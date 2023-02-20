Hong Kong Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu (SFC) bugün kripto para ticaret platformları için önerdiği kuralları yayımlayarak kamuoyunun görüşüne açtı. SFC'nin bu hamlesiyle Çinli altcoin rallisi anlatısı güç kazanmış oldu.

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Hong Kong Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu (SFC) bugün kripto para ticaret platformları için önerdiği kuralları yayımlayarak kamuoyunun görüşüne açtı. SFC’nin bu hamlesiyle Çinli altcoin rallisi anlatısı güç kazanmış oldu.

Lisans Alan Platformlar Bireysel Kripto Para Yatırımcılarına Hizmet Verebilecek

SFC, kripto para ticaret platformları için önerdiği kuralları yayımlayarak kamuoyunun görüşüne açtı. Yapılan resmi duyuruda, kripto para hizmet sağlayıcıları için bir lisanslama rejimi oluşturmanın yanı sıra, lisans alan platformların bireysel yatırımcılara hizmet vermesine izin verilip verilmeyeceği ve bu hizmetlerin hangi yatırımcı koruma önlemleri altında sunulması gerektiği konusunda da görüş istediği belirtildi. SFC böylece Hong Kong’da bireysel başka bir deyişle küçük kripto para yatırımcılarının önünün açılmasının planlandığının sinyalini vermiş oldu.

Yeni rejim kapsamında, lisans başvurusunda bulunmayı planlayan tüm kripto para ticaret platformları (önceden var olan platformlar da dahil olmak üzere) “yeni rejime hazırlanmak için sistemlerini ve kontrollerini gözden geçirmeye ve revize etmeye başlamalıdır” denildi. Ayrıca “Lisans başvurusunda bulunmayı planlamayanlar, Hong Kong’daki işlerini düzenli bir şekilde kapatmak için hazırlanmaya başlamalıdır” notu düşülerek uyarıda bulunuldu.

Hong Kong ayrıca bu yılın Haziran ayından itibaren stablecoin‘leri düzenlemeyi planlıyor.

Kamuoyundan görüş alma süreci 31 Mart 2023 tarihine kadar devam edecek ve yeni lisanslama rejimi 1 Haziran 2023 tarihinde yürülüğe girecek.

Çinli Altcoin Rallisi ve Çinli Altcoin’ler

Son günlerde kripto para topluluğunun önde gelen isimleri bir Çinli altcoin rallisinin başladığına ilişkin tahminlerde bulunuyor. Çoğunluk bu beklentisini Hong Kong’daki düzenleyici kolaylıklara ve Çin’deki niceliksel gevşeme beklentilerine atfediyor.

Fiyat hareketlerine bakıldığında Çin Halk Bankası’nın (PBoC) piyasaya yaptığı büyük likidite enjeksiyonlarının kripto para piyasasındaki yükselişle aynı döneme denk geldiği görülüyor. Ayrıca, SFC’nin lisanslama rejimi duyurusu da Çinli altcoin rallisine dönük beklentileri destekliyor.

Çinli altcoinler olarak gösterilen ve öne çıkan altcoin’ler ise şu şekilde: Flamingo (FLM), Filecoin (FIL), Polkadot (DOT), VeCahin (VET), Qtum (QTUM), EOS (EOS), Internet Computer (ICP), ARPA (ARPA), NEO (NEO), Phoenix (PHB), TRON (TRX), Virtua (TVK), IOST (IOST), Lisk (LSK), Conflux (CFX), Huobi Token (HT), KuCoin Token (KCS), Gate Token (GT) ve OKX Token (OKB).