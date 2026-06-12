Kayıt Banner
RIPPLE (XRP)

XRP’de 1 dolar eşiği yeniden gündemde! Teknik sinyaller yatırımcıya ne söylüyor?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 XRP’de teknik baskı derinleşti ve 1 doların altı yeniden gündeme geldi.
  • 📉 Omuz baş omuz ile ayı bayrağı yapıları, kısa vadede $XRP’de 0,99 dolar ve 0,94 dolar riskini öne çıkardı.
  • 📊 Zincir üstü MVRV verileri, geçmiş düzeltme döngülerine benzer şekilde 0,96 dolar çevresini işaret etti.
  • 🧭 Yukarı yönlü iptal bölgesi olarak 1,12 ile 1,15 dolar aralığı izlenmeye devam etti.
İlayda Peker
İlayda Peker

XRP, haziran ayındaki işlemlerde kısa vadeli grafiklerde öne çıkan düşüş yönlü formasyonların etkisiyle baskı altında kaldı. Piyasa verilerini izleyen yatırımcılar, hem omuz baş omuz yapısına hem de ayı bayrağı olarak bilinen teknik görünüme dikkat çekerken, zincir üstü göstergeler de talepte zayıflama ve satış baskısında artışa işaret etti. Mevcut tablo, fiyatın kritik destek bölgelerine yaklaşırken aşağı yönlü risklerin sürdüğünü gösteriyor.

İçindekiler
1 Kısa vadeli grafiklerde baskı öne çıktı
2 Destek kırılırsa 0,99 dolar ve altı gündeme gelebilir
3 Direnç bölgesi 1,12 ile 1,15 dolar aralığında izleniyor

Kısa vadeli grafiklerde baskı öne çıktı

Grafik yapısında art arda gelen daha düşük zirveler, XRP’de satış baskısının güç kazandığını ortaya koydu. Özellikle son geri çekilmenin ardından piyasa katılımcıları, boyun çizgisi olarak izlenen destek seviyelerine odaklandı. Bu bölgenin korunamaması halinde düşüşün hız kazanabileceği değerlendiriliyor.

Daha düşük zaman dilimlerinde oluşan omuz baş omuz formasyonu da aşağı yönlü senaryoyu destekleyen başlıca sinyaller arasında yer aldı. Fiyatın daha önce test edilen direnç alanlarını geri alamaması, satıcıların piyasadaki ağırlığını koruduğuna işaret etti.

Teknik görünümde hem omuz baş omuz hem de ayı bayrağı formasyonlarının aynı dönemde öne çıkması, XRP için kısa vadede 1 doların altına sarkma riskini artıran başlıca unsur olarak görülüyor.

Keskin geri çekilmenin ardından görülen yatay sıkışma, ayı bayrağı yapısının devam ettiğini düşündürdü. Dört saatlik grafikte kısa vadeli hareketli ortalamalara yakın bölgelerden gelen satış tepkisi dikkat çekerken, ivme göstergelerinin nötr seviyenin altında kalması da toparlanma gücünün zayıf olduğuna işaret etti.

Mini sözlük: MVRV, bir varlığın piyasa değeri ile gerçekleşen değerini karşılaştıran zincir üstü göstergedir. Bu metrik, fiyatın tarihsel olarak aşırı değerli ya da düşük değerli sayılabileceği bölgeleri izlemek için kullanılır.

Destek kırılırsa 0,99 dolar ve altı gündeme gelebilir

Fiyat hareketi, gün içi işlemlerde kritik destek alanına yakın seyretmeyi sürdürdü. Psikolojik önem taşıyan 1 dolar bölgesi çevresinde tekrarlanan testler, piyasanın bu seviyeye verdiği önemi artırdı. Analizde, destek çizgisinin aşağı kırılması halinde omuz baş omuz formasyonundan türeyen hedefin 0,99 dolar civarına işaret ettiği belirtildi.

Daha kısa vadeli görünümde ayı bayrağı yapısı ise 0,94 dolar seviyesine uzanabilecek ek bir geri çekilme olasılığını gündeme getirdi. Zincir üstü MVRV bantlarının da geçmiş düzeltme dönemlerine benzer biçimde 0,96 dolar çevresinde olası bir aşağı bölgeye işaret ettiği aktarıldı.

Direnç bölgesi 1,12 ile 1,15 dolar aralığında izleniyor

Yukarı yönlü senaryoda ise 1,12 ile 1,15 dolar bandı öne çıkan direnç alanı olarak değerlendirildi. Fiyatın bu bölgeyi yeniden aşması, mevcut düşüş senaryosunu zayıflatabilecek başlıca gelişme olarak görülüyor. Ancak son işlemlerde toparlanma denemeleri düşük hacim ve sınırlı ivmeyle karşılaştı.

İşlem hacmindeki görece zayıflık, yükseliş girişimlerine katılımın sınırlı kaldığını gösterirken, piyasa yapısı da son seanslarda yukarı kırılma denemelerinin kalıcı olamadığını ortaya koydu. Bu nedenle yatırımcıların, destek ve direnç seviyeleri çevresindeki fiyat tepkilerini yakından izlediği aktarıldı.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

XRP teknik göstergelerdeki zayıflamayla haziran ayında 0,94 dolar ile 0,99 dolar aralığını işaret etti

XRP 1,10 dolar eşiğinde tutundu! Sıradaki yol haritasında hangi seviyeler öne çıkıyor?

ABD’de kripto düzenlemesinde tansiyon yükseldi! Ripple ve JPMorgan cephesinde neler yaşandı?

Yeniden gündeme gelen belge, XRP’nin bankalar için Bitcoin anlatısını güçlendirdi

ABD’de iki kritik tasarı gündemde! 500 trilyon dolarlık blokzincir geçişinde neler değişebilir?

XRP çok aylı destek bölgesini kırdıktan sonra $1,05 ile $1,25 aralığında dengelendi

XRP son 7 günde %8,91 gerilerken analistler $1,12 desteğinin kritik olduğunu belirtti

Bu Haberi Paylaş
İlayda Peker
By İlayda Peker
Takip Et:
Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Mezunu, Kitap sever.
Bir Önceki Yazı Hedera ağında 5 milyar dolarlık fark dikkat çekti! Görünmeyen veriler ne anlatıyor?
Bir Sonraki Yazı Dogecoin 0,085 dolar eşiğinde kaldı! Meme coin cephesinde sırada ne var?
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Dogecoin 0,085 dolar eşiğinde kaldı! Meme coin cephesinde sırada ne var?
DOGECOIN (DOGE)
Hedera ağında 5 milyar dolarlık fark dikkat çekti! Görünmeyen veriler ne anlatıyor?
Hedera (HBAR)
Kripto piyasasında 2,05 trilyon dolar eşiği öne çıktı! Bitcoin’de sırada hangi seviye var?
Kripto Para
Dogecoin’de dikkat çeken eşik geldi! 0,7’lik sinyal piyasaya ne anlatıyor?
DOGECOIN (DOGE)
Backpack ve Sunrise, SpaceX hisselerini temsil eden SPCX tokenını Solana’da işleme açtı
Gerçek Dünya Varlıkları (RWA)
Lost your password?