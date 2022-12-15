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  •   XRP Davası Son Durum Nedir? Dünyaca Ünlü CEO İnanılmaz Bir İddia Ortaya Attı!

XRP Davası Son Durum Nedir? Dünyaca Ünlü CEO İnanılmaz Bir İddia Ortaya Attı!

Tüm kripto dünyasını yakından ilgilendiren SEC-Ripple davasının ne zaman sona geleceği herkes tarafından merak konusu olmaya devam ediyor.
20:30
15 Aralık 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Çarşamba günü XRP %2,43 oranında düştü. Perşembe gün ise %2,21’lik bir kazanç elde etti ve XRP güne 0,3818 dolar seviyesinde devam ediyor. XRP art arda iki kere 0,39’u tekrar ziyaret ederken, dördüncü günde 0,38 doların altını ziyaret etti.

Düşüş seansında XRP sabahın en yüksek seviyesi olan 0,39531 dolardan akşamın en düşük seviyesi olan 0,37538 dolara geriledi. XRP, günü 0,38575 dolarda bitirmeye çalışırken destek bulamadı ve fiyat önce 0,3835 dolardaki ilk ana destek seviyesinden (S1) düştü.

SEC-Ripple Davasında Belirsizlik

Devam eden SEC-Ripple davasında, yatırımcıların dikkatini ABD ekonomik takviminden ve düzenleyici konuşmalardan uzaklaştıracak herhangi bir güncelleme olmadı. FTX’in çöküşünün ardından artan düzenleyici incelemeler XRP üzerinde baskı yaratmaya devam etti. SEC v Ripple davası devam ederken, yatırımcılar FTX krizinin tekrarlanmasını önlemek için sıkı düzenleyici önlemler alınması tehdidine olumsuz yanıt verdi.

Kripto haberleri ve kanun yapıcıların konuşmaları, Fed’in merakla beklenen faiz oranı kararı ve ekonomik projeksiyonları öncesinde düşüş havasına katkıda bulundu. Çarşamba günü, Senato Bankacılık Komitesi FTX’in çöküşünü tartışmak üzere bir duruşma düzenledi. Bazı milletvekillerinin ABD’de kripto paraların yasaklanması çağrısında bulunduğu oturumda ortak bir tema olarak sıkı düzenlemeler talep edildi.

Düzenleyici incelemeler alıcı iştahını test ederken, Fed XRP’yi ve daha geniş kripto piyasasını resmen düşüşe itti. Faiz oranı projeksiyonlarında yukarı yönlü revizyonlar ve ekonomik büyüme tahminlerinde aşağı yönlü revizyonlar, piyasanın düşüş yönünde tepki vermesine neden oldu.

Bugün, işsizlik başvuruları, perakende satışlar ve imalat sektörü faaliyetlerinin ön planda olduğu ABD ekonomik takvimi yeniden odak noktası olabilir. Rakamlar etkili olsa da, SEC ve Ripple arasında gerçekleşen davadaki güncellemeler, Binance ile ilgili haberler ve düzenleyici konuşmalar muhtemelen daha fazla etkiye sahip olabilir.

Bu hafta Cardano’nun kurucusu Charles Hoskinson, SEC-Ripple davasının Perşembe günü sona ereceğine dair söylentilerden bahsetti. Kaynağı bilinmemekle birlikte, davanın sonuçlanma olasılığı muhtemelen yatırımcıları test edebilir.

XRP Fiyat Hareketi

Geçtiğimiz dönemde hakkında SEC tarafından bir çok suçlama yapılan XRP tüm bunlara rağmen olası dava gelişmelerine istinaden fiyat anlamında yükselişler yaşayabiliyordu. Yaşanan piyasa koşullarından altcoin’de fazlasıyla etkileniyormuş gibi duruyor. Dün yapılan Fed toplantısı onu da etkisi altına aldı.

Bu yazının yazıldığı sırada XRP %1,47 düşüşle 0,3811 dolara gerilemişti. Güne karışık bir başlangıç yapan XRP, 0,37731 dolara kadar düşmeden önce 0,38629 dolara kadar yükselmişti. XRP fiyatı konusunda gerek SEC ile yaşanan davanın gidişatı gerekse Bitcoin’in durumu belirleyici olabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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