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Yıkıcı bir 2022 geçirdik ve 2023 yılından yatırımcılar artık daha iyi şeyler bekliyor. En azından kripto paralar için. Peki önümüzdeki aylarda kripto para piyasalarında neler yaşanabilir? Mesela ilk 20’deki kripto paralar için yaşanabilecek olası yükselişte tavan hedefleri neler? 2022 yılıyla birlikte en zor günler geride kaldı mı? 2023 yılı kripto para almak için iyi bir zaman mı?

2023 Kripto Para Beklentileri

Zor bir yılın ardında herkes 2023 ile artık temiz bir sayfa açıldığını umuyor. Nitekim Bitcoin fiyatının uzun yatay seyrinin ardından yeniden 17.300 dolar seviyesine çıkması yatırımcılar 20.000 doların üzerindeki bir harekete benzer heyecan oluşturdu. Halbuki son toparlanma yaklaşık %4’lük bir hareketti. Peki bu sene bizi neler bekliyor?