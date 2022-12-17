Bitcoin ve diğer altcoin'ler için haftanın sonu pek de iyi geçmiyormuş gibi görünüyor. Kripto paralarda fiyat düşmeye tüm hızıyla devam ediyor.

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Son 24 saat içinde Bitcoin (BTC) fiyatı 17.000 doların altına indi ve 16.500 dolarlık kritik destek seviyesine geriledi. Son iki gündeki olaylar zinciri kripto piyasasının büyük ölçüde çökmesine neden oldu. Her şey ABD Merkez Bankası’nın şahin görünümüyle başladı ve duyarlılığı tekrar negatife çevirdi.

Bitcoin (BTC) Fiyatı 19.000 Dolara Ulaşabilir Mi?

Binance’in da denetleme işlerini yürüten Mazars, Cuma günü kripto borsaları için rezerv kanıtı (PoR) da dahil olmak üzere hizmetleri askıya aldı. Bu durum, mevcut Binance FUD’u nedeniyle kripto piyasasında büyük satışlara neden oldu. BTC fiyatı %4’ün üzerinde düşerek 17.000 doların altına kadar geriledi. Daha sonra, Barry Silbert’in DCG’siyle ilgili olan kripto para birimlerinde piyasa çapında bir satış görüldü. Kripto dünyası, Genesis ve Grayscale’in iflasla karşı karşıya kalabileceğine inanıyor.

Kripto analisti CredibleCrypto, 17 Aralık’ta attığı bir tweet’te Bitcoin (BTC) fiyatı için iki senaryo paylaştı ve 16.500 bin dolarlık destek seviyesini tekrar işaret etti. Analiste göre, kısa vadede 19.000 doların üzerine çıkmasıyla birlikte Bitcoin, fiyatında yükselişini sürdürebilir.

Analiste göre Bitcoin fiyatı, bulunduğu seviyeden toparlanmak için 16.500 dolar seviyesini tutmalı. BTC fiyatının önce 17.300 dolara dokunacağını ve 19.000 dolara doğru yükselmek için 18.000 direncini kırması gerektiğini tahmin ediyor.

Ancak, BTC fiyatı 16.500 dolar desteğinin altına düşerse, yalnızca 15.600 dolara gidebilir. Kripto endüstrisinde büyük bir şey olmadıkça 15 bin doların altına inmek zor görünüyor. Yazının yazıldığı anda BTC fiyatı 16.700 dolar seviyesinde işlem görüyordu. 24 saatin en düşük ve en yüksek seviyesi sırasıyla 16.584 dolar ve 17.289 dolar oldu.

Bitcoin Yükselirse Altcoinlere Ne Olur?

Destek seviyesini koruyan Bitcoin, Ethereum fiyatının 1.070 dolar seviyesinden sıçramasını da etkileyebilir. Analist, ETH fiyatının kısa vadede 1.300 doların üzerine çıkacağını öngörüyor. ETH fiyatı şu anda 1.178 dolardan işlem görüyor. 24 saatin en düşük ve en yüksek seviyeleri sırasıyla 1.162 dolar ve 1.255 dolar oldu.

Bu arada, Binance FUD, Glassnode’un zincir üzerindeki verilerinin Binance’in kendi bildirdiği rezerv kanıtında Bitcoin’in eksik raporlandığını bildirmesi nedeniyle yatırımcıları çekimserliğe itiyor. Binance’in yerel kriptosu BNB bir hafta içinde neredeyse %18 değer kaybetti. BNB fiyatı şu anda 235 dolardan işlem görüyor ve son 24 saatte %6 düştü.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.