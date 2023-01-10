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19 Farklı Tahmin! Bu Yıl Kripto Parada Göreceklerimiz!

Bu yıl kripto para piyasalarında neler göreceğiz? Birçok uzmanın değerlendirmelerinin genel derlemesiyle 19 beklenti sizlerle.
20:42
10 Ocak 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Yıkıcı bir 2022 geçirdik ve 2023 yılından yatırımcılar artık daha iyi şeyler bekliyor. En azından kripto paralar için. Peki önümüzdeki aylarda kripto para piyasalarında neler yaşanabilir? Mesela ilk 20’deki kripto paralar için yaşanabilecek olası yükselişte tavan hedefleri neler? 2022 yılıyla birlikte en zor günler geride kaldı mı? 2023 yılı kripto para almak için iyi bir zaman mı?

2023 Kripto Para Beklentileri

Zor bir yılın ardında herkes 2023 ile artık temiz bir sayfa açıldığını umuyor. Nitekim Bitcoin fiyatının uzun yatay seyrinin ardından yeniden 17.300 dolar seviyesine çıkması yatırımcılar 20.000 doların üzerindeki bir harekete benzer heyecan oluşturdu. Halbuki son toparlanma yaklaşık %4’lük bir hareketti. Peki bu sene bizi neler bekliyor?

  • Kripto para topluluğu artık merkezi kripto para borsaları, borç verenler ve diğer merkezi yapılan artık bıktı. Bundan dolayı merkezi olmayan platformların daha fazla ilgi görmesi beklenebilir. DeFi tokenleri bu yıl iyi kazançlar getirebilir. Ancak yine de DeFi herkesin kullanabilmesi için fazlasıyla karmaşık. Belki de 2023 yılında merkezi olmayan finansı herkes için erişebilir hale getiren yeni projelerin en büyük 50 kripto para arasına dahil olduğunu görürüz?
  • Merkezi olmayan finans projelerinin kurumsal yapılarla entegre olduğu günler görebiliriz.
  • NFT odaklı dijital kimliklerin yaygınlaşması beklenebilir.
  • DeFi harika ancak tam anlamıyla güvenli değil. Birçok protokol gerekli denetimlerden geçmediği için hackleniyor ve 2023 yılında da farklı DeFi sözleşmelerinin kasaları boşaltılacak.
  • Stake hizmetlerinden yararlanmak isteyen yatırımcılar halen var ancak Gemini’nin yaptığı hata merkezi olmayan protokollerdeki kilitli değeri artırabilir.
  • Metaverse üzerinde işlenen suçlara dair yeni örnekler görebiliriz.
  • Kongre kapsamlı bir kripto para düzenlemesini kabul edip hayata geçirecek.
  • SEC ve CFTC kripto paraların denetimi konusunda ortak bir yol bulacak.
  • Gemini ve Genesis gibi platformların önümüzdeki aylarda iflas ettiğini görebiliriz.
  • Cardano’nun Hoskinson’u pazarlama konusunda daha iyi birine işleri devredebilir.
  • Solana ağındaki popüler projeler Ethereum gibi rakiplere taşınmaya devam ederse Solana ilk 100 kripto para arasında son sıralara gerileyebilir.
  • FTX dolandırıcısı 2023 sonuna kadar muhtemelen özgür kalmaya devam edecek.
  • Ethereum piyasa hakimiyeti deflasyonist anlatının tabanda karşılık bulmasıyla artacak.
  • Metaverse yeniden hype bir alan olacak. Merkez bankalarının gevşemesiyle birlikte daha fazla şirket bu alana para akıtacak. Bu da büyümenin ivmesini artıracak.
  • Binance hakkındaki soruşturmalar somut davalara dönecek ve Binance muhtemelen yüz milyonlarca dolar ceza ödeyip geçmişi temizleyecek.
  • Web3 odaklı sosyal medya uygulamaları trend olacak.
  • FTT ve LUNA muhtemelen 1 doların altına inecek.
  • En büyük 10 kripto para arasında 3 veya daha fazla DeFi altcoin göreceğiz.
  • Fed yılın ikinci yarısından sonra resesyon tehlikesini görüp faiz artırımlarını durduracak. Eğer resesyon riski geri döndürülebilir cinsten olursa zayıf indirimler yapmaya çalışacak.

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