Dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri yayınladığı mektupla son aldıkları kararları duyurdu. Coinbase borsası tarafından paylaşılan mektup kripto paraların dünü ve bugününe dair önemli mesajlar içeriyor. Yatırımcılara uyarılardan tutun, borsanın işletme giderlerini azaltmak için atacağı adımlara kadar birçok detay son duyuruda yer alıyor.

İlk olarak Coinbase önceki çeyreğe göre çalışanlarının sayısını %25 oranında azaltacak. Buna göre 950 çalışan şirketten ayrılacak. Bankaların ve böylesine büyük kripto para şirketlerinin yaptığı işten çıkarmalar çok daha ciddi önem arz ediyor. Nitelikli elemanların işe alım süreçleri çok daha maliyetli ve ABD cephesindeki son işten çıkarmalar durumun ne kadar kritik olduğunu gözler önüne seriyor. En büyük finans kuruluşları ve borsalar en değerli kaynaklarından yani nitelikli iş gücünden vazgeçiyor.

Ayrıca CEO ve Kurucu Ortak Brian Armstrong tarafından Coinbase çalışanlarına gönderilen mektupta FTX ve diğer kripto para iflaslarıyla bağlantılı daha fazla çöküşün yaşanabileceği riski vurgulanıyor. Brian tarafından gönderilen mektubun detayları şöyle;

Brian geleceği dair umutlu, yukarıda da söylediği gibi kripto paralar hiçbir yere gitmiyor. Ancak 2022 yılı birçok kötü aktörün eş zamanlı piyasadan silindiği bir dönem oldu. Elbette bunun bedelini en fazla yatırımcılar ödedi. Ayı piyasalarında kötü, boğada iyi haber bitmez. Aslında tüm bunlar daha geniş zaman diliminde bakıldığında her 4 yıllık döngülerde yaşanan şeylerdi. Kripto paraların bittiğine inanan daha zayıf eller piyasadan zararına kaçar ve bir sonraki hype sezonunda yeni yatırımcılarla birlikte geri dönerler. Az sayıda inanmış ayı piyasası gazisi de sabırlarının karşılığını boğa sezonunda alır.

Coinbese CEO’su buraya nasıl geldiklerini aşağıdaki cümlelerle açıklıyor;

“Her yıl, gelir için farklı senaryolar yürüttüğümüz yıllık planlama sürecimizi gerçekleştiriyoruz: boğa, baz ve ayı. Kripto endüstrisini tahmin etmek zordur, ancak birden fazla potansiyel sonuçta bir işletme olarak başarılı olabilmemizi sağlayan bir planlamaya sahip olmak önemlidir. Coinbase, son on yılda bu süreci kullanarak birden fazla ayı piyasasında başarılı oldu. İlk kez bir kripto döngüsünün daha geniş bir ekonomik gerilemeyle çakıştığını görüyoruz, ancak bunun dışında benzer. 2023 senaryolarımızı incelediğimizde, her senaryoda başarılı olma şansımızı artırmak için giderleri azaltmamız gerektiği ortaya çıktı. Meslektaşlarımızla yollarımızı ayırmak her zaman acı verici olsa da, personel sayısında değişiklik yapmayı düşünmeden giderlerimizi yeterince azaltmanın bir yolu yoktu. Kaybettiğimiz herkese, burada yaptığınız her şey için içtenlikle teşekkür etmek istiyorum. Kriptoyu daha güvenilir ve kullanımı kolay hale getirmede büyük bir rol oynadınız ve müşterilerimiz ve dünya bunun için daha iyi. Kalan herkes için bugünün zorlu bir gün olduğunu biliyorum. Bu son gerileme birçok korku ve endişeye neden oldu. Direnciniz için teşekkür ederim. Misyonumuz her zamankinden daha önemli ve bu değişiklikler bu dönemde kalıcı bir şirket inşa etmemizi sağlayacak.”