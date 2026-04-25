Bittensor TAO fiyatında hızlı yükseliş: 2026 sonu için 570 dolar hedefi öne çıktı

Bittensor, blokzincir teknolojisini yapay zekâ ile birleştiren merkeziyetsiz bir platform olarak, son dönemde kripto piyasasında önemli bir ilgiyle karşılanıyor. 2023’te hayata geçen Bittensor, Proof of Learning (POL) protokolü sayesinde kullanıcı gizliliği sağlarken hata oranını düşüren bir yapıya sahip. Ağdaki yapay zekâ tabanlı modellerin güncelliği ve dayanıklılığı, Bittensor ekosisteminin yatırımcılar arasında hızla popülerleşmesine yol açtı. TAO ise Bittensor ağının yerel tokkeni olarak, hem ağ üzerinde doğrulama hem de geliştirici teşviklerinin yönetiminde kullanılıyor.

Güncel fiyat ve teknik görünüm

CryptoAppsy verilerine göre TAO, 251,51 dolar seviyesinde işlem görüyor ve bu rakam, son 24 saatte yüzde 1,45’lik artış anlamına geliyor. Mevcut piyasa değeri 2,72 milyar dolar olan tokenin dolaşımdaki arzı 10,84 milyon adet. Tüm zamanların en düşük seviyesi Mayıs 2023’te 30,40 dolar olarak ölçülürken, en yüksek değer ise Nisan 2024’te 767,68 dolara ulaşmıştı.

Son teknik analizler, fiyat oynaklığının yüzde 12’yi aştığını gösterirken, 14 günlük RSI ise 44 seviyesine tırmanarak piyasadaki dengeli yapıya işaret ediyor. 50 günlük hareketli ortalama 269,51 dolar, 200 günlük ise 277,20 dolar seviyelerinde bulunuyor. Korku ve Açgözlülük Endeksi ise 31 ile piyasada temkinli bir havanın hakim olduğunu gösterdi.

Kısa ve uzun vadeli fiyat tahminleri

TAO için 2026 yılının Nisan ayında 218 ile 375 dolar arasında dalgalanacağı, ortalama fiyatın ise 300 dolarda oluşacağı tahmin ediliyor. Yıl sonunda Bittensor fiyatının 134 ile 570,20 dolar aralığında hareket etmesi, ortalama seviyenin ise 475,17 dolar olması bekleniyor. 2027’de ise minimum 696,91, maksimum 886,98 dolar ve ortalama 791,95 dolar tahmin edilirken, 2028’de fiyatın 1.013,69 ve 1.203,76 dolar aralığında değişeceği, ortalamanın 1.108,73 dolar olacağı öngörülüyor.

Bazı piyasa takipçileri, “2028 yılında TAO’nun 1.000 dolar seviyesinin üzerine çıkmasının olası olduğunu, uzun vadede merkeziyetsiz yapay zekâ projelerine artan ilgiyle TAO’nun güçlü bir performans sergileyebileceğini” aktarıyor.

2032 tahminlerinde ise en düşük fiyat 2.280,81, ortalama 2.375,85 ve en yüksek fiyat ise 2.470,88 dolar olarak paylaşılıyor. Teknik göstergeler, TAO’nun önümüzdeki süreçte hem alım hem satım sinyalleri verdiğine işaret etse de, piyasada özellikle ilerleyen yıllara dair iyimser bir hava hâkim.

Piyasa dinamikleri ve analizler

Bittensor tokenı üzerinde yaşanan fiyat hareketlerinde son dönemlerde alıcıların ağırlığının arttığı gözlemleniyor. Özellikle yatırımcıların, destek seviyesine yakın fiyatlardan yeniden alıma yönelmesiyle birlikte kısa vadede 260 doların aşılması gündeme geldi. Ancak saatlik grafikte, satış baskısının da zaman zaman etkili olduğu görülüyor. Bollinger bantlarının genişliği yüksek volatiliteye, 4 saatlik periyotta ise piyasa tahmin edilebilirliğine işaret ediyor. Farklı teknik göstergeler de kararsız bir görünüm sergiliyor; 3, 5 ve 10 günlük basit hareketli ortalamalar alış sinyali verirken, 21, 50 ve 200 günlük ortalamalarda satış öne çıkıyor.

Uzmanlar, TAO’nun 21 milyon adetle sınırlı toplam arzının ve yapay zekâya olan yoğun ilginin, fiyatı orta ve uzun vadede yukarı çekebileceğini değerlendiriyor. Bununla birlikte, tüm kripto varlıklar gibi TAO da yüksek oynaklığa ve yasal düzenleme risklerine açık. Bu nedenle, yatırım kararı alırken kapsamlı araştırma yapılması gerektiği vurgulanıyor.

Son haftalarda, Bittensor ekosistemiyle ilgili gelişmeler de dikkat çekti. Chutes adındaki Bittensor subnet’i, veri gizliliğiyle ilgili politikalarını güncelleyen OpenRouter’ı ağ içi yapay zekâ servis sağlayıcısı olarak sisteme dahil etti.