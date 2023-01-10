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Yüzde 40 Yükseldi Fakat Bu Seviyeye Düşebilir! Popüler Altcoinde Tehlike!

Altcoin yatırımcılarının yüzü güldü ama yakında suratlar asılabilir. Kritik seviyeye dikkat.
19:00
10 Ocak 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin yazı hazırlandığı sırada ABD piyasaları yükseldiği için 17.300 dolardan alıcı buluyor. Altcoin yatırımcılarının yüzü gülüyor. Birçok altcoin dip seviyelerinden %20’nin üzerinde arttı ve cesur davranan yatırımcılar iyi ödüller kazandı. Fakat bu yükselişler bazı riskleri de beraberinde getiriyor. Örneğin kısa sürede yüzde 40 artan bir altcoin tehlikeli bölgede ve ciddi düşüş yaşayabilir.

STEPN (GMT)

Bitcoin yeniden 17.300 dolara tırmandı ve Gemini borsasının sert söylemlerinin ortasında yaşanan bu yükseliş şüpheli görünmeye devam ediyor. Öte yandan Bitcoin’in 17.300 dolarlı seviyelere tırmanması GMT Token yatırımcılarının da yüzünü güldürdü. STEPN, dokuz gün içinde 0,228 dolarlık dip seviyesinden %40’ın üzerinde artışla 0,325 dolara yükseldi. Geçtiğimiz birkaç saat içinde GMT büyük bir geri çekilme yaşadı ve muhtemelen 0,29 dolar desteğine kadar gerileyecek. Fibonacci 61,8’lik geri çekilme seviyesine doğru bir geri çekilme bir satın alma fırsatı sunabilir.

STEPN %40 ralli yaptı, alıcılar yeniden girmek için bu desteğin yeniden test edilmesini bekleyebilir. Kar alma seviyelerini iyi belirlemeyen günlük traderlar bu tarz büyük hareketlerin getirdiği kazanımlardan da faydalanamıyor. Peki önümüzdeki saatlerde GMT nasıl bir performans gösterecek?

GMT Token Yorum

0,24 dolardan 0,345 dolara yükseliş temel alınarak çizilen bir dizi Fibonacci geri çekilme seviyesi bize 0,285 dolar ile 0,283 dolar arasında bir bölgeye geri çekilmenin olabileceğini gösteriyor. Üstelik bu bölge GMT‘nin aralık ayı sonlarında bir haftaya yakın bir süre boyunca konsolide olduğu yerdi. Bu nedenle, alıcıların bu bölge test edilirken bir miktar güç göstermesi muhtemeldir. Yani destek olarak ilgili seviyenin güçlü kalma ihtimali ve ikinci yükseliş dalgasının buradan başlaması mümkün olabilir.

Yukarı yönlü rallide işlem hacmi de önemliydi. RSI ve OBV kısa vadede güçlü bir yükseliş gösterdi. RSI nötr 50’nin üzerindeydi ve geri çekilmeye rağmen 60 okuması yukarı yönlü ivme gösterdi. Ek olarak, OBV keskin geri çekilmeye rağmen önemli ölçüde düşmemişti. Mevcut durumda, boğalar bu bölgedeki desteğin birleşmesi nedeniyle 0,285 dolarlık alanı giriş için değerlendirebilir. Ancak 0,28 dolar altındaki kapanış yeniden 0,228 dolara kadar bir dizi düşüşü beraberinde getirebilir. Ve elbette geleceği göremiyorsanız %100 kendinizden emin adımlar atmamalısınız.

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