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Fed başkanı Powell bugün için planlanan konuşmasına başladı ve kripto paralar heyecanla açıklamalarını bekliyor. Fed geçtiğimiz yıl agresif faiz artışları yaptı ve son gelen veriler artık zirvenin yaklaştığına işaret ediyor. Peki kripto paralar için en zor günler artık geride mi kaldı? Bitcoin ve altcoinler 2023 yılında nasıl performans gösterecek? Tüm bu soruların cevabını bugün alabiliriz.

Kripto Paralar Son Dakika

Fed Başkanı Powell saat 17:00 itibariyle konuşmasına başladı. Yapacağı açıklamalardan Şubat toplantısında atılacak adımlardan tutun 2023 yılının geri kalanına dair beklentilerine kadar birçok kritik detaya ulaşabiliriz. Dün açıklama yapan Fed üyeleri aslında genel olarak yılın kalanı için iyimser bir tablo çizdi. Enflasyonun bu yıl %3’e düşebileceğini söyleyen Bostic, faizlerin artık zirveye ulaşmak üzere olduğunun sinyallerini verdi.

Geçtiğimiz yıl o kadar zor bir dönemdi ki artık bundan daha kötüsünü yaşamayız diyen yatırımcılar bugün aşırı iyimserliğe kapılıyor. Zaman onların haklı olup olmadığını gösterecek. Ama kesin olan birkaç şey var, nitekim bu gelişmeler de kripto paralarda yükselişi destekliyor.

Enflasyon düşüyor ve Şubat başında artık Fed zirveyi gördük diyebilir.

düşüyor ve Şubat başında artık Fed zirveyi gördük diyebilir. Perşembe günü gelecek enflasyonun öncü göstergelere göre düşük gelmesi bekleniyor.

Eskinin en agresif faiz artışı 75bp iken yeni yılda 25bp’nin caydırıcı olacağını düşünen bir Fed var. Üstelik 25bp artıştan sonra yılın geri kalanında birçok toplantıyı en azından pas geçecekler. Çünkü yıllık faiz hedeflerine 100bp civarında kaldı.

hedeflerine 100bp civarında kaldı. Son gelen düşük PMI verisi artık resesyonun an meselesi olduğunu söylüyor. Yani Fed’in U dönüşü yapması artık an meselesi.

Fed Başkanının Açıklamaları

Beklentileri ele aldıktan sonra biraz önce başlayan konuşmanın detaylarına geçebiliriz. Fed Başkanı Powell, 1 Şubat tarihinde yapılacak yılın ilk toplantısından önce kritik açıklamalar yapıyor. Konuşma devam ettikçe önem arz eden satır başlarını burada bulabileceksiniz.

Powell konuşmaya başladı.

konuşmaya başladı. Kongre yasaları olmadan, daha yeşil bir ekonomiyi teşvik etmek için parasal veya denetimsel araçlarımızı kullanmamız uygun değildir.

Konuşmanın devamı ise şöyle;

“Üç ana noktaya değineceğim. Birincisi, Federal Rezerv’in para politikası bağımsızlığı, Amerikan halkına iyi hizmet etmiş önemli ve geniş çapta desteklenen bir kurumsal düzenlemedir. İkincisi, Fed bu bağımsızlığı araçlarımızı azami istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerimize ulaşmak için kullanarak ve halkın ve onların Kongre’deki seçilmiş temsilcilerinin anlayışını ve etkin gözetimini kolaylaştırmak için şeffaflık sağlayarak sürekli olarak kazanmalıdır. Üçüncüsü, “kendi işimize bakmalı” ve yasal hedeflerimiz ve yetkilerimizle sıkı sıkıya bağlantılı olmayan algılanan sosyal faydalar peşinde koşmamalıyız.”

Bu giriş konuşmasıydı ve devamında da 3 ana başlığa değindi. İsveç Riksbank’ın merkez bankası bağımsızlığı sempozyumu için hazırlanan konuşmasında Fed Başkanı, ABD’nin mevcut ekonomik veya para politikası görünümü hakkında yorum yapmadı. Piyasalara dair bir açıklama yapmamış olması Bitcoin’in ilerleyen dakikalarda yükselmesine neden olabilir. Yatırımcıların bir kısmı şahine yakın bir duruş endişesiyle düşüş beklentisine girmişti. Konuşmada ekonomik görünüme dair sinyaller vermediği için yatırımcıların bu yılki strateji hakkında daha fazla bilgi sahibi olabileceği Şubat toplantısını beklemesi gerekecek.