Satoshi’nin Cüzdanına Gizemli Bitcoin Transferi!

Kripto para dünyası hafta sonu oldukça sıra dışı bir işlemle yeniden hareketlendi. Kimliği belirsiz bir gönderici, Satoshi Nakamoto’ya ait olduğu bilinen Genesis adresine 2.565 BTC gönderdi. Arkham verilerine göre bu transferin dolar karşılığı yaklaşık 181 bin dolar seviyesinde. İşlemi ilginç kılan asıl unsur ise, bu Bitcoin’lerin neredeyse kesin olarak geri alınamayacak olması. Çünkü Satoshi’ye atfedilen cüzdanlardan 2010 yılından bu yana tek bir çıkış işlemi bile gerçekleşmedi.

Bu durum, transferin ardındaki niyetle ilgili soru işaretlerini de beraberinde getirdi. Gönderici yanlışlıkla mı hatalı adresi kopyaladı, yoksa bilinçli bir şekilde Bitcoin’lerini “yakmayı” mı tercih etti? Kripto topluluğunda her iki ihtimal de yoğun biçimde tartışılıyor.

Dokunulmayan Servet: Satoshi Cüzdanlarının Sessizliği

Satoshi Nakamoto’nun toplamda 1 milyon BTC’nin üzerinde varlığa sahip olduğu uzun süredir biliniyor. Arkham’ın güncel verilerine göre bu rakam yaklaşık 1,096 milyon BTC seviyesinde ve bugünkü fiyatlarla değeri 75 milyar doları aşıyor. Söz konusu Bitcoin’lerin tamamı, 2009–2010 yılları arasında yapılan madencilik faaliyetleri sonucu elde edildi ve yaklaşık 22 bin farklı adrese dağıtılmış durumda.

Bu devasa servete rağmen Satoshi’ye ait olduğu düşünülen cüzdanlar tam 16 yıldır hareketsiz. Zaman zaman sosyal medyada “Satoshi satış yaptı” iddiaları gündeme gelse de, bu söylentilerin şimdiye kadar tamamı asılsız çıktı. Son hafta sonu gerçekleşen 181 bin dolarlık transfer ise bu nedenle fazlasıyla dikkat çekti. Zira daha önce bu adreslere gelen küçük tutarlı işlemler genellikle 2 ila 54 dolar arasında değişen, spam niteliğindeki transferlerdi.

Bitcoin Fiyatı Baskı Altında, Gözler Makro Verilerde

Gizemli transferin gündem yarattığı saatlerde Bitcoin fiyatı ise baskı altındaydı. Lider kripto para, son 24 saatte yüzde 2,65 düşüşle 68.761 dolar seviyesine geriledi. Pazartesi günü genel kripto piyasasında yaşanan satış dalgasında toplam 361 milyon dolarlık pozisyon tasfiye edildi.

Cuma günü 60.001 dolardan 71.707 dolara hızlı bir toparlanma yaşayan Bitcoin, şu anda 67.293–72.323 dolar aralığında yatay bir seyir izliyor. Yatırımcılar bu hafta açıklanacak makroekonomik verileri yakından takip ediyor. Gecikmeli ocak ayı tarım dışı istihdam verisi, tüketici fiyat endeksi, perakende satışlar ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları, piyasanın yönü üzerinde belirleyici olabilir.

Öte yandan farklı bir gelişme olarak, ABD’de spot Bitcoin ETF’lerine yönelik kurumsal ilginin son günlerde yeniden artış gösterdiği bildiriliyor. Bu durum, kısa vadeli dalgalanmalara rağmen uzun vadeli beklentilerin tamamen bozulmadığına işaret ediyor.

Sonuç olarak Satoshi Nakamoto’nun Genesis adresine yapılan bu gizemli transfer, teknik olarak piyasayı etkilemese de psikolojik açıdan büyük yankı uyandırdı. Bitcoin’in kurucusuna ait olduğu düşünülen cüzdanların hâlâ dokunulmamış olması, ağın merkeziyetsiz doğasını ve “kayıp servet” olgusunu bir kez daha gündeme taşıdı. Fiyat tarafında ise belirsizlik sürerken, yatırımcıların kısa vadeli spekülasyonlardan ziyade makro veriler ve kurumsal akışlara odaklanması daha sağlıklı görünüyor.