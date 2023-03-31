Hepsi pişman oldu, fakat bunu alsalardı yüzleri gülecekti. 2021 yılı ilk çeyrekten sonraki en iyi performans.

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2022 yılı yatırımcılar için bitmek bilmemişti. Şimdi yeni yılın ilk çeyreğini saatler sonra kapatacağız. Peki bu 3 ayda piyasalar nasıl performans gösterdi? Yatırımcılar umduğunu bulabildi mi? Kimler “ah keşke” dedi? 2023 yılı ilk çeyreğinin geniş kapsamlı değerlendirmesi ve güncel veriler bize tek bir şey söylüyor.

En İyi Yatırım Aracı Bitcoin (BTC)

Bitcoin’in geçen yılki kripto kışından çıkma girişiminin bir parçası olarak 2023 ivmesi, kasvetli ekonomik görünüme rağmen dijital varlığın diğer yatırım ürünlerinden daha iyi performans göstermesiyle sonuçlandı. Bugün tarihli verilere göre Bitcoin 2023’ün ilk çeyreğinde yaklaşık %70’lik kazançla en iyi performans gösteren varlık sınıfı olarak öne çıktı ve dijital para biriminin 2021’in ilk çeyreğinden bu yana en iyi çeyreklik performansını gördük. Bitcoin’in 2021’in ilk çeyreğinde, son boğa koşusunun başlangıcında yaklaşık %103 değer kazandığını düşünürsek oldukça iyi bir kazanımdan bahsediyoruz.

Bitcoin (BTC)’in son üç aylık getirileri, S&P 500 (%6,51), Nasdaq 100 (%19) ve iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (%2,2) gibi devlerin ötesindeydi. Bitcoin (BTC) kazançları parlak sarı madenimiz altını da geride bıraktı. Altın ilk çeyrekte %8,52 kazanç kaydederken, gümüşün getirisi %0,14’te kaldı.

Bitcoin Almadıklarına Pişmanlar

2022 Kasım sonunda hep yazdığımız önemli bir detay vardı. Kaos bittiğinde Bitcoin artık yolu yarılamış olur. Öyle de oldu, kripto para piyasalarındaki kaos zirveye ulaştığında fiyat dibi gördü ve insanlar zararına satış yaptıkça 15.500 dolara kadar düşen BTC fiyatına şahit olduk. Peki sonrasında ne oldu? Birileri satarken alanlar şimdi %100’e yakın kazancın keyfini çıkarıyor. Birçok piyasa uzmanı Bitcoin‘in performansının sürpriz olmaması gerektiğine inanıyor ve varlığın 2022’nin sonlarında olası bir ralli için temel oluşturmaya başladığını belirtiyor. Noelle Acheson şunları söyledi;

“Bu hiç de sürpriz değil. Tüm işaretler geçtiğimiz Kasım ayından itibaren güçlü bir fiyat tabanına işaret ediyordu ve ya likidite anlatısının değişmesi (Ocak ayı başında değişti) ya da uzun vadeli yatırımcıların bir değer saklama fırsatı görmesi (ki bu da olmuş gibi görünüyor) sadece bir zaman meselesiydi”.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.