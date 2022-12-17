Sizin için bu yazımızda metaverse'ün geleceğine hükmedecek ve kripto para piyasasının metaverse tarafını coşkulandırabilecek en iyi 5 şirketi sıraladık.

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Metaverse, sanal deneyimler sunan Blockchain teknolojisi üzerine inşa edilmiş mekansal bir bilgi işlem platformudur. Metaverse, sosyal etkileşimler, para, ticaret, ekonomi ve mülk sahipliği ile tamamlanan gerçek dünyanın bir alternatifi veya bir kopyası olarak da düşünülebilir. Metaverse uygulaması, dijital avatarlar aracılığıyla iletişimi geliştirmiştir. İnsanların toplantılarda kod hakkında konuşması, sanal konserlerde takılması ve bu tür diğer etkinlikler artık boş bir hayal değil. Oldukça kısa bir süre içinde metaverse’te kendine bir yer edinen şirketlerin sayısı göz ardı edilemez, zira metaverse’in popülaritesi her geçen gün artıyor. Teknoloji devlerinin metaverse’e olan ilgileri bir dönem kripto para piyasasını sallamış, bu alanda proje üreten birçok altcoin’in sert şekilde yükselmişti. Sizin için bu yazımızda metaverse’ün geleceğine hükmedecek ve kripto para piyasasının metaverse tarafını coşkulandırabilecek en iyi 5 şirketi sıraladık.

İçerik Rehberi Meta

Microsoft

NVIDIA

Nike

Tencent

Meta

Eski adı Facebook olan Meta‘nın bu listede ilk sırada yer alması şaşırtıcı değil. Öyle ki Facebook, metaverse’e vurgu yapmak için 2021 yılında adını değiştirdi. Facebook, kullanıcıların kendi evlerinin rahatlığında birbirleriyle bağlantı kurmalarına, topluluklar oluşturmalarına ve sosyalleşmelerine imkan tanıyan bir platformdur. Metaverse teknolojisinin ortaya çıkmasıyla Facebook, kullanıcıların dünyanın dört bir yanındaki insanlarla daha önce zor olan bir şekilde etkileşime girmesini mümkün kıldı.

Microsoft

Microsoft, metaverse için bir dizi uygulama oluştururken Meta’ya yardımcı oluyor. Yeni özelliklere erişim sağlamak amacıyla şirket, metaverse için bir ARçipi geliştirmek üzere Qualcomm ile birlikte çalışmaya başladı. Microsoft, AltspaceVR’yi güncelleyerek metaverse’ü oluşturan lider şirketlerden biri oldu ve burayı oyuncular ve kullanıcılar için çok daha güvenli bir yer haline getirdi. Şirketin Microsoft Mesh adı verilen metaverse platformu, her yerden ve her cihazdan karma gerçeklik uygulamaları aracılığıyla varlık ve paylaşılan deneyimler sağlıyor.

NVIDIA

NVIDIA, sanal dünyaları simüle etmek ve bu dünyalara bağlanmak için Nvidia Omniverse adlı bir platform geliştirdi. Dijital içerik oluşturucuları Omniverse’de gerçek zamanlı olarak üç boyutlu içerik oluşturmak için sanal olarak işbirliği yapabilirler.

Omniverse, fizik kurallarına bağlı kalarak parçacıkları, sıvıları, malzemeleri, baskıları ve kabloları simüle edebiliyor. Bu, Nvidia Omniverse’ü ürün tasarlamak, robotları eğitmek ve şehirlerin, fabrikaların ve binaların dijital ikizlerini oluşturmak için ideal hale getiriyor.

Nike

Nikeland‘in yaratılmasıyla spor giyim şirketi Nike da metaverse dünyasına dahil olmuş oldu. Brainiac Commerce tarafından geliştirilen bir e-ticaret platformu olan Nikeland, tamamen yönetilen bir çözüm kullanarak, diğer teknoloji tabanlı markaların ve trader’ların ürünlerine ölçeklenebilir tüketici trafiği çekmelerini sağlıyor. Bu dünyadaki oyuncular, sanal gerçeklik dünyasında gerçek yaşam deneyimini daha da taklit ederek dijital Nike kıyafetlerini giyebilecekler.

Tencent

Çin’in çok uluslu teknoloji ve eğlence şirketi Tencent, oyun geliştirme şirketi TiMi Studio Group aracılığıyla metaverse’e odaklanıyor. Portföyünde bir dizi prestijli şirket bulunsa da Tencent, metaverse stratejisine odaklanmak için oyun geliştirme bölümü olan Tencent Games‘i kullanacak.

Şirket, kısa bir süre önce metaverse için araçlar ve hizmetler oluşturmak üzere “genişletilmiş gerçeklik” adlı bir bölüm kurdu. Tencent’in maliyetleri düşürmek için devam eden çabalarına rağmen, birimin sonunda 300 kişiyi istihdam edeceğini iddia ediliyor.

Farklı iş sektörleri metaverse’ün geleceğinden etkilenebilir. Metaverse’ü kullanarak hızlı bir şekilde iletişim kurulabilir ve sonsuz olasılıkların önü açılabilir. İş operasyonlarını çoğaltmak için işletmeleriniz için sürükleyici simülasyonlar kullanabilirsiniz. Her iş sektörü bu teknolojiyi operasyonlarında kullanmaya hazır. Gayrimenkulden e-ticarete ve eğitime kadar, müşterilerine daha iyi hizmet sunmak için bunu yapabilirler. Tahmin edileceği üzere, teknoloji devlerinin metaverse’e dönük hamleleri beklendiği gibi kripto para piyasasındaki metaverse projelerinin de fiyatlarını olumlu yönde etkileyecek bir unsur.