Dogecoin 0,085 dolar eşiğinde kaldı! Meme coin cephesinde sırada ne var?

Kripto para piyasasındaki son satış dalgası, başta Dogecoin olmak üzere öne çıkan altcoinlerde teknik görünümü zayıflattı. DOGE yaklaşık 0,085 dolar seviyesinde işlem görürken, yakın dönemde izlenen önemli bir destek bölgesinin altına sarktı. Bu tablo, son düşüşün dip oluşturup oluşturmadığına ya da satış baskısının yeniden derinleşip derinleşmeyeceğine ilişkin soru işaretlerini artırdı.

Dogecoin’de destek kaybı öne çıktı

Son düzeltme sırasında Dogecoin, kısa ve orta vadeli eğilimi izlemek için kullanılan çeşitli hareketli ortalamaların altına indi. Şubat ayından bu yana fiyat hareketini yönlendiren yükselen destek çizgisinin de kırıldığı belirtildi. Teknik analiz açısından bu tür bir kırılma, alıcıların kısa süreliğine kontrol kaybettiğine ve piyasa yapısının zayıfladığına işaret edebiliyor.

Buna karşın 0,08 dolar çevresinde sınırlı da olsa bir denge arayışı dikkat çekti. Sert geri çekilme sırasında işlem hacminin belirgin biçimde yükselmesi, daha kırılgan yatırımcıların pozisyon kapattığı bir döneme işaret ediyor olabilir. Geçmişte benzer panik satışları bazı düzeltmelerin son evrelerinde görülse de, mevcut durumda bunu doğrulayan yeterli veri bulunmadığı anlaşılıyor.

Mini sözlük: RSI, yani Göreceli Güç Endeksi, fiyat hareketinin hızını ve gücünü ölçen teknik bir göstergedir. Genellikle 30 seviyesinin altı aşırı satım, 70 seviyesi üzeri ise aşırı alım bölgesi olarak izlenir.

Momentum göstergeleri de DOGE’un aşırı satım bölgesine yaklaştığını gösteriyor. RSI, kısa süreli toparlanma öncesindeki seviyelerine neredeyse geri dönmüş durumda. Ancak yalnızca aşırı satım görünümü, genel eğilim negatif kaldığı sürece tek başına bir dönüş sinyali oluşturmuyor. Analistler açısından 0,10 dolar bölgesi yeniden kazanılmadıkça yükseliş ivmesinin güçlenmesi zor görünüyor.

Dogecoin için teknik görünümde yeniden güç kazanılması, büyük ölçüde 0,10 dolar bölgesinin aşılmasına bağlı. Son kırılmanın ardından bu alan, hem önemli bir direnç noktası hem de satıcıların yeniden devreye girebileceği bir bölge olarak öne çıkıyor.

Shiba Inu’da satış baskısı sürüyor

Meme coin segmentinde Shiba Inu da baskı altında kalmaya devam etti. Son haftalarda belirgin değer kaybı yaşayan SHIB, halen önemli teknik seviyelerin altında işlem görüyor. Bu durum, yatırımcı güvenindeki zayıflamaya ve spekülatif ilginin azaldığına işaret eden unsurlar arasında gösteriliyor.

Fiyat hareketine bakıldığında SHIB’in kritik bir aşamaya yaklaştığı değerlendiriliyor. Halen test edilen destek bölgeleri korunabilirse token bir süre yatay bantta hareket ederek daha güçlü bir toparlanmanın zeminini oluşturabilir. Buna karşılık desteklerin kaybedilmesi, aşağı yönlü riskleri yeniden artırabilir. Momentum göstergeleri satış baskısının ilk sert evrelere göre hafiflediğini gösterse de, net bir yükseliş dönüşü henüz teyit edilmiş değil.

TON ve ETH daha dirençli bir görünüm sergiledi

Piyasadaki sert oynaklığa rağmen Toncoin, büyük ölçekli birçok altcoine kıyasla daha dayanıklı bir tablo çizdi. Mayıs zirvelerinden sonraki düşüşün ardından TON, 1,50 ile 1,55 dolar aralığında destek buldu ve uzun vadeli hareketli ortalamalarına yakın seyretmeyi sürdürdü. Bu görünüm, kısa vadeli zayıflığa rağmen daha geniş piyasa yapısının tamamen bozulmadığı şeklinde yorumlanıyor.

TON için sıradaki önemli engelin 1,75 ile 1,85 dolar aralığı olduğu aktarılıyor. Bu bölge, daha önce destek işlevi görürken şimdi direnç haline gelen çeşitli teknik seviyeleri içeriyor. Ethereum tarafında ise son haftalardaki yoğun satışların ardından daha dengeli bir görünüm oluşmaya başladı. ETH’nin son dip seviyelerin üzerinde kalması, alıcıların kritik destek alanlarında yeniden devreye girdiğini gösteren başlıca gelişmeler arasında yer aldı.

Ethereum’da momentum göstergelerinin toparlanma işaretleri verdiği, fiyatın da daha yüksek bir dip oluşturma çabasında olduğu belirtiliyor. Bu yapı zaman zaman trend dönüşlerinin başlangıcında görülebiliyor. Yine de piyasanın daha temkinli bir çerçevede kaldığı, bu nedenle hem ETH hem de diğer büyük altcoinlerde yukarı yönlü hareketin kalıcı olup olmayacağının önümüzdeki haftalarda netleşeceği ifade ediliyor.