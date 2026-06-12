XRP’de 1 dolar eşiği yeniden gündemde! Teknik sinyaller yatırımcıya ne söylüyor?

XRP, haziran ayındaki işlemlerde kısa vadeli grafiklerde öne çıkan düşüş yönlü formasyonların etkisiyle baskı altında kaldı. Piyasa verilerini izleyen yatırımcılar, hem omuz baş omuz yapısına hem de ayı bayrağı olarak bilinen teknik görünüme dikkat çekerken, zincir üstü göstergeler de talepte zayıflama ve satış baskısında artışa işaret etti. Mevcut tablo, fiyatın kritik destek bölgelerine yaklaşırken aşağı yönlü risklerin sürdüğünü gösteriyor.

Kısa vadeli grafiklerde baskı öne çıktı

Grafik yapısında art arda gelen daha düşük zirveler, XRP’de satış baskısının güç kazandığını ortaya koydu. Özellikle son geri çekilmenin ardından piyasa katılımcıları, boyun çizgisi olarak izlenen destek seviyelerine odaklandı. Bu bölgenin korunamaması halinde düşüşün hız kazanabileceği değerlendiriliyor.

Daha düşük zaman dilimlerinde oluşan omuz baş omuz formasyonu da aşağı yönlü senaryoyu destekleyen başlıca sinyaller arasında yer aldı. Fiyatın daha önce test edilen direnç alanlarını geri alamaması, satıcıların piyasadaki ağırlığını koruduğuna işaret etti.

Teknik görünümde hem omuz baş omuz hem de ayı bayrağı formasyonlarının aynı dönemde öne çıkması, XRP için kısa vadede 1 doların altına sarkma riskini artıran başlıca unsur olarak görülüyor.

Keskin geri çekilmenin ardından görülen yatay sıkışma, ayı bayrağı yapısının devam ettiğini düşündürdü. Dört saatlik grafikte kısa vadeli hareketli ortalamalara yakın bölgelerden gelen satış tepkisi dikkat çekerken, ivme göstergelerinin nötr seviyenin altında kalması da toparlanma gücünün zayıf olduğuna işaret etti.

Mini sözlük: MVRV, bir varlığın piyasa değeri ile gerçekleşen değerini karşılaştıran zincir üstü göstergedir. Bu metrik, fiyatın tarihsel olarak aşırı değerli ya da düşük değerli sayılabileceği bölgeleri izlemek için kullanılır.

Destek kırılırsa 0,99 dolar ve altı gündeme gelebilir

Fiyat hareketi, gün içi işlemlerde kritik destek alanına yakın seyretmeyi sürdürdü. Psikolojik önem taşıyan 1 dolar bölgesi çevresinde tekrarlanan testler, piyasanın bu seviyeye verdiği önemi artırdı. Analizde, destek çizgisinin aşağı kırılması halinde omuz baş omuz formasyonundan türeyen hedefin 0,99 dolar civarına işaret ettiği belirtildi.

Daha kısa vadeli görünümde ayı bayrağı yapısı ise 0,94 dolar seviyesine uzanabilecek ek bir geri çekilme olasılığını gündeme getirdi. Zincir üstü MVRV bantlarının da geçmiş düzeltme dönemlerine benzer biçimde 0,96 dolar çevresinde olası bir aşağı bölgeye işaret ettiği aktarıldı.

Direnç bölgesi 1,12 ile 1,15 dolar aralığında izleniyor

Yukarı yönlü senaryoda ise 1,12 ile 1,15 dolar bandı öne çıkan direnç alanı olarak değerlendirildi. Fiyatın bu bölgeyi yeniden aşması, mevcut düşüş senaryosunu zayıflatabilecek başlıca gelişme olarak görülüyor. Ancak son işlemlerde toparlanma denemeleri düşük hacim ve sınırlı ivmeyle karşılaştı.

İşlem hacmindeki görece zayıflık, yükseliş girişimlerine katılımın sınırlı kaldığını gösterirken, piyasa yapısı da son seanslarda yukarı kırılma denemelerinin kalıcı olamadığını ortaya koydu. Bu nedenle yatırımcıların, destek ve direnç seviyeleri çevresindeki fiyat tepkilerini yakından izlediği aktarıldı.