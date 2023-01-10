Merkez bankalarının faiz artışına gitmesi ve genel ekonomik olumsuzluklar yatırımcıların endişelenmesine neden olsa da Bitcoin'in (BTC) temelleri güçlü kalmaya devam ediyor. İşte en büyük kripto para için şaşırtıcı veriler.

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2022 yılı, büyük kripto para şirketlerinin çöktüğü ve Bitcoin (BTC) de dahil olmak üzere kripto paraların fiyatlarının önemli oranlarda düştüğü yeni bir kripto kışının başlangıcı oldu. Ayrıca başta Fed (ABD Merkez Bankası) olmak üzere merkez bankalarının faiz artışına gitmesi ve genel ekonomik olumsuzluklar yatırımcıların endişelenmesine neden oluyor. Tüm bunlara rağmen Bitcoin’in temelleri güçlü kalmaya devam ediyor. İşte en büyük kripto para için şaşırtıcı veriler.

Bitcoin’in Dolaşımdaki Arzı

Bitcoin’in dolaşımdaki arzı şu anda 19.257.175 BTC. Bu 21 milyon ile sınırlandırılmış olan toplam arzın yüzde 91,7’sine karşılık geliyor. Şimdi, 21 milyon BTC sınırına ulaşılmadan önce çıkarılması gereken bir 1.742.825 BTC kaldı.

Her 10 dakikada ortalama bir Bitcoin bloku çıkarılmaktadır. Dolayısıyla Bitcoin arzı yaklaşık olarak her 10 dakikada bir artmaktadır.

Bununla birlikte, madenci kapitülasyonu ve zorunlu tasfiyeler, kripto para borsalarının ve şirketlerinin iflası, büyük DeFi hack’leri de dahil olmak üzere ciddi bir piyasa gerilemesine rağmen, Bitcoin 2022’de 10 dakikalık blok sürelerini büyük ölçüde tutarlı bir şekilde korumayı başardı.

Bitcoin Madencilerinin Blok Ödülü

Bitcoin blok ödüllerini iki bileşen oluşturur: yeni yaratılan BTC’ler ve işlem ücretleri. Ağdaki blokları başarılı bir şekilde çıkarıldığında blok ödülü madencilere verilir.

Yeni üretilen BTC’lerin sayısı, kabaca her dört yılda bir gerçekleşen bir halving olayı ile yüzde 50 oranında düşürülür. Bitcoin halving olayı yeni BTC arzını yarı yarıya azaltır ve 21 milyon BTC’nin tamamının belirli bir dönem içinde çıkarılmış olmasını sağlamayı amaçlar.

Tüm BTC’lerini farklı adreslere taşımalarına rağmen, yeni çıkarılan blok miktarı 900/gün’dür ve her blok için verilen ödül 6.3 BTC’dir.

Blok ödülleri istikrarlı ve öngörülebilir olsa da, işlem ücretleri ağ etkinliği ve işlem boyutu gibi birden fazla faktöre bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Bitcoin ağının ortalama işlem ücreti 31 Aralık’ta 0,834 dolardı ve geçen yılın en yüksek seviyesi olan 2,829’a kıyasla yüzde 70,5’lik bir düşüş gösterdi.

Bu düşüş temel olarak artan ağ zorluğu, yoğun hesaplama talebi ve zayıf piyasa performansından kaynaklanmaktadır.

Blok Yüksekliği

Blok yüksekliği 31 Aralık itibariyle 573.296 oldu. Madencinin geliri yeni düşük seviyelere inmesine rağmen günlük oluşturulan bloklar sabit kaldı.

Her Blockchain, ilk bloku genesis blok olarak adlandırılan bir dizi ardışık bloktan oluşur. Genesis blokun sıfır blok yüksekliğinde olduğu kabul edilir. Genel bir kural olarak, Blockchain’in toplam yüksekliği en son blokun yüksekliğine eşittir.

Blok yüksekliği devam ettikçe, Bitcoin hala yüzde 99’dan fazla çalışma süresine sahiptir ve şu anda yüzde 99,987’de bulunmaktadır.

Bitcoin Madenciliği Zorluğu

31 Aralık 2022 tarihi itibariyle Bitcoin madenciliğinin zorluğu bir yıl önceki 24.27 trilyon seviyesinden 35.36 trilyona yükseldi.

Bu rakam, ağdaki ödüller için yarışan hash gücü miktarına bağlı olarak her 14 günde bir söz konusu kripto paranın madenciliğine uygulanan hesaplama gücü miktarını temsil eder.

Daha büyük bir madencilik zorluğu, daha fazla madencinin bu kripto parayı elde etmeye çalıştığını gösterir. Hashing, bilgisayarların blok zincirini oluşturmak için kullandığı işlem gücü miktarını ifade eder: ne kadar çok doğrulanmış işlem bloku işlenirse, o kadar çok BTC çıkarılır. Dalgalı bir piyasaya ve geçen ay yaşanan kar fırtınasına rağmen, madencilik zorluğu 2016’nın her bloğunda ayarlandı.