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Binance Coin (BNB), Ripple (XRP) ve Dogecoin’de (DOGE) Uzman Görüşü!

Binance Coin (BNB), Ripple (XRP) ve Dogecoin'de (DOGE) fiyat hareketi hangi yönde olacak! Altcoinlerin kritik destek ve direnç seviyeleri ne?
23:27
10 Ocak 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para piyasalarındaki çalkantılı süreç devam ederken popüler altcoinlerde son durum ne? İşte grafiklerle fiyat analizi!

Binance Coin (BNB)

Binance Coin yukarı hareketini sürdürerek 8 Ocak’ta 50 günlük basit hareketli ortalamanın üzerine çıktı. Bu durum daha yüksek seviyelerde güçlü talebi olduğunu gösterebilir 20 günlük EMA yükselmeye başladı ve göreceli güç endeksi (RSI) pozitif bölgede. Belirtilen metrikler boğaların üstünlüğe sahip olduğunu gösterebilir. Olası bir yükseliş ivmesinde BNB/USDT paritesi 300 dolara ulaşabilir ve ardından 318 dolara kadar yükselebilir. Bu bölge ayıların güçlü satış işlemlerine neden olabilir.

Olası bir düşüşte ilk destek 50 günlük SMA ve ardından 20 günlük EMA seviyeleri. Hareketli ortalamaların altında bir kırılma, ayıların tekrar kontrolü ele aldığını düşündürebilir. Parite daha sonra 250 dolara kadar gerileyebilir.

Ripple (XRP)

Ayılar, son birkaç gün içinde fiyatı simetrik üçgenin destek hattının altında tutma girişiminde defalarca başarısız oldu. Bu durum yatırımcıların XRP’deki düşüşü fırsat bilerek satın alma işlemi gerçekleştirdiğini gösterebilir. Ripple boğaları, fiyatı üçgenin direnç çizgisine doğru itmeye çalışabilir. Olası girişim takip edilmesi gereken önemli bir seviye çünkü üzerinde bir kırılma ve kapanış, yeni bir yukarı hareketin başladığını gösterebilir. Girişim başarılı olursa XRP/USDT paritesi 0,42 dolara ve daha sonra 0,46 dolarlık model hedefine yükselebilir.

Varsayımın aksine, fiyat mevcut seviyeden veya direnç çizgisinden aşağı dönerse, bu durum paritenin üçgen içinde işlem görmeye devam edebileceğini düşündürebilir. Ayılar, üstünlük elde etmek için fiyatı üçgenin altına düşürmek ve sürdürmek zorunda kalabilir.

DOGE/USDT

Dogecoin’in dar aralıktaki fiyat hareketi, 9 Ocak tarihinde 20 günlük EMA’nın üzerinde bir kırılma ile yukarı yönlü çözüldü. Fiyat bundan sonra, ayıların güçlü bir meydan okuma oluşturabileceği 50 günlük SMA seviyesi olan 0,08 dolara ulaşabilir. Kripto para biriminin fiyatı 50 günlük SMA’dan gerilerse ve 20 günlük EMA’dan geri dönerse, boğaların düşüşlerde satın alma işlemi yaptığını gösterebilir. Bu durum 50 günlük SMA’nın üzerinde bir kırılma olasılığını artırabilir. DOGE/USDT paritesi daha sonra 0,11 dolara doğru hızlanabilir.

Görüşün tersine DOGE fiyatı düşer ve 20 günlük EMA’nın altına gerilerse, ayılar pariteyi yeniden 0,07 dolar yakınındaki desteğin altına indirmeye çalışabilir. Girişimi başarırlarsa, parite 0,05 dolara doğru aşağı yönlü bir hareket başlatabilir.

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