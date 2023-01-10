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Bu Ay Alınabilecek 3 DeFi Altcoin! 2025 Hedefli Fiyat Tahminleri!

2023 yılında DeFi neden önemli bir alan olacak. Kripto para yatırımcılarını önümüzdeki dönemde neler bekliyor?
22:00
10 Ocak 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para piyasaları 2023 yılında iyi bir başlangıç yaptı. Kral kripto para birimi 17.300 doların üzerinde tutunuyor. Piyasada zincirleme iflas riski devam etse de yatırımcılar haftalardır süren yatay piyasanın şimdilik sona ermesinden mutlu. Öyle ki Bitcoin cephesinde %4’lük bir yükseliş yaşanmış olsa da altcoinlerde %20’nin üzerinde ralliler yaşandı.

DeFi ve 2023 Tahminleri

Bu yıl merkezi platformlara güvenin azaldığı bir dönem olacak. FTX sonrası iflasların devam etme potansiyeli yüksek ve yatırımcılar artık DeFi dünyasına merhaba diyor. Varlıklarının korumasını merkezi olmayan cüzdanlarla kendi sorumluluğuna alan kripto para topluluğu elbette risklerini sıfırlayamıyor. Gerekli teknik bilgiye sahip olmayan kullanıcılar yanlış işlemlerin imzalanması, özel anahtarlarının ele geçirilmesi gibi birçok riskle karşı karşıya.

Tüm bunlara ek olarak merkezi platformların rezerv kanıtı hikayeleri toplulukta tam bir karşılık bulmuyor. Mali tablolarını gizleyen kripto şirketlerinin on-chain verilerle güveni tesis etme çabaları başarısızlıkla sonuçlandı. Özellikle birikimleri belli tutarın üzerinde olan yatırımcılar için merkezi platformlar artık ciddi risk anlamına geliyor.

2023 yılında DeFi kullanıcılarının tüm bu sebeplerden dolayı artması ve bu alandaki çözümlerin daha fazla talep görmesi bekleniyor. Elbette DeFi tokenleri de bu büyümeden nasibini alacak. En azından bu pencereden bakıldığında olması gereken şey bu.

En İyi 3 DeFi Altcoin

En iyi ve en popüler, ilgi gören DeFi altcoinlere göz atalım. 3 altcoin ön plana çıkıyor ancak beklentiler 2023 yılında güçlü ekiplere sahip yeni projelerin de hayatımıza gireceği yönünde. Peki şimdilik ön plana çıkan DeFi altcoinleri hangileri?

Grand View Research’e göre, küresel merkezi olmayan finans (DeFi) sektörü 2021 yılında 11,78 milyar dolar değerindeydi ve 2022 ile 2030 yılları arasında yıllık bileşik büyüme oranının (CAGR) %42,5 olacağı tahmin ediliyor.

Maker

MKR, 3 Mayıs 2021’de 6.339 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine (ATH) ulaştı. Fiyatı 2022’nin büyük bölümünde düştü ve şu anda tüm zamanların en yüksek seviyesinden %90 daha düşük. MKR şu anda 624,8 dolardan alıcı buluyor. Ayrıca son yedi günde %21,74 artış gösterdi. MKR, son yedi yılda yıllık ortalama %71,07 oranında büyümüştür. Maker en iyi yılını, MKR fiyatının %298,70 artışla 586,50 dolardan 2.338,34 dolara yükseldiği 2021 yılında yaşadı. En kötü yılı ise %78’lik düşüşle geçtiğimiz yıldı.

Coincodex’in teknik göstergelerine göre, Maker ile ilgili mevcut duyarlılık nötr. Coincodex, geçmiş verilere dayanarak Maker’a yatırım yapmanın şu anda karlı olduğunu iddia ediyor. MKR fiyatının 2024-25 yılına kadar 5.200 doların üzerine çıkabilir.

Uniswap

UNI son 7 günde %6,16 değer kazandı ve 5,70 dolardan işlem görüyor. Son 30 gün, 60 gün ve 90 gün içinde sırasıyla %5,51, %0,10 ve %5,97 fiyat düşüşü kaydederek 2022’de bir gerilemeye tanık oldu. Bununla birlikte UNI, bir yıl içinde en iyi 100 kripto varlığının %57’sinden daha iyi performans gösterdi.

Coincodex’in teknik göstergelerine göre, Uniswap etrafındaki mevcut duyarlılık nötr. UNI fiyatının 2024-25 yılına kadar 14,92 ile 44,9 dolar arasında hareket etmesi bekleniyor.

AAVE

AAVE şu anda 666,86 dolar olan ATH’sinden %91 düşüşte, 61 dolardan işlem görüyor. AAVE son yedi günde %15,26 ve yılbaşından bugüne (YTD) %17,93 değer kazandı. Bununla birlikte, UNI fiyatı son 30 gün, 60 gün ve 90 gün içinde sırasıyla %0,32, %7,62 ve %14,92 düştü. Son 1 yılda Aave fiyatı 69.83% düştü. Coincodex’in teknik göstergelerine göre, AAVE etrafındaki mevcut duyarlılık nötr. Coincodex, geçmiş verilere dayanarak şu anda Aave’ye yatırım yapmanın karlı olduğunu söylüyor. AAVE fiyatının 2024-25 yılına kadar 480 doları aşabileceği tahmin ediliyor.

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