023 İçin Bitcoin Fiyat Tahminini Açıkladı!
Dikkat! Ünlü Platform 1 Ocak 2023 İçin Bitcoin Fiyat Tahminini Açıkladı!
Scott Minerd’ın Kafası Karışık: Kripto Paralar Düşecek Mi Yükselecek Mi? 
Scott Minerd’ın Kafası Karışık: Kripto Paralar Düşecek Mi Yükselecek Mi? 
Tek Başına Yeterli Mi: Bitcoin ve Altcoin’lerde Teknik Analiz!
Tek Başına Yeterli Mi: Bitcoin ve Altcoin’lerde Teknik Analiz!
Kripto Para Piyasasını Yangın Yerine Çeviren Duyuru! ‘Big Short’ Yatırımcısı: Anlamsız!
Kripto Para Piyasasını Yangın Yerine Çeviren Duyuru! ‘Big Short’ Yatırımcısı: Anlamsız!
Resmen Duyuruldu! Bankalara Yüzde 2 Oranında Bitcoin ve Altcoin İzni!
Resmen Duyuruldu! Bankalara Yüzde 2 Oranında Bitcoin ve Altcoin İzni!
Bitcoin Üç Kör Fare Formasyonu! Brandt Paylaştı, Ne Anlama Geliyor?
Bitcoin Üç Kör Fare Formasyonu! Brandt Paylaştı, Ne Anlama Geliyor?
Bitcoin Tehlikeli Sularda: Uzmanlar Son Noktayı Koydu: Geliyor!
Bitcoin Tehlikeli Sularda: Uzmanlar Son Noktayı Koydu: Geliyor!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Tek Başına Yeterli Mi: Bitcoin ve Altcoin’lerde Teknik Analiz!
ApeCoin Bu Hafta Herkesi Şaşırtabilir! APE Alınır Mı?
Dogecoin Fiyat Tahmini: Boğa Formasyonu Var!
Aralık Ayında Popüler Altcoin Düşmeye Devam Edecek!
Bitcoin 2 Kritik Seviyeyi Aşmalı! Kısa Vadeli Kripto Hedefleri!
Güncel NFT Haberleri
Filmlere Konu Olacak NFT Soygunu! 1 Ayda 1 Milyon Doları Cepledi!
Ünlü Girişimci Kripto Para Piyasasının O Tarafı İçin Verdi Veriştirdi: Malumun İlanı!
Veriler Bu Altcoin’in Potansiyel Gücüne İşaret Ediyor! Ethereum Kadar Popüler!
Dev NFT Platformu Opensea Piyasaya Meydan Okuyor! Bakın Neler Değişiyor!
Bir Dönemin Efsanesiydi, Kripto Para Desteği Kazandı! Hedefte Bu 2 Altcoin Var!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Kripto Paralarda Kırmızı Alarm! Bu Değer Şubat 2021’den Bu Yana İlk Kez 40 Milyar Doların Altında!
İflas Söylentisiyle Eriyordu! Yeni Hamleyle Altcoin Şimdi Yükseliyor!
Veriler Bu Altcoin’in Potansiyel Gücüne İşaret Ediyor! Ethereum Kadar Popüler!
Önde Gelen Kripto Şirketi Bu 3 DeFi Altcoin’ine Odaklandı!
Büyük DeFi Depremi! Kripto Şirketi Boyun Eğdi!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022