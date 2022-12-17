Ethereum balinaları 12 saatlik bir süreç boyunca fiyat seviyelerini korumak için mücadele etmişler gibi görünüyor. Peki göstergeler ne diyor?

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Ethereum (ETH) 14 Aralık’ta ulaştığı 1.351 dolardan bu yana %12,5 kayıp yaşadı. Boğalar 12 saatlik emir bloğunu 1.160 dolar civarında savunmak için mücadele etti. Bu alan Kasım sonundan bu yana destek görevi görüyor.

1.150 doların altındaki bir hareket ETH’nin hızla 1.072 dolar seviyesine düşmesine neden olabilir. Bu, Ethereum’un Kasım ayının ilk haftasından bu yana işlem gördüğü aralığın en düşük seviyesini işaret ediyor. Teknik göstergeler de düşüş eğilimini güçlendirdi.

Yükseliş Emri Bloğu Şimdiye Kadar Savunuldu

ETH’nin yazım zamanında içinde işlem gördüğü camgöbeği kutu, 12 saatlik bir yükseliş emir bloğunu temsil ediyordu. Şimdiye kadar, 12 saatlik işlem seansı bu OB’nin altında kapanmadı. Dört saatlik grafik, momentum ve satış baskısının ayıların elinde olduğunu gösterdi.

Göreceli güç endeksi (RSI) son günlerde nötr 50’nin altına düştü ve direnç olarak yeniden test etti. Aşırı satım koşullarına işaret eden 28,5 seviyesinde olmasına rağmen, bu Ethereum için daha fazla kayıp yaşanmayacağı anlamına gelmiyordu. Chaikin para akışı (CMF) da -0,05’in oldukça altındaydı ve piyasadan önemli miktarda sermaye akışı olduğunu gösterdi.

Açığa satış yapanlar, 1.080 dolar civarındaki düşük aralıkları hedefleyen satış emirleri vermek için 1.160 doların altına inilmesini ve 1.160-1.200 dolar aralığının yeniden test edilmesini bekleyebilir. Yükseliş eğiliminin gerçekleşmesi için ETH boğalarının fiyatları 1.211 dolar ile orta aralık işaretinin üzerine çekmesi gerekiyor.

MVRV Oranı Düştü

Piyasa değerinin gerçekleşen değere oranı (MVRV) (30 günlük) Aralık ayı başında 0 seviyesinin üzerine çıkmıştır. Yaklaşık iki hafta boyunca yukarıda kaldı ve kısa vadeli yatırımcıların kârda olduğuna işaret etti. Bununla birlikte, son satış dalgası Ethereum’un 1350 dolarlık en yüksek dirençten reddedildiğini gösterdi. Fiyattaki düşüşün yanı sıra, MVRV de sahiplerinin karlarının silindiğini gösterircesine düştü.

Tüm bunlar yaşanırken Bitcoin’in de düşüyor olması tüm kripto para yatırımcılarının aklında soru işaretleri yaratmaya devam ediyor. Hafta içinde yaşanan FUD’lar da göz önünde bulundurulduğunda boğaların tüm bu seviyeleri nasıl koruyacağı merak konusu olmaya devam edecek.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.