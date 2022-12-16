Shiba Inu kötü günler geçiriyormuş gibi görünse de geliştirme faaliyetleri tüm hızıyla devam ediyor. Gelen son haber yatırımcıyı heyecanlandırabilir.

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Shiba Racing Team, SHIB metaverse’de bir P2E yarış oyunu tarafından desteklenen Yarış NFT’lerinin genesis koleksiyonunu yayınlamaya hazırlanıyor.

Shiba Inu ekosisteminde meydana gelen birçok yeni gelişme arasında, motor sporları P2E yarış oyunu ve Shiba Racing Team’in ilgili NFT’ler duyuruldu. Shiba Racing Team ya da kısaca SRT, hem Formula 1 yarış sporundan hem de Shiba Inu Token’dan ilham alan modern bir yarış NFT girişimi olarak tanımlanıyor.

SHIB Metaverse’in P2E Yarış Oyunu

Resmi duyuruya göre, yeni proje SHIB metaverse üzerinde oyna-kazan oyun platformunu başlatarak NFT’nin erişimini genişletecek ve aynı zamanda gerçek dünya yardımcı programları sağlayacak.

Yaklaşan NFT koleksiyonunun, oyunun kazanç mekanizmalarından tutarlı gelir akışı sağlamak ve aynı zamanda bir NFT koleksiyoncusunun portföyüne değer katmak için çok önemli olduğu düşünülmekte.

Ethereum Ağında Shiba Racing Team, ERC-721 standardı üzerine inşa edilmiş 9.990 farklı NFT’den oluşmakta. Racing Team’in motor sporları yarışçıları, 9.990 farklı NFT’den oluşan bu koleksiyonda yer alacak. Projenin arkasındaki ekip, dünyanın dört bir yanındaki farklı kullanıcıların birbirleriyle rekabet edebileceği çok oyunculu oyun modunu etkinleştirmeyi de onayladı.

Projenin genesis koleksiyonunun Ace (Shiba Inu), Max (Boğa), Char (Ejderha), Milo (Beyaz Kaplan) ve Bubbles (Ayı) gibi motor sporları yarışçılarını içerdiği bildirildi. Bu beş üst düzey motor sporları yarışçısının NFT koleksiyonunda yer aldığı ve gözlük, başlık, arka planlar, yangın kıyafetleri ve daha fazlası dahil olmak üzere çeşitli özelliklere sahip olduğu açıklandı.

Yeni girişimin kurucusu Jason Scoby’nin şu sözleri aktarıldı:

Metaverse yeni inovasyonlara, ilerlemelere ev sahipliği yapabilse de, oyun endüstrisinin metaverse’deki güçlü varlığı seçkin ve titizlikle hazırlanmış NFT’lerimizi piyasaya sürerek daha iyi ve sürükleyici bir yarış deneyimi sunmaya çalışıyoruz.

SHIB Metaverse’de Grand Prix Mi?

Shiba Racing Team’in ikinci NFT koleksiyonunda NFT olarak süper arabalar yer alacak. Oyuncular, kazanan kombinasyonlarını bulmak için çeşitli süper arabaları ve özelleştirmeleri test edebilecekler. Ayrıca girişim, dünyanın dört bir yanından oyuncuların katılabileceği ve kripto ödülleri için yarışabileceği metaverse yarış platformunda Grand Prix yarışmalarına ev sahipliği yapmayı planlıyor.

Ekip tarafından açıklanan ayrıntılara göre, bu farklı P2E ve PVP metaverse yarış platformundan yararlanmak isteyen oyuncular, koleksiyonları piyasaya çıkar çıkmaz Shiba Racing Team’in kendine özgü NFT’lerini satın alabilir ve kendilerini potansiyel adaylar olarak kaydettirebilirler.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.