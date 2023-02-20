Bitcoin (BTC), kripto para piyasası üzerindeki artan düzenleyici incelemeler ve baskıdan kaynaklanan belirsizliği geride bırakmaya çalışarak iyi bir performans göstermeye çalışıyor. Peki BTC için sırada ne var? İşte ünlü Bitcoin analistinin dikkat çeken analizi.

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Bitcoin (BTC), kripto para piyasası üzerindeki artan düzenleyici incelemeler ve baskıdan kaynaklanan belirsizliği geride bırakmaya çalışarak iyi bir performans göstermeye çalışıyor. Son günlerde artan belirsizlikle 2023’ün başından bu yana kaydedilen kazanımların bir kısmını silindi ve kimisine göre 20 bin dolar ve hatta 20 bin doların altı yeniden test edilebilir. Bununla birlikte en büyük kripto paranın ilgi odağı olmaya devam eden bir seviye olan 25 bin doların üzerinde kalmayı hedeflediği görülüyor.

Bitcoin’de Büyük Ralli Hazırlığı

Bitcoin analisti StockmoneyL‘nin dikkat çektiği geçmiş fiyat hareketleri, Bitcoin fiyatındaki yükseliş için muhtemelen bir temel oluşturduğunu gösteriyor. Analistin ortaya koyduğu fiyat grafiği Bitcoin’in geçmişte bir kapitülasyon aşamasından geçtikten sonra yükselişe geçtiğini ve yine aynı şeyi yapmaya hazırlandığını ortaya koyuyor.

Kapitülasyon, fiyatta bir zirve kaydedildikten sonra görülür. Zirveden kapitülasyona olan iki aşama arasında Bitcoin’in fiyatında iniş ve çıkışlar olur. Bu doğrultuda, fiyat grafiği 2022’deki ayı piyasasındaki Bitcoin’de kapitülasyonun olduğunu ve kayda değer bir rallinin yaşanabileceğine ve ilk ara zirve seviyesinin 40 bin doların üstü olduğuna işaret ediyor. Analistin beklentisi bunun olmasının ardından gerçekleşecek akümülasyonla fiyatın 260 bin dolarla zirve yapması yönünde.

Twitter’da Bitcoin Archive adıyla tanınan ünlü Bitcoin yorumcusu da StockmoneyL’in analizine dayanarak en büyük kripto paranın 2023’ün başından bu yana olan fiyat hareketinin 2019’daki fiyat hareketlerini yansıttığına dikkat çekti. Şu anda Bitcoin’in fiyat grafiğinde 2019’un başında bir boyun çizgisi oluşturmasının ardından 2021 boğa piyasasındaki yükselişine benzer bir temel oluşturduğu görülüyor.

Bitcoin Fiyatında Son Durum

Bitcoin, 19 Şubat’ta bir kez daha 25 bin doların üzerine çıksa da üzerinde kalamayarak yeniden bu seviyenin altına düştü. Yazım sırasında gün içinde kaydettiği yüzde 0,41 düşüşle 24 bin 517 dolardan işlem gören Bitcoin’in toplam piyasa değeri 473.2 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Kripto veri platformu CoinMarketCap’in sağladığı veriler BTC‘nin son 7 günde ve 30 günde sırasıyla yüzde 12,32 ve yüzde 8,08 değer kazandığı görülüyor.