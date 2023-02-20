Dogecoin (DOGE) ve Shiba Inu dışında da pek çok meme token var ve son zamanlarda bunlardan birinin dikkat çektiği görülüyor.

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Kripto para piyasasının en popüler meme token’larının Dogecoin (DOGE) ve Shiba Inu (SHIB) olduğunu söylesek yanılmış olmayız. Ancak bu iki meme token dışında da pek çok meme token var ve son zamanlarda bunlardan birinin dikkat çektiği görülüyor.

Dogelon Mars’ın Sessiz Performansı

DOGE ve SHIB’den nispeten daha az bilinen meme token Dogelon Mars’ın (ELON) son 1 aydaki performansının oldukça dikkat çekici olduğu görülüyor. Dogelon Mars (ELON), bir önceki kripto boğa koşusunda ortaya çıktı ve sonrasında 30 gün içinde %50 yükselerek ve 263,9 milyon dolarlık bir piyasa değerine ulaşarak geri dönüş yaptı.

Bunlara ek olarak ELON yazının kaleme alındığı sırada 0,00000048 dolardan işlem görüyor ve meme token’lar için piyasa değeri bakımından 4. sırada yer alıyor.

ELON 2021’in Nisan ayında ilk kez piyasaya sürüldü ve arzın %50’si Ethereum’un kurucusu Vitalik Buterin’e airdrop yolu ile gönderildi. Buterin, token lansmanından sonraki iki ay içinde tüm ELON tokenları, yaşamı uzatma ve uzun ömür araştırmaları için kar amacı gütmeyen bir tıbbi yardım kuruluşu olan Methuselah Vakfı’na bağışladı.

Bu olay memecoin ve topluluğu üzerinde kalıcı bir etki yarattı ve Dogelon Mars artık kısmen insani amaçları desteklemeye ve Mars’ta yaşam arayışına katılan kuruluşlara katkıda bulunmaya odaklandı.

Dogelon Mars ayrıca, uzay araştırmalarını desteklemek ve dünyadaki yaşamı iyileştirmek için NASA ile birlikte çalışan ABD hükümeti tarafından finanse edilen bir kuruluş olan ISS Ulusal Laboratuvarı’nı da destekliyor.

DOGE ve SHIB’de Son Durum

Meme token denildiğinde akla ilk gelen isimlerden olan Dogecoin yazının kaleme alındığı sırada 0,0884 dolardan işlem görüyor. Piyasa değeri bakımından en büyük 10. kripto para birimi olan DOGE, son 1 hafta içinde kaydettiği yüzde 10 artış ile dikkat çekiyor.

Buna ek olarak piyasa değeri bakımından en büyük ikinci meme token olan Shiba yazının kaleme alındığı sırada 0,000013 dolardan işlem görüyor. 7,4 milyar dolarlık piyasa değeri bulunan SHIB, tüm kripto para birimleri için 13. sırada yer alıyor.