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Son Bitcoin (BTC) boğa piyasasının sonuna gelindiğini öncesinden haber vermesiyle tanınan kripto para analisti Pentoshi, patlama potansiyeli bulunduğunu söylediği Ethereum (ETH) tabanlı bir token’a dikkat çekti. Analist, ayrıca yükseliş beklediği 2 altcoin’i de paylaştı.

Analistin İzleme Listesindeki Altcoin’ler

Anonim kripto para analisti ve stratejisti Pentoshi, ETH stake projesi Lido DAO‘nun yerel varlığı olan LDO’nun, 3,10 dolardaki önemli bir direnç seviyesinin üzerinde işlem görmesiyle için önemli kazanımlar elde edebileceğini söyledi:

Gözümüz bu seviyede, 3,10 doların üzerinde olacak. Üstünde havadan başka bir şey yok. Bir kırılımla oynamak ve olursa yeniden testi değerlendirmek istiyorum. Fiyat keşfi mümkün olduğu için izleme listemde üst sıralarda yer alıyor.

LDO, bu yazının hazırlandığı sırada gün içinde yaklaşık yüzde 5,7 düşüşle 3,02 dolardan işlem görüyor.

Kripto para analistinin listesinde stablecoin odaklı merkeziyetsiz kripto para borsası Curve Finance‘in yönetişim token’ı olan CRV yer alıyor. Pentoshi’ye göre CRV, düşük zaman diliminde (LTF) 1,14 dolardaki direnç seviyesini geçmesinin ardından yükseliş beklediğini açıkladı.

CRV, yazım sırasında gün içinde yüzde 4’ün üzerinde düşüşle 1,19 dolardan işlem görüyor.

Pentoshi ayrıca birlikte çalışabilirlik protokolü Synapse‘i (SYN) de yakından takip ediyor ve altcoin’de uzun süreli bir ralli olabileceğini belirterek “Yavaş yavaş yükseliyor. Son birkaç gündür benim için herhangi bir pozisyon değişikliği yok. Sadece bir sonraki hedef fiyat seviyesinin gelmesini bekliyorum.” dedi.

SYN, bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte yüzde 10’a yakın düşüşle 1,39 dolardan işlem görüyor.

Pentoshi’nin Bitcoin Analizi

İzleme listesinde bulunan altcoin’lerin ardından en büyük kripto para Bitcoin‘in kendisine bakan Pentoshi BTC’nin önceki bir direnç seviyesini desteğe dönüştürdükten sonra yükselişini sürdürmesini beklediğini açıkladı.

Analist Bitcoin için yaptığı değerlendirmede “23 bin 300 dolar ila 23 bin 700 dolar aralığındaki destekten döndü. Yeniden test potansiyeli var. Yukarı yönde hareketten sonra izlenecek ilk önemli nokta burası.” dedi.

BTC, bu yazının hazırlandığı sırada Pentoshi’nin yeni destek seviyesinin oldukça üzerinde, 24 bin 469 dolardan işlem görüyor.