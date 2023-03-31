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Dogecoin (DOGE) Kurucu Ortağı Sessiz Kalmadı! Kripto Para Topluluğu Onu Destekledi!

Kripto para dünyasının en tanınmış isimlerinden biri ve buna sessiz kalmadı.
17:30
31 Mart 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Her alanda kötü ve iyi örnekler vardı devletlerin, düzenleyicilerin görevi ise düzeni sağlamak, suçluyu cezalandırmaktır. Ancak suç ve suçlunun tespiti için önce yasalara ihtiyaç var. ABD yeni bir endüstriyi 40 yıl öncenin yasalarıyla düzene sokmaya çalıştığı için ciddi sorunlar yaşanıyor. Ve elbette bu saçmalığın birbirine vurmaktan elleri su toplamış alkışçıları da var.

Dogecoin (DOGE) Kurucu Ortağı

Jackson Palmer ile birlikte orijinal meme token Dogecoin’i başlatan günümüzün popüler influencer’ı Billy Markus gündemine yeniden kripto paraları aldı. BT mühendisi Markus Senatör Warren tarafından başlatılan son kripto karşıtı kampanya hakkındaki yorumunu paylaşmak için Twitter hesabının başına gitti. Elon Musk ile girdikleri ikili diyaloglardan dolayı oldukça geniş bir kitleye hitap eden DOGE kurucu ortağı Warren’ı kurduğu “kripto karşıtı ordu” nedeniyle eleştirdi.

Markus, Senatör Warren’ın ABD ordusu üniforması giydiği ve bir grup silahlı askerle birlikte makineli tüfek tuttuğu yazılımla oluşturulmuş bir resmini yayınladı. Dogecoin kurucu ortağı “Elizabeth Warren’ın kripto karşıtı ordusuna katılın” yorumunu yaptı.

Yakın tarihli bir Forbes makalesi, Warren’ın yeniden seçilme kampanyasının bir parçası olarak “kripto karşıtı” bir ordu kurduğunu yazdı.

Bitcoin (BTC) Yasaklanacak Mı?

Enteresan şeyler oluyor, Trump seçimlerden önce tutuklanacağım ve kaos çıkacak diyor. Sonrasında resmen suçlamalara dahil ediliyor. Devam eden bankacılık krizinin en büyük sorumlusunun “sosyal medya” olduğu iddia ediliyor. Bunlar zaten yeterince saçma değilmiş gibi şimdi de Coin Group, TikTok uygulamasının ABD’de yasaklanmasının sadece bir başlangıç olabileceği ve ardından Bitcoin’in yasaklanabileceğini söyledi.

ABD SEC düzenleyici kurumunu denetleyen Senato Bankacılık Komitesi’nin bir üyesi olan Warren, Bitcoin’e ve genel olarak kripto alanına karşı geçen yıl uygulamaya konulan bir dizi yeni yasa tasarısında aktif rol aldı. Warren, kripto paraları sadece günahkarların kullandığını düşünüyor. Ona göre uyuşturucu lordları ve insan kaçakçıları da dahil olmak üzere çeşitli suçluların kötü yoldan kazanılmış kazançlarını aklamak için kripto paralar aktif olarak kullanılıyor. Warren dünyanın herhangi bir yerine bahsettiği suç unsurlarına, fiillere kağıt dolar karşılığı da ulaşılabilindiğini, ödemelerin kağıt dolar olarak yapıldığını da görmezden geliyor. Warren’ın haklı olduğunu varsayalım, bütün bu günahkarlar 2009 yılından önce ne yapıyordu?

Kripto dünyasında “kripto karşıtı ordu” kurulmasına tepki gösteren diğer önemli isimler arasında Cardano‘nun kurucusu Charles Hoskinson, CryptoLaw’ın XRP yanlısı kurucusu John Deaton ve kripto trader ve podcaster Scott Melker yer aldı.

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