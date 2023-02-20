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Ünlü Amerikalı Yatırımcı Bitcoin ve Altcoin’lerde Bombayı Patlattı: Doğu’dan Gelecek

Amerikalı yatırımcı ve kripto para borsası Gemini'nin kurucu ortağı Cameron Winklevoss kripto para piyasasındaki bir sonraki boğa koşusunun fitilinin Asya'dan ateşleneceğini iddia etti.
09:06
20 Şubat 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

Amerikalı yatırımcı ve kripto para borsası Gemini‘nin kurucu ortağı Cameron Winklevoss’a göre kripto para piyasasındaki bir sonraki boğa koşusunun fitili Asya’dan ateşlenecek.

Cameron Winklevoss: Bir Sonraki Boğa Koşusu Doğu’dan Başlayacak

Kripto para borsası Gemini’nin kurucu ortağı Cameron Winklevoss, kişisel Twitter hesabı üzerinden ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) da dahil olmak üzere ABD’li düzenleyicilerinden gelen yaptırımların ve baskıların arttığı bir dönemde dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Winklevoss, 19 Şubat’ta attığı bir tweet’te “Şu anda üzerinde durduğum tez bir sonraki boğa koşusunun Doğu’dan başlayacağı yönünde” dedi ekledi:

Bu, kripto para piyasasının küresel bir varlık sınıfı olduğunu ve Batı’nın aslında ABD’nin her zaman yalnızca iki seçeneği olduğunu hatırlatan alçakgönüllü bir hatırlatma olacak: Onu kucaklamak ya da geride kalmak. Bu durdurulamaz. Bunu biliyoruz.

Chainalysis’e göre, Orta ve Güney Asya ve Okyanusya (CSAO) 2022 endeksinde en büyük üçüncü kripto para piyasası konumunda. Bu bölgelerdeki vatandaşlar 2021’in Temmuz ayından 2022’nin Haziran ayına kadar kripto paralarda 932 milyar dolar değerinde servet edindi. CSAO ayrıca 2022 endeksindeki ilk 20 ülkeden yedisine ev sahipliği yaptı: Vietnam (1), Filipinler (2), Hindistan (4), Pakistan (6), Tayland (8), Nepal (16) ve Endonezya (20).

Amerikalı yatırımcı, kripto para konusunda net kurallar ve samimi rehberlik sunmayan hükümetlerin toz içinde kalacağını ve ticari internetin yükselişinden bu yana en büyük büyüme dönemini kaçıracağını da not ederek “Ve bu, bu dünyanın (ve ötesinin) gelecekteki finansal altyapısını şekillendirmeyi ve temel bir parçası olmayı kaçırmak anlamına geliyor.” ifadelerini kullandı.

Onlar da Cameron Winklevoss Gibi Düşünüyor

Winklevoss, ABD’nin kripto paraya gösterdiği yaklaşımın sektörü kendinden uzaklaştıracağı ya da kripto para piyasasındaki bir sonraki büyümeyi Asya’nın başlatabileceğini öne süren ne ilk ne de son kişi. Coinbase CEO’su ve kurucu ortağı Brian Armstrong, SEC de dahil olmak üzere ABD’li düzenleyicilerin katı eylemlerinin kripto para şirketlerini denizaşırı ülkelere yönlendirebileceğini iddia ederek benzer bir duruma parmak basmıştı.

Twitter’da GCR olarak bilinen bağımsız piyasa analisti 147 binden fazla takipçisine 8 Ocak’ta yaptığı bilgilendirmede Çin’in (ve genel olarak Asya’nın) bir sonraki koşusunun fitilini ateşleyeceği kehanetinde bulunmuştu.

Kripto para türevleri devi BitMEX‘in eski CEO’su Arthur Hayes de geçtiğimiz yılın Ekim ayında bir sonraki boğa koşusunun Çin’in piyasaya geri dönmesiyle başlayacağı tahmininde bulundu ve bir adım daha ileri giderek Hong Kong’un bu süreçte oynayacağı hayati bir rol olduğunu söyledi. Hayes, Hong Kong’un Pekin’in kripto para piyasasını denemesi için bir test alanı haline gelebileceğini ve Çin sermayesinin küresel kripto para piyasasına girmesi için bir merkez görevi görebileceğini savundu.

Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi (HKSAR) hükümetinin Finans Sekreteri Paul Chan, 9 Ocak’ta POW’ER Hong Kong Web3 Yenilikçiler Zirvesi’nde konuşmuş ve milletvekillerinin 2022’nin Aralık ayında sanal varlık hizmet sağlayıcıları için bir lisanslama sistemi kurmak üzere önerilen yasayı kabul ettiğini açıklamıştı. Mevzuattaki değişikliklerin bir sonucu olarak, Hong Kong’daki düzenleyici kolaylıkların Asya odaklı kripto para borsalarının hizmet token’ları için büyük bir artışa yol açıp açmayacağına dair spekülasyonlar arttıkça “Çinli kripto paraların rallisi” anlatısı ilgi görmeye başladı.

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