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En iyi senaryo gerçekleşmedi ancak daha kötüsünden de uzaklaşıyor gibi görünüyoruz. Güncel veriler güzel. Kripto para yatırımcıları Binance FUD’ına rağmen BTC fiyatını halen 28.000 dolara yakın hatta zaman zaman üstünde tutmayı başarıyor. Peki bugün gelen verilerle birlikte son durumu nasıl yorumlamalıyız?

ABD Enflasyonu Düşüyor

Ekonomik Analiz Bürosu tarafından bugün açıklanan verilere göre kişisel gelir Şubat ayında 72.9 milyar dolar (0,3%) arttı. Harcanabilir kişisel gelir (DPI) 89.9 milyar dolar (0,5%) ve kişisel tüketim harcamaları (PCE) 27.9 milyar dolar (0,2%) arttı. PCE fiyat endeksi 0,3% arttı. Gıda ve enerji hariç PCE fiyat endeksi de 0,3% oranında artarken Reel PCE %1 oranında azaldı. Şubat ayında cari dolar cinsinden kişisel gelirdeki artış, ağırlıklı olarak maaş ve ücretlerden kaynaklanan tazminat artışından kaynaklanmıştır. Şubat ayında cari PCE’deki 27,9 milyar dolarlık artış, hizmet harcamalarındaki 25,8 milyar dolarlık ve mal harcamalarındaki 2,0 milyar dolarlık artışı yansıtmaktadır.

Hizmetler içinde, konut ve sağlık hizmetlerindeki artışlar gıda hizmetleri ve konaklamadaki düşüşle kısmen dengelenmiştir. Mallar içinde benzin ve diğer enerji malları, “diğer” dayanıksız mallar (ilaç başta olmak üzere) ve gıda ve içeceklerdeki artışlar motorlu taşıtlar ve parçalarındaki (özellikle yeni ve kullanılmış hafif kamyonlar) düşüşle kısmen dengelendi. Kişisel harcamalar Şubat ayında 40,7 milyar dolar arttı. Kişisel tasarruflar Şubat ayında 915,8 milyar dolar oldu ve kişisel tasarruf oranı (harcanabilir kişisel gelirin yüzdesi olarak kişisel tasarruflar) yüzde 4,6 olarak gerçekleşti.

Bitcoin, Altın ve Kripto Yorum

Bugün gelen verilerin detayını yukarıda paylaştık. Fed üyesi Collins birkaç dakika önce son gelen verilerle ilgili açıklamalar yaptı. Cümleleri artık faiz artışında tavana yaklaşmış olabileceklerini gösteriyor ve bundan sonraki kararları çok daha titizlikle alacaklar. Nitekim gelen veriler enflasyondaki düşüşün devam ettiğini gösterdiği için bizi muhtemelen iyi bir Nisan ayı bekliyor.