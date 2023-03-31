Söylentiler gerçekmiş ABD hükümeti Bitcoin (BTC) satmaya başladı. Peki bu daha ne kadar devam edecek?

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Bu ayın ortasında Bitcoin fiyat düşüşüne neden olması beklenen büyük bir Bitcoin hareketliliğine dikkat çekilmişti. Silk Road dosyasındaki Bitcoin (BTC)’ler hareket ettirilmiş, Coinbase borsasına gönderilen BTC’ler satılmıştı. O günlerde ABD makamlarının yakından bir açıklama yapabileceğinden bahsetmiştik. O açıklama geldi.

ABD Bitcoin Satıyor

Mahkeme dosyalarına göre ABD hükümeti 14 Mart’ta 9.800 BTC sattı, yıl boyunca dört parti halinde 41.500 BTC daha satmayı planlıyor. Davalı James Zhong’un duruşma tarihi 14 Nisan 2023 olarak belirlendi. Silk Road, Ross William tarafından oluşturulan ve işletilen çevrimiçi bir “darknet” karaborsasıydı. Yaklaşık 2011’den 2013’e kadar faaliyette olan Silk Road, birçok uyuşturucu satıcısı tarafından kullanıldı. Bitcoin Silk Road’da kabul edilen tek ödeme yöntemiydi.

Olayın detaylarına birçok defa zaten değinmiştik artık ABD bu elindeki Bitcoin varlığını satıyor. İki hafta önce yapılan satışlar ortalama 21.900 dolar fiyattan yapıldı. ABD hükümeti bu satıştan 215 milyon dolar kazanç elde etti.

Bitcoin (BTC) Düşer Mi?

Kalan Bitcoin (BTC) varlığı hareket etmeye başladığında fiyat büyük ihtimalle düşecektir. Geçmişte bu tarz büyük hareketler satış riski doğurduğu için yatırımcıları hep risklerini azaltmaya itti. Peki ABD hükümetinin Bitcoin sattığını nasıl anlarız? Bunun cevabı çok basit. On-chain analiti anlcnc1 kullanıcısı bu sorunun cevabını veriyor. Mart ayı başında yaptığı uyarıyı fiyat düşebilir notuyla sizlerle paylaşmıştık. Bu tarihte ABD hükümetinin varlıkları hareket ettirmeye başladığına da değinmişti.

“Şimdi dostlar, Abd hükümeti 14 Mart tarihinde 9.800 BTC satmış, haberi yeni geldi. Ben bunun paylaşımını yapmıştım hatta en azından kimin böldüğünü artık biliyoruz demiştim 7 Mart tarihinden 10 Mart’a kadar %13’lük bir düşüş geldi yani 7 Mart tarihinde satmaya başlamışlar, 14 değil bari bunu yalan söylemeseydiniz. Kalan 30K BTC bu cüzdanda duruyor takip etmek isteyenler edebilirler. Bölünme başladığı andan itibaren riskinizi azaltın.. Cüzdan: adresi: bc1qf2yvj48mzkj7uf8lc2a9sa7w983qe256l5c8fs)”

MTGOX, Genesis derken şimdi de ABD hükümetinin Silk Road BTC’lerini satmaya başlamasını gördük. Nisan ayı hareketli olacak. Tek sevindirici olan şey hükümet yetkililerin satışları yıl sonuna kadar 4 parti halinde yapacak olmasıdır. Bu piyasada daha büyük bir paniği önleyecek.