Terra Luna Classic'in (LUNA) duyurduğu yenilik ile yatırımcıların hedefi olan bir dolar seviyesi gelecek mi? İşte ayrıntılar!

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Çöküşüyle kripto para piyasalarının oldukça zorlu bir sürece girmesine neden olan Terra ekosisteminin iflasın ardından piyasalara sürdüğü Terra Luna Classic’de (LUNC) son durum ne?

LUNC Gelişmeleri!

Terra Luna Classic’in grafiklerini ele analistler kripto para biriminin fiyatında etkili olabilecek kritik destek ve direnç bölgelerini yatırımcılara açıkladı. LUNC/USD paritesinin fiyat eğiliminin, %61,8 Fibonacci geri çekilme seviyesi ile yükselen bir seviye olan 0,000147 dolarda büyük bir dirençle karşı karşıya kaldığı için düşüş yönünde olduğu belirtiliyor. Bununla birlikte LUNC’deki mevcut yükseliş eğilimi, Osmosis ve Terra Classic (LUNC) arasındaki IBC kanalının eski haline getirildiği açıklamasıyla desteklendi. Duyurulan yeni özellik IBC ile yatırımcılar artık LUNC ve USTC’yi zincirler arasında bir kez daha aktarabilir.

Belirtilen haberin duyurulmasının ardından LUNC topluluğu Twitter üzerinden görüşlerini paylaştı. Birçok Twitter kullanıcısı, bunun LUNC için yalnızca bir başlangıç ​​olduğuna ve önümüzdeki yılın yatırımcılara daha da fazla heyecan sunacağına inanıyordu. Bu gelişmenin yanı sıra LunarCrush’ın araştırmasına göre, LUNC yatırımcılarını yakın gelecekte piyasanın kendi lehlerine dönmesini beklemeleri gerekebilir. Ayrıca popüler kripto para birimi LUNC, token için büyük bir yükseliş göstergesi olan ve önümüzdeki günlerde bir fiyat artışına işaret eden ilk on Cosmos IBC projesi arasında birinci sırada yer alıyor.

Terra Luna Classic Fiyat Tahmini

Terra Classic’in mevcut konumda fiyatı 0.000143 dolar seviyesinde ve 24 saat içerisindeki işlem hacmi yaklaşık olarak 138 milyon dolar. Ayrıca Terra Classic, son 24 saat içerisinde yaklaşık %8,5 oranında düştü.

%61,8 Fibonacci düzeltmesi ile uzatılan 0,00014 dolar direnç seviyesini kırdıktan sonra LUNC fiyatı 0,000154 dolar seviyesine kadar ulaşabilir. Ayrıca analistler teknik olarak, LUNC’ın yukarı yönlü bir fiyat hareketi potansiyeli olduğunu, ancak Terra’nın temelleri önemli ölçüde değişene kadar 1 dolara ulaşmayacağını belirtti.