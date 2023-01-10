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Geçmişte Yaşandı! Bitcoin’de Son Çöküşü Bilen Analistten Korkutan Uyarı: Hazır Olun!

Bitcoin yeniden ivme kazanırken, son çöküşü bilen analist yatırımcılarda endişe uyandıran açıklamalar yaptı. 
20:15
10 Ocak 2023
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin yeniden ivme kazanırken, son çöküşü bilen analist yatırımcılarda endişe uyandıran açıklamalar yaptı.

Stok-Akış Oranı: Dip Görülmedi!

Bitcoin‘in fiyatı, Kasım 2021’deki zirvesinden bu yana %75’in üzerinde düştü. Hala bazı analistler felaket tellallığı yaparkan BTC’de dip seviyenin görüldüğünü iddia eden çok sayıda rapor var. Ancak popüler bir analist, ayı piyasasının ortasında olabileceğimiz konusunda uyarırken, BTC’deki düşüşün derinleşebileceğini iddia etti. Önde gelen stratejistlerden Gigi Sulivan, mevcut Bitcoin fiyat hareketini analiz ederken Stok-Akış oranına (S2F) odaklanıyor. Uzman, BTC’nin fiyatının çoktan dip yapmış olabileceğine dair bazı iddialara karşı çıktı. Bazı analistler, madenci kapitülasyonuna, güçlü hodl verilerine ve tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan uzun vadeli arza işaret ederek BTC’de dip seviyenin görüldüğünü vurgulamıştı. Bununla birlikte Sulivan, BTC 20.000 ila  22.000 dolara ulaşırsa  S2F yeşil bölgesine girebileceğine inanıyor. Bu durum, başka bir satışı tetikleyebilir.

Uzman, ABD TÜFE rakamları genel tahminlerden daha iyi olursa, böyle bir artışın bu hafta sonuna doğru gelebileceğini de sözlerine ekledi. 2018 ayı piyasasını örnek gösteren uzman, resesyon ve makro ekonomik şarlat nedeniyle mevcut ayı piyasasının daha uzun geçebileceğinin altını çiziyor.  Analist arıca, makroekonomik ortama ve ABD ve diğer ülkelerin uzun bir resesyon sürecine girip girmeyeceğine bağlı olarak 2023’ün Bitcoin için daha kötü olabileceği konusunda da uyardı. Analist, Mart 2022’de, BTC‘nin fiyatı hala 40.000 doların oldukça üzerindeyken, S2F oranına dayandırarak, fiyatın 16.700 doların altına kadar düşebileceğini doğru tahmin etmişti.

Kritik Endeks, Alarm Veriyor!

Anketler, volatilite ve sosyal medya yorumları gibi farklı verilerden BTC‘ye yönelik genel duyarlılığı hesaplayan Korku ve Açgözlülük Endeksi de de parlak bir tablo çizmiyor. Endeks, Bitcoin fiyatının 0’dan (aşırı korku) 100’e (aşırı açgözlülük) dalgalanmasına bağlı olarak hareket ediyor. Pazarın son bir yıldaki durumu göz önüne alındığında, uzun süredir aşırı korku bölgesinde yer almamış olması şaşırtıcı değil.

Bitcoin’de  düşük volatilite devam ederken, uzmanlar geçmişte yaşanmış döngülere işaret ederek farklı açıklamalar yapıyor.  Kripto para piyasası  son üç hafta boyunca düşük volatilite nedeniyle yatay yönde hareket etmeye devam ederken, makro ekonomik ortam ve ABD’den gelen veriler yakından takip ediliyor.

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