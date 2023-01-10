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Shiba Durdurulamıyor! Yatırımcıları Sevindirecek Haber Bu Ortaklıktan Geçiyor!

Shiba Inu için iyi haberler arka arkaya geliyor. Yaşanan son gelişmeyle birlikte yatırımcılar arasında yoğun bir heyecan duygusu oluştu.
21:30
10 Ocak 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Shiba Inu yeni yıla işbirlikleriyle giriyor; Shib’in arkasındaki ekip kısa süre önce Kanada merkezli önde gelen bir çanta ve iş aksesuarları üreticisi, aynı zamanda da dağıtıcısı olan Bugatti Group ile bir ortaklığın ipuçlarını verdi.

Ekip Yenilikleri Açıklıyor

Ekip, kısa bir süre önce attığı bir tweet’te, birkaç Shiba Inu sanat portresiyle markalanmış bir Bugatti Group çantasını gösteren 7 saniyelik bir tanıtım klibiyle ortaklığın ipuçlarını verdi.

@Shibtoken Shiboshis x @bugattigrp. Önümüzdeki birkaç gün içinde yapılacak bir etkinlik duyurusu için bizi izlemeye devam edin.

Her iki taraf da yazım saatine kadar ortaklığın doğası hakkında sağlam bir bilgi vermedi, ancak bu Shiba Inu yatırımcıları arasında tomurcuklanan heyecanı söndürmedi. İşbirliğinin esrarengiz havası, bazı taraftarların ortaklığın ürününü tahmin etmesiyle daha büyük bir ilgiyi de tetikledi. Bazıları işbirliğinin Bugatti Group tarafından piyasaya sürülecek Shiba Inu temalı ürünleri içereceğine inanıyor.

Bugatti Group’un kısa süre önce NFT projesinin lansmanıyla kripto alanına ilgi gösterdiğini hatırlıyoruz. Geçtiğimiz Kasım ayında marka, Bored Ape Yacht Club (BAYC) sahipleriyle ortaklaşa bir NFT koleksiyonu tanıtmış ve bu koleksiyonla NFT’lerini piyasaya süreceğini duyurmuştu.

Müşteriler bir NFT satın aldıklarında henüz piyasaya sürülmemiş ürünlere özel erişim elde ediyor. Shiba Inu ortaklığı, kripto sahnesine atılan bir başka adım olarak dikkat çekiyor.

Shiba Inu Gelişmeleri

Bu son işbirliği, Shib’in önemli markalarla yaptığı çeşitli ortaklıklardan biri oldu. Geçtiğimiz Ağustos ayında İngiliz moda tasarımcısı John Richmond, 2022 Milano Moda Haftasından birkaç hafta önce markası ve Shiba Inu arasındaki uzun süreli NFT ortaklığının illüstrasyonlarını paylaşmıştı. Ortaklık Şubat 2022’de imzalanmıştı.

Ayrıca, daha önce bildirildiği üzere, SHIB geçtiğimiz Temmuz ayında metaverse projesini geliştirmek üzere Amerikalı sanal gerçeklik firması The Third Floor ile de ortaklık kurdu. Üst düzey bir seyahat sitesi olan Travala ile ortaklık da Kasım 2022’de duyuruldu.

Ortaklıklarının yanı sıra Shiba Inu, varlığa olan ilgiyi yeniden tetikleyen bazı yeni gelişmeler de sundu. Son raporlar, Shiba Inu için çok beklenen Katman 2 blok zinciri çözümü olan Shibarium’un, protokol üzerinde gerçekleştirilen her işlemle SHIB yakımlarını kolaylaştıracağını doğruladı.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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