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En çok satan yazar Robert Kiyosaki, Berkshire Hathaway’den Charlie Munger’in kripto para birimine yönelik yorum ve eleştirilerine yanıt verdi.

Aynı Neslin İnsanıyız

Stansberry Research’ten Daniela Cambone ile yaptığı yeni bir röportajda Kiyosaki, Munger’in kripto lehine iyi bir argüman olmadığı ve ulusal para birimini değiştirmeye çalışmanın ulusal havayı değiştirmeye çalışmak gibi olduğu yönündeki yorumlarını ele aldı.

Munger ayrıca kendi görüşüne karşı çıkanların aptal olduğunu ve endüstrinin faaliyetlerine devam etmesine izin verdiği için ülkesinden utandığını söyledi.

Buna karşılık Kiyosaki şunları söyledi:

Charlie Munger benim gibi yaşlı bir adam. Hemen hemen aynı yaştayız… Aynı kategorideyiz. Emekliliğimi Kim Çaldı kitabını yazdığımda endişem Boomers kuşağının tarihteki en büyük kuşak olmasıydı. Emekli maaşları gittiğinde, bu borsadaki parayı emecek. Bu yüzden Charlie muhtemelen hala Hisse senedi alın diyecektir. Ama benim kriptoyu sevmemin nedeni Bitcoin değil, blockchain ve blockchain bir muhasebe sistemi. Fed, Hazine ya da Wall Street’ten daha meşru. Yani Charlie Munger Fed/Hazine/Wall Street grubunda, genç nesiller, Y kuşağı ve altı ise iPhone grubunda yer alıyor. iPhone şimdiye kadar gördüğüm en güçlü araç. Hala nasıl kullanılacağını bilmiyorum çünkü ben yaşlı bir adamım. Ama buradaki şey tarihte gördüğüm en güçlü araç. Daha fazla araç geliyor, ama buradaki şey, bu iPhone, dünyadaki herhangi birini böyle arayabilirim. Yapılabilecekler inanılmaz. Charlie Munger Fed, Hazine ve Wall Street’teyken genç nesil bu şeyle ilgileniyor.

Hedeflerinden Vazgeçmiyor

Kiyosaki geçtiğimiz günlerde, 2025 yılına kadar ekonominin altın, gümüş ve Bitcoin’i (BTC) uçuran bir depresyona gireceğini öngördü. BTC için 500.000 dolarlık bir fiyat hedefi verdi.

Dev bir çöküş geliyor. Depresyon mümkün. Fed milyarlarca sahte para basmak zorunda kalacak. 2025’e kadar altın 5.000 dolar gümüş 500 dolar ve Bitcoin 500.000 dolar olacak. Neden mi? Çünkü ABD dolarına, sahte paraya olan inanç yok olacak. Altın ve Gümüş Tanrı’nın parası. Bitcoin ise halkın parası. Kendinize iyi bakın.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.