Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


Kemerlerinizi Bağlayın! Analist Kanıt Sundu! Bitcoin’de İpler Koptu, Sırada Bu Var!

Bitcoin (BTC), kripto para piyasası üzerindeki artan düzenleyici incelemeler ve baskıdan kaynaklanan belirsizliği geride bırakmaya çalışarak iyi bir performans göstermeye çalışıyor. Peki BTC için sırada ne var? İşte ünlü Bitcoin analistinin dikkat çeken analizi.
11:26
20 Şubat 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin (BTC), kripto para piyasası üzerindeki artan düzenleyici incelemeler ve baskıdan kaynaklanan belirsizliği geride bırakmaya çalışarak iyi bir performans göstermeye çalışıyor. Son günlerde artan belirsizlikle 2023’ün başından bu yana kaydedilen kazanımların bir kısmını silindi ve kimisine göre 20 bin dolar ve hatta 20 bin doların altı yeniden test edilebilir. Bununla birlikte en büyük kripto paranın ilgi odağı olmaya devam eden bir seviye olan 25 bin doların üzerinde kalmayı hedeflediği görülüyor.

Bitcoin’de Büyük Ralli Hazırlığı

Bitcoin analisti StockmoneyL‘nin dikkat çektiği geçmiş fiyat hareketleri, Bitcoin fiyatındaki yükseliş için muhtemelen bir temel oluşturduğunu gösteriyor. Analistin ortaya koyduğu fiyat grafiği Bitcoin’in geçmişte bir kapitülasyon aşamasından geçtikten sonra yükselişe geçtiğini ve yine aynı şeyi yapmaya hazırlandığını ortaya koyuyor.

Kapitülasyon, fiyatta bir zirve kaydedildikten sonra görülür. Zirveden kapitülasyona olan iki aşama arasında Bitcoin’in fiyatında iniş ve çıkışlar olur. Bu doğrultuda, fiyat grafiği 2022’deki ayı piyasasındaki Bitcoin’de kapitülasyonun olduğunu ve kayda değer bir rallinin yaşanabileceğine ve ilk ara zirve seviyesinin 40 bin doların üstü olduğuna işaret ediyor. Analistin beklentisi bunun olmasının ardından gerçekleşecek akümülasyonla fiyatın 260 bin dolarla zirve yapması yönünde.

Twitter’da Bitcoin Archive adıyla tanınan ünlü Bitcoin yorumcusu da StockmoneyL’in analizine dayanarak en büyük kripto paranın 2023’ün başından bu yana olan fiyat hareketinin 2019’daki fiyat hareketlerini yansıttığına dikkat çekti. Şu anda Bitcoin’in fiyat grafiğinde 2019’un başında bir boyun çizgisi oluşturmasının ardından 2021 boğa piyasasındaki yükselişine benzer bir temel oluşturduğu görülüyor.

Bitcoin Fiyatında Son Durum

Bitcoin, 19 Şubat’ta bir kez daha 25 bin doların üzerine çıksa da üzerinde kalamayarak yeniden bu seviyenin altına düştü. Yazım sırasında gün içinde kaydettiği yüzde 0,41 düşüşle 24 bin 517 dolardan işlem gören Bitcoin’in toplam piyasa değeri 473.2 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Kripto veri platformu CoinMarketCap’in sağladığı veriler BTC‘nin son 7 günde ve 30 günde sırasıyla yüzde 12,32 ve yüzde 8,08 değer kazandığı görülüyor.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
İlgili Yazılar
Sürpriz Yaşamayın! BTC, ETH, XRP, ADA, MATIC, DOGE, SOL Yorumları!
Sürpriz Yaşamayın! BTC, ETH, XRP, ADA, MATIC, DOGE, SOL Yorumları!
Ünlü Analist: 2 Sebebi Var! Bu Altcoin 10.000 Dolara Çıkacak!
Ünlü Analist: 2 Sebebi Var! Bu Altcoin 10.000 Dolara Çıkacak!
Sadece 8 Dakikada! Kripto Para Balinası Şok Etti! 3 Altcoine Dikkat!
Sadece 8 Dakikada! Kripto Para Balinası Şok Etti! 3 Altcoine Dikkat!
Analist Kanıt da Sundu! Bitcoin’de 1’e 10 Verecek Öngörü! O Rakam Geliyor!
Analist Kanıt da Sundu! Bitcoin’de 1’e 10 Verecek Öngörü! O Rakam Geliyor!
En İyisi O! En Büyük Fon Yöneticisinden Kripto Para Yorumu!
En İyisi O! En Büyük Fon Yöneticisinden Kripto Para Yorumu!
Bitcoin (BTC), Kritik Fiyat Seviyelerinde: Yükseliş Devam Edecek mi?
Bitcoin (BTC), Kritik Fiyat Seviyelerinde: Yükseliş Devam Edecek mi?
Bu Kripto Sadece 1 Hafta İçinde 3 Katına Çıktı! Peki Ama Niye?
Bu Kripto Sadece 1 Hafta İçinde 3 Katına Çıktı! Peki Ama Niye?
Sırada Bunlar Var! 3 Kripto Uzmanı Güncel Durumu Değerlendirdi!
Sırada Bunlar Var! 3 Kripto Uzmanı Güncel Durumu Değerlendirdi!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Sürpriz Yaşamayın! BTC, ETH, XRP, ADA, MATIC, DOGE, SOL Yorumları!
İlk 10’daki Altcoinde Bu Seviye Beklenmeli! Son Durum Ne?
İlk Hedef Ulaştı Şimdi İki Katına Çıkacak! Bu Altcoine Dikkat!
Devasa Kripto Rallileri! ASTR, MINA, BNX, MAGIC ve LRC Coin Yorum!
Güvenmeyin! Bu Altcoindeki Ralli Ters Tepebilir! Kriptodaki Risk!
Güncel NFT Haberleri
Ünlü Araştırmacıdan Açıklama: Hata Yaptılar! Bu Altcoin’i Satanlar Başlarını Taşlara Mı Vuracak?
Sıcak Gelişme: OpenSea’de Yeni Dönem Başlıyor! Birçok Yenilik Mevcut!
Meğer İlk NFT 2008 Yılında Ortaya Çıkmış! Hem de 234$ Değerinde!
NFT Sanatçısı Rızacan Kumaş’ın Dikkat Çeken “Hatay” Paylaşımı
Murat Pak’ın Deprem İçin Oluşturduğu NFT Koleksiyonu Büyüyor!
Güncel DEFI Gelişmeleri
DeFi Altcoin Hacim Artışıyla Ralliyi Tetikliyor! İşte Önemli Seviyeler!
Sessiz Kalanlar: Defiprime! Türk Kripto Topluluğu Asla Unutmayacak!
Son Dakika! Büyük Haber Aylar Sonra Geldi! İlk 50’deki Altcoin Uçabilir!
Kemerlerinizi Bağlayın! DeFi Altcoin’lerinden Heyecanlandıran Flash Mob Hamlesi!
dYdX Herkesi Şok Eden Verileri Açıkladı! DeFi Altcoin Uçuyor!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023