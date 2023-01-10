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  •   Sonunda! 2 Kritik Rapor Tüm Hikayeyi Anlatıyor! Tecrübeli Analistten Heyecanlandıran Bitcoin Yorumu!

Sonunda! 2 Kritik Rapor Tüm Hikayeyi Anlatıyor! Tecrübeli Analistten Heyecanlandıran Bitcoin Yorumu!

Bitcoin (BTC) yeniden kıpırdamaya başlarken, popüler bir analist bugün yayımlanan önemli bir rapora dikkat çekti. 
14:55
10 Ocak 2023
Tutarlı Tahminleri İle Tanınan Analist Açıkladı: Bitcoin (BTC) Boğa Koşusuna Hazır Mı?
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin (BTC) yeniden kıpırdamaya başlarken, popüler bir analist bugün yayımlanan önemli bir rapora dikkat çekti.

Balinalar, Son 5 Günde 20 Bin Bitcoin Aldı!

Bitcoin yeniden ivme kazanırken, zincir üstü veriler bu süreçte büyük önem teşkil ediyor. Analitik şirketi Santiment’in verilerine dikkat çeken kıdemli analist Ali Martinez önemli açıklamalar yaptı. Rapora göre, 1.000 ile 10.000 Bitcoin tutan balinalar son beş gün içinde  20.000 adet daha Bitcoin aldı. 5 Ocak’ta başlayan birikim süreci, dikkat çekti. Uzmanlara göre, birikim süreci BTC’de dip seviyenin görüldüğünün habercisi. Santiment grafiğinden elde edilen veriler, 5 Ocak’ta başlayan yoğun birikim sürecini ortaya koyuyor.  Balinalar dolaşımdaki arzının %23.7’sini temsil eden 4.57 milyon BTC’ye sahip.

BTC 17.000 doların üzerinde kalmayı başarırken, yatırımcı duyarlılığı da pozitife dönmeye başladı. Güncel veriler ayrıca balinalardan gelen satış baskısının azaldığını gösteriyor. CryptoQuant raporu, bu veriyi teyit ediyor. Bununla birlikte,  birikime rağmen, bu balina adreslerinin toplam bakiyesi son ayların en düşük seviyelerine indi. FTX’in çöküşünü takip eden günlerde, piyasa genelinde satışlar hüküm sürerken, balinalar büyük oranda satışlar yapmıştı.

Makro Faktörler, Belirleyici Unsur!

Bitcoin, bu yıl ikinci kez 17.000 doların üzerine çıkarak heyecan yarattı. Bitcoin, dün 17.398 dolara kadar yükseldi. Bu, 16 Aralık’tan bu yana en yüksek noktası. Piyasa çapında ortaya çıkan dirence rağmen BTC, 17.000 dolar seviyesinin oldukça üzerinde kaldı ve an itibariyle 17.251 dolardan işlem görüyor. Analiste göre, 17.350 ve 17.500 dolar dolar önemli direnç noktaları arasına yer alıyor. Stok-Akış modelinin mucidi PlanB, geçen hafta BTC‘nin kazanımlarına rağmen zayıf işaretler gösterdiğini belirtmişti. Uzmanlar bu süreçte Perşembe günü açıklanacak olan enflasyon verilerine odaklandı.

Perşembe günü ABD’de Aralık ayı enflasyon rakamı açıklanacak. Analistler, hem genel enflasyonda hem de çekirdek enflasyonda (%6,0’dan %5,7’ye) daha fazla düşüş bekliyor. Uzmanlar herhangi bir sürpriz olması halinde BTC’de hem yukarı hem aşağı olmak üzere önemli hareketler öngörüyor.  Aynı zamanda piyasa, Winklevoss ikizlerinin borsası Gemini ile ilgili iddialara odaklanırken, Genesis’in ana şirketi olan  Digital Currency Group’un durumu yakından takip edecek. yeni iflaslar büyük risk teşkil ediyor.

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