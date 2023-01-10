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  •   Milyarder Cuban’ın Başı Dertte! Altcoin Yatırımcılarının Davası!

Milyarder Cuban’ın Başı Dertte! Altcoin Yatırımcılarının Davası!

İşler karıştı, ünlü milyarderin başı dertte ve 2 Şubat tarihinde önemli bir gelişme yaşanacak.
18:20
10 Ocak 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Amerikalı ünlü milyarder Mark Cuban popüler bir kripto paranın topluluğuyla karşı karşıya. Peki problem ne? Geçtiğimiz yıl kripto para piyasalarının büyük çöküşünü tetikleyen çok fazla olay yaşandı. Makro ekonomik gelişmeler bir yana piyasaya en büyük darbeyi yine kendi içindeki kötü aktörler vurdu. Cuban şimdi mağdurlarla savaşıyor. Peki ne olacak?

Voyager (VGX) Davası

Amerikalı milyarder Mark Cuban’a, Cuban’ın tanıtım materyallerinde firmayı yanlış tanıttığını iddia eden Voyager müşterileri tarafından dava açılmıştı. Burada Cuban, iflas eden kripto para kredi kuruluşu Voyager’ın hoşnutsuz müşterileri tarafından suçlanıyor ve 2 Şubat tarihinde ifade verecek. Ağustos ayında Güney Florida’daki bir ABD Bölge Mahkemesinde açılan dava, Voyager’ı “devasa bir saadet zinciri” olarak tanımlıyor ve Cuban’ın Voyager ve destekçilerinin hedeflediği iddia edilen kripto acemileri ve deneyimsiz bireysel yatırımcılar arasında agresif tanıtımını vurguluyor.

Dünkü mahkeme kararında, ABD Sulh Hakimi Lisette M. Reid, Cuban’ın ifadesini iki duruşmaya bölme talebini reddetti. Bunun yerine, Cuban’ın ifadesinin tamamı bu yıl 2 Şubat’ta tek oturumda alınacak. Dallas Mavericks’in iki çalışanı da 23 Şubat’tan önce ifade verecek ve üç davacı da bu ay içinde ifade verecek. Cuban henüz Voyager çökmeden önce oldukça iddialı yorumlarda bulunmuştu. Özellikle “kripto evreninde alabileceğiniz kadar risksiz” tarzında abartılı söylemleri bugün mağdur olan davacıların haklı olduğu bir noktadır.

Davada ayrıca Voyager’ın ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) ya da menkul kıymetlerin satışını denetleyen gerekli Federal ya da eyalet düzenleyicilerine kayıtlı olmamasına rağmen kendisini “tam uyumlu ve lisanslı bir kripto komisyoncusu” olarak lanse ettiği iddia ediliyor.

Voyager İflas

Terra çöküşünün ardından ortaya çıkan likidite sorunu Voyager’ı da vurdu. Firma geçtiğimiz yıl Temmuz ayında iflas başvurusunda bulunmuştu. Ardından 2022 yılının 3. çeyreğinin sonunda FTX ABD, şirketin kalan varlıklarını 1,4 milyar dolara almayı teklif etti ve kazandı. Sonrasında FTX iflas ettiği için bu satış da başarısız oldu. Ardından Kasım ayında Binance ABD, 1 milyar dolardan biraz fazla bir teklifle satın almaya hak kazandı. Sonrasında bu karara SEC sınırlı itirazda bulundu ve Alameda da satışın iptalini talep etti.

Şimdi tüm bu yaşananlar önümüzdeki aylarda kripto para şirketlerini ilgilendiren reklam sınırlandırmalarından tutun da diğer alanlardaki yasalara kadar büyük bir regülasyon çalışmasının temelini oluşturacak.

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