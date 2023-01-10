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Bir zamanlar en büyük kurumsal yatırımcıların para akıttığı bir ekosistemken bugün LUNA bambaşka bir noktada. Bugün halen LUNA ısrarlı biçimde yatırımcıların bir kısmı tarafından tutuluyor. Hatta yeni yatırımcılar da LUNA Coin alımları yapıyor. Peki motivasyonları ne? Yani insanlar neden LUNA Coin alma ihtiyacı hissediyor.

Terra (LUNA) Yorumu

Ayı piyasalarının zarar verdiği ve yaşanan çöküşten dolayı %90’ın üzerinde değer kaybeden çok fazla altcoin var. Peki insanlar neden örneğin 17.000 dolardaki Bitcoin yerine LUNA alıyor? Burada tek bir motivasyon bulunuyor. Spekülatif fiyat hareketleri, hatırlarsanız CEL Token fiyatı 3 doları aşıp hızla yükselirken de benzer bir yorumda bulunmuştum. Spekülatif varlıklar size para kazandırabilir ancak ansızın yaşayacağı düşüşler sizin kazandığınızdan daha hızlı para kaybetmenize neden olabilir. Bir altcoin düşünün sahibi kırmızı bültenle aranıyor ve ekosistemi paramparça olmuş olsun. Buna neden yatırım yaparsınız? Elbette spekülatif fiyat hareketleri gösteriyorsa para kazanmak için.

LUNA kurucusu Do Kwon bu yıl içinde muhtemelen Sırbistan’dan ülkesine iade edilecek ve cezaevine girecek. Merkezi bir yapıya sahip olan Terra artık başsız kalacak. LUNA tarzı spekülatif varlıkların yükselişinde tek bir kazanan oluyor. Büyük fiyat hareketlerini tetikleyebilecek güçteki yatırımcılar. Fiyat aniden onların desteğiyle yükseliyor ve tepe olarak belirledikleri noktada açığa satış yaparak kazanan yine onlar oluyor.

LUNA Coin yazı hazırlandığı sırada 1,56 dolardan alıcı buluyor. Ve halen 200 milyon dolara yakın piyasa değeri var. 2023 yılında LUNA Coin’in yavaş yavaş hacim erimesi de yaşayarak borsalardan dışlanması sürpriz olmaz. Geçmişte birçok popüler kripto paranın sıfıra gittiğini, borsalardan silindiğini görmüş biri olarak LUNA Coin konusundaki riskler beni korkutuyor.

LUNC Coin Geleceği Ne Olur?

LUNC eğer Asiler başarılı olursa LUNA Coin’den daha fazla gelecek vadeden bir proje olabilir. LUNA halen merkezi bir yapıya sahip ve LUNC topluluğu çok büyük bir hareket başlattı. Mağdurların içinden gerekli teknik yeterliliklere sahip bir grup “Terra Rebels’i” kurdu. Terra Asileri hakkında daha fazla bilgiyi konuyla alakalı inceleme yazısında bulabilirsiniz.

LUNC bundan aylar önce Terra Asileri büyük somut adımlar atana kadar bir meme token gibiydi. Ancak terk edilmiş ve Terra Classic adı verilmiş ağın ayağı kaldırabilmesi için bir şeyler yapan bir grup ortaya çıktı. Somut adımlar attılar hatta bunlardan yakımla ilgili olan kısmını gerekli sosyal medya baskısıyla Binance CEO’suna bile kabul ettirdiler. İlerleyen süreçte Terra Classic içindeki bu parlak zihinler bir DAO yapısı oluşturursa, ağın akıllı sözleşmeler konusunda yeteneklerini geliştirmeyi de başarırlarsa token fiyatı artabilir.

Yazı hazırlandığı sırada 0,0001666 LUNC Coin de tıpkı LUNA veya diğer spekülatif varlıklar (CEL, FTT vs) gibi yüksek risklidir. Ancak piyasa değerinin LUNA’yı geçmiş olmasından da anlayacağınız gibi yatırımcıların daha büyük bir kısmı Terra Classic için (LUNA’ya göre daha fazla) umut besliyor.

LUNC fiyatı kaç dolar olur? En büyük altcoinler listesini CMC üzerinde açın ve bakın, en iyi DeFi platformlarından biri AAVE, en büyük DAO tokenlerden biri BitDAO, EGLD, Flow, CHZ vesair birçok altcoinin önünde bulunan bir LUNC var. En büyük merkezi Oracle çözümü Chainlink bile LUNC Coin’in piyasa değerinin sadece 3 katı büyüklüğe sahip. LUNC kısa vadede zaten maksimum değerine yaklaşmış bir altcoindir. Kripto paraların kümülatif değeri arttıkça 1 milyar dolarlık piyasa değerinin 5 milyar seviyesine kadar ulaşması mümkün olabilir. Ancak 1 dolar hatta 0,001 dolar seviyesi bile Terra Classic için imkansız görünüyor.

Peki LUNC Coin arzı yakılıyor, arz azaldıkça fiyat artmaz mı? LUNC Coin arzı bir gölün kovayla boşaltılmasına benziyor. Eğer yaklaşık 55 yıl boyunca mevcut yakın hızıyla devam edilirse LUNC Coin 0,1 dolarlı seviyelere ulaşabilir. Fakat unutmayın arz azaldıkça sizin elinizdeki LUNC Coin’lerin de yanması gerekecek. Siz elinizdeki varlıkları neden yakasınız ki? O halde trilyonluk arzı elinde tutan yatırımcılar ellerindeki arzı neden yaksın? Sonuç olarak trilyonluk arz nasıl 10 milyar seviyelerine düşecek?