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Kimse Bunu Beklemiyordu! WWW’nin Mucidinden Olay Kripto Para Yorumu!

Kripto para piyasası bazı deneyimli piyasa yatırımcıları ve mucitler tarafından hedef alınmaya devam ediyor. Son olarak World Wide Web'in (WWW) mucidi Tim Berners-Lee, kripto paraları kumara benzetti ve 'tehlikeli' olduklarını iddia etti.
12:22
20 Şubat 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasası bazı deneyimli piyasa yatırımcıları ve mucitler tarafından hedef alınmaya devam ediyor. Son olarak World Wide Web‘in (WWW) mucidi Tim Berners-Lee, kripto paraları kumara benzetti ve ‘tehlikeli’ olduklarını iddia etti.

“Kripto Paralar Yalnızca Spekülatif Varlıklardır”

CNBC’nin “Beyond The Valley” podcast’inin son bölümüne konuk olan Time Berners, Web’in geleceğini tartışırken kripto paraların yalnızca birer “spekülatif” varlıklar olduğunu söyledi. İlginç bir şekilde, onları internet şirketlerinin herhangi bir güçlü temel işletmeye sahip olmadan çılgın değerlemeleri görmesini sağladığı dot-com balonuna benzetti. CNBC’ye konuşan WWW’nin mucidi şunları söyledi:

Kripto paralar yalnızca birer spekülatif varlıklardır. Açıkçası, bu gerçekten tehlikeli. Temelde kumardan zevk almak istiyorsanız kullanışlılar. Tamamen spekülatif olan bazı şeylere yatırım yapmak, zamanımı harcamak istediğim şey değil.

Bununla birlikte Berners-Lee, kripto paraların yalnızca alındıktan hemen sonra fiat para birimlerine dönüştürülmeleri halinde para transferleri için yararlı olduğunu da ekledi.

“Web 3.0’da Blockchain ve Kripto Paraların Yeri Yok”

WWW‘nin mucidi olmasına rağmen Berners internetin şekillenme biçiminden memnun değil. Yeni girişimi Inrupt ile şimdi John Bruce ile birlikte internetin geleceğini yeniden şekillendirmeye çalışıyor. Berners, amacının daha fazla insana kendi verileri üzerinde kontrol sağlamak olduğunu söyledi. Pek çok piyasa savunucusu, internetin geleceğini Web3 şeklinde görüyor. Ayrıca, pek çok kişi Web3’ü, dijital varlıkların bir parçası olmasının yanı sıra Blockchain teknolojisi üzerinde çalışan geleceğin interneti olarak öngörüyor. Böylece Web3‘ü, üzerinde hiçbir şirketin tekelinin bulunmadığı merkezi olmayan bir internet olarak görüyorlar.

Ancak Berners-Lee, Web 3.0‘ın geleneksel Web3’ten farklı olduğunu düşünüyor. “Bu blok zinciri değil,” diye eklerken teknolojinin oldukça hızlı ya da güvenli olmadığını öne sürüyor.

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