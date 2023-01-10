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En popüler kripto paralardan biri olan Litecoin (LTC) bugünlerde yeniden yatırımcıların gözdesi haline geldi. Haftalardır halving beklentisiyle alıcı bulan altcoin önemli ölçüde yükseldi. Peki halving ne zaman yapılacak? LTC mevcut fiyatlardan alınırsa kazanç getirir mi? Geçmiş halving dönemlerindeki performansı ve daha fazlası.

Litecoin Halving

LTC Coin’in fiyatı haftalık grafikte yükseliş işaretleri gösteriyor ve bu da Ağustos ayındaki üçüncü halvingten önce fiyatta bir artışın yaşanabileceğine işaret ediyor. Önümüzdeki ağustos ayında yapılacak olan ödül yarılanması (halving) blok ödülünü blok başına 12,5 LTC’den 6,25 LTC’ye düşürecektir. Bitcoin’e benzer şekilde, yarılanma Litecoin koduna işlenmiştir ve bir bakıma onun para politikasıdır. Yarılanma, 4 Ağustos’ta gerçekleşmesi öngörülen 2.520.000’inci blokta gerçekleşecek.

Birinci ve ikinci yarılanmalar sırasıyla Ağustos 2015 ve 2019’da gerçekleşti. Her iki dönemde de halving öncesi fiyatta önemli artışlar yaşandı. Yani mevcut seviyeler veya yaşanabilecek ara düşüşlerde LTC alıp halving öncesinde oluşacak zirveye yakın bölgeden satış yapmak kazançlı bir strateji olabilir.

Litecoin Halving Performansı

2015 yılında, Litecoin fiyatı halvingten önceki 203 gün içinde %312 oranında artmıştı. Ancak daha sonra önemli ölçüde düşerek bir sonraki boğa koşusuna kadar devam eden bir konsolidasyon dönemine girdi. Litecoin fiyatı ikinci yarılanmadan önce de %312 oranında artmıştır, ancak bu artış 245 gün içinde gerçekleşmiştir. Sonrasında daha da keskin bir aşağı yönlü hareket yaşandı, ancak bir sonraki boğa koşusu başladığında fiyat yeni zirvelere yükseldi. Dolayışıyla önceki iki halving bize büyük bir düşüşü de müjdeliyor. Yatırımcılar halving beklentisiyle yükselen fiyat için zirveyi tespit etme noktasında bu yüzden titiz davranmak zorunda.

LTC fiyatı, Mayıs 2021’de 413,50 dolarlık zirveye ulaştığından beri azalan bir direnç çizgisinin altına düştü. Aşağı yönlü hareket Haziran 2022’de minimum 40,30 dolarlık fiyatı beraberinde getirdi. Ancak, Litecoin fiyatı kısa bir süre sonra yukarı yönlü bir harekete başladı ve Ekim 2022’de direnç çizgisinden çıktı. Kısa bir süre sonra RSI da azalan direnç çizgisinden çıktı ve 50’nin üzerine tırmandı.

Eğer yukarı yönlü hareket devam ederse zorlu 130 dolar direncinin aşılması gerekilecek. Ancak günlük zaman dilimi, LTC fiyatının yükselen bir paralel kanalın direnç çizgisinde işlem gördüğünü gösteriyor. Bu tür kanallar genellikle beraberinde düşüşleri getirir. En azından kısa vadeli bir geri çekilme halving beklentisiyle alım yapmayı planlayanlar için iyi bir giriş fırsatı olabilir. 70 dolar desteğinin kaybedildiği senaryoda 55 dolar test edilebilir.