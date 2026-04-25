Bitcoin’de 70 bin dolar sınırı aşıldı, yeni düşüş tahminleri tartışma yarattı

Bitcoin son dönemde gösterdiği artışla dikkat çekiyor. Haziran ayında yüzde 15’e yakın değer kazanan kripto para, yine de ekim’deki piyasa düşüşünden tamamen çıkmadığı görüşleriyle tartışılıyor. Bitcoin’in mevcut fiyatı, rekor seviyesinin yaklaşık yüzde 40 altında seyrediyor. Buna rağmen, ilerleyen dönemde önümüzdeki haftalarda daha sert düşüşlerin gündeme gelebileceği uyarıları yapılıyor.

Fiyat hareketlerinde belirsizlik sürüyor

Bazı piyasa analistleri ve yorumcular, Bitcoin’in fiyatında 40.000 dolara kadar gerileme yaşanabileceğini öne sürdü. Bu tahmin, kripto para için tarihi zirvesinden yüzde 70’lik bir düşüş anlamına geliyor. Kripto para piyasasında uzun süredir analiz yapan James Check ise bu denli sert bir düşüşün istatistiki açıdan pek olası olmadığı görüşünde. Check, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, böyle bir hareketin görülme ihtimalinin son derece düşük olduğuna işaret etti.

Ekim ayında 126.000 doların üzerine kadar yükseldiği belirtilen Bitcoin, şubat ayında bu seviyeden yüzde 50’den fazla değer kaybetmiş ve 60.000 dolar seviyelerine kadar gerilemişti. Sonrasında ise fiyatlar istikrar kazandı ve son işlem haftasında Bitcoin, 78.000 dolar civarında işlem gördü. CryptoAppsy verilerine göre Bitcoin’in güncel piyasa değeri, bu seviyelerdeki dalgalanmalara rağmen dikkat çekici düzeyde kalmayı başardı.

Uzun vadeli modeller ve istatistikler

James Check, Bitcoin fiyatındaki olası hareketleri anlamak için Bitcoin Ortalama Geri Dönüş Endeksi’ni baz alıyor. Bu model, 200 haftalık hareketli ortalama, gerçekleşen fiyat, güç yasası akımı ve hacim ağırlıklı ortalama fiyat gibi pek çok önemli metriği bir araya getirerek, kripto paranın tarihsel düzeydeki konumunu belirliyor. Endeks, Bitcoin’in piyasa değerini tarihsel bir yüzdeye göre sıralıyor; böylece, mevcut fiyatların normallik veya aşırılık seviyeleri anlaşılabiliyor.

Fiyat modeli, 40.000 dolar seviyesinde Bitcoin’in “0.4 olayı” yaşadığını ve bu oranda kapandığı günlerin toplam kapanışların sadece yüzde 0,4’üne denk geldiğini gösteriyor. Yani, böyle bir fiyat yalnızca istisnai koşullarda piyasada görülmüş durumda.

Uzman yorumu ve olasılıklar

Check’e göre, bu seviyeden bir gerileme Bitcoin tarihinde nadir yaşanan fiyat hareketlerine benzerlik taşıyor. Örneğin; 2011 yılında kripto para biriminin 2 doların altına düşmesiyle karşılaştırılabilecek bir durumdan söz ediliyor. Oysa ki günümüzde Bitcoin fiyatı, tarihsel olarak daha alışılmış düzeylerde seyrediyor ve şu anda endeksin yüzde 31,5’lik bölümüne denk geliyor. Bu oran, kripto paranın geçmiş düzeltmelerine kıyasla zayıf kalsa da “normal aralık” içinde değerlendiriliyor.

Check, piyasada sıfır olasılık olmadığını, ancak mevcut verilerle böylesine sert bir gerilemenin “neredeyse eşi benzeri olmayan” bir sonuca işaret edeceğini vurguluyor. Özellikle çok büyük fiyat hareketleri genellikle beklenmedik dış etkenler veya olağanüstü gelişmeler sonucunda meydana geliyor. Analistin değerlendirmesine göre, Bitcoin piyasasında ezber bozan bir gelişme olmadığı sürece bu seviyelere düşüş ihtimali oldukça zayıf kalacak.

James Check’e göre, “Piyasalarda sıfır ihtimal yoktur; ancak böyle bir fiyat hareketi neredeyse emsalsiz bir vaka olurdu” ifadesi öne çıkıyor.

Kripto para piyasasına bakan birçok uzmanın da ortak görüşü, volatilitenin yüksek kalmaya devam edeceği yönünde. Geçmişte yaşanan sert düzeltmelerle benzerlikler kurulsa da, uzmanlar piyasaların istatistiki açıdan bu denli büyük hareketlere kolay kolay sahne olmayacağını düşünüyor. Bitcoin’deki mevcut seviyeler ise, tarihi ortalamaların hâlâ üzerinde ve çok ciddi bir kayıp riski konusunda uzlaşı yok.