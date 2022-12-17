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Yüzde 39 Artış! Bu Altcoin Kripto Para Piyasalarına Meydan Okuyor!

Kripto para piyasalarında yaşanan düşüşlerin aksine bu altcoinde yüzde 39 oranında fiyat artışı yaşandı! Yükseliş devam edecek mi?
23:59
17 Aralık 2022
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Birlikte çalışabilir blok zinciri Cosmos Network (ATOM) üzerine inşa edilmiş bir altcoin, kripto para piyasalarının içinde bulunduğu çalkantılı sürece rağmen ciddi bir fiyat artışı kaydetti.

Yüzde 39 Fiyat Artışı!

Akıllı sözleşme platformu OKX Chain’in yerel kripto para birimi olan OKT iflas eden kripto para borsası platformu FTX’in çöküşünün yol açtığı en son ayı piyasasına meydan okuyarak yeni ortaklıklar imzalarken son yedi gün içinde önemli bir fiyat artışı yaşadı. Cosmos üzerine inşa edilmiş bir Ethereum (ETH) Virtual Machine (EVM) uyumlu Layer 1 protokolü olan OKT, 10 Aralık tarihinde 19,54 dolarlık düşük fiyat seviyesinden 16 Aralık tarihinde haftalık en yüksek seviyesi olan 27,28 dolara ulaştı. Token kripto para piyasalarının aksine yedi günden az bir sürede %39,61 oranında bir fiyat artışı yaşadı. Altcoin kazanımlarının bir kısmını kaybederken ve yazı kaleme alındığında 24,32 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Bununla birlikte piyasa değerine göre 77. sırada yer alan kripto para birimi, kısa bir süre önce çevre dostu proof-of-stake meme token’ı Chihuahua Chain (HUAHUA), sosyal kripto para oyun ağı Candy Club, merkezi olmayan diğer dijital varlıklar ve kripto para şirketleriyle bir dizi yeni iş birliğini duyurdu.

Token Anlaşmaları

Yatırımcılar artık HUAHUA ve OKT’yi Chihuahua zinciri ile OKX zinciri arasında transfer edebilir ve 677’den fazla Candy Club oyunu oynamak için OKT token’ınını kullanabilir. Ayrıca yatırımcılar Lovely Swap merkezi olmayan kripto para borsasında OKT satın alabilir, satabilir, takas edebilir ve Nansen’deki OKT varlıklarını takip edebilir. Öte yandan piyasalarda yaşanan sıkıntılı süreçlerin ardından birçok kripto para devi fiyatlarında ciddi kayıplar yaşadı. Piyasaların amiral gemisi Bitcoin (BTC) ayı sezonu gittikçe derinleşirken yazı kaleme alındığında 16.687 dolar seviyesinden işlem görüyor.

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