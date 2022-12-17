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Shiba Inu İçin Kırmızı Alarm! Milyonlarca Yatırımcısı Bu Durum Yaşanırsa Ne Yapacak?

Shiba Inu (SHIB) uzun zamandır görülmemiş bir seviyeye geriledi. Piyasanın içerisinde bulunduğu olumsuz hava onu daha da aşağılara itebilir.
19:30
17 Aralık 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Shiba Inu (SHIB) fiyatı bugün 0.00000805’a dolara düştü ve Haziran ayından bu yana kaydedilen en düşük fiyat oldu. Kripto piyasasındaki FUD ve Shiba Inu balinalarının SHIB varlıklarını sürekli olarak satması, SHIB fiyatındaki son düşüşün arkasındaki faktörlerden bazıları.

Shiba Inu için 24 saatin en düşük ve en yüksek fiyatı sırasıyla 0,00000805 dolar ve 0,0000089 dolar oldu. Bu nedenle, SHIB fiyatı son 24 saatte yaklaşık %10 ve bir haftada %13 düştü. Fiyat şu anda 0.000008202 dolardan işlem görüyor.

Shiba Inu Fiyatına Balina Müdahalesi!

Shiba Inu’nun yakımlarının takip edildiği platform olan Shibburn, 17 Aralık’ta attığı bir tweet’te son 24 saat içinde 11 işlemde toplam 47.440.894 SHIB token’ın yakıldığını açıkladı. Resmi yakım web sitesine göre, Shiba Inu’nun yakım oranı son 24 saat içinde %235,41 oranında arttı.

İlginç bir şekilde, en çok SHIB token’ı yakan işlemler arasında, bir cüzdan adresinin Etherscan verileri, cüzdanın bir yıldan fazla bir süredir hareketsiz olduğunu ortaya koydu. Cüzdan aktif hale geldi ve 23.616.644 SHIB token’ının tamamını yakım adresine aktardı.

Meme kripto para birimi Shiba Inu (SHIB), 2021’deki boğa piyasası sırasında büyük rallilere tanık olduktan sonra balinaların en sevdiği token haline geldi. Balinalar milyonlarca dolar kâr elde etti. Ancak, kripto kışıyla birlikte SHIB en kötü düşüşlerden birini yaşadı ve balinaların meme coin’den uzaklaşmasına neden oldu.

Son olarak, bir Shiba Inu balinası 14 Aralık’ta kripto borsası Binance’e 2 milyon dolar değerinde 210 milyardan fazla token transfer etti. Balina 2020 yılında 2,37 ETH karşılığında 3,49 trilyon SHIB token satın almış ve o zamandan beri küçük miktarlarda SHIB token satıyor. Balina hâlâ 4,86 milyon dolar değerinde 546 milyardan fazla SHIB token’ına sahip.

SHIB Fiyatı Daha Fazla Düşebilir

Shiba Inu fiyatı önemli bir destek seviyesine ulaştı. Uzmanlar, FTX’in çöküşünü takip eden olumsuz piyasa duyarlılığının daha fazla satışa neden olacağına inanıyor. Ayrıca, Binance ve DCG’nin Genesis’inin potansiyel iflas riskiyle karşı karşıya kalmasıyla ilgili FUD, trader’ları ve balinaları SHIB’e para yatırmak konusunda sınırlıyor olabilir.

Analistler, SHIB fiyatının yukarı yönlü bir hareket yapmadan önce 0,0000075 dolara düşebileceğini tahmin ediyor. Analistler, Bitcoin ve Ethereum’un düşüş eğiliminde olduğuna ve henüz bir dip oluşturmadığına inanıyor. Bitcoin ve Ethereum’un düşüş rallisi SHIB’in de aynı şeyi yapmasına sebep olabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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