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Asla Yanılmayan Analist Sözünün Arkasında Durdu: Bitcoin Bu Seviyeye Gelecek!

Kripto paralar konusunda hiç yanılmayan bu analist tahminini yineledi ve olası bir dip noktasını işaret etti. Yatırımcılar tedirgin olabilir.
22:05
19 Şubat 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto topluluğu, Bitcoin’in (BTC) fiyatının 16 Şubat’ta 25.000 dolarlık güçlü direnç noktasını aşarak piyasayı şaşkına çevirmesinin ardından sevinç yaşadı. Sekiz ay süren uzun bir çabanın ardından, BTC nihayet imrenilen fiyat seviyesini aşmayı başardı, ancak Federal Rezerv’in tekrarlanan şahin tonlarına yanıt olarak boğaların güç kazanmakta zorlanması nedeniyle Bitcoin Cuma günü bir düşüş yaşadı.

Bitcoin (BTC) Fiyatı Düşecek Mi?

Fiyat boğalardan bir yükseliş görmüş olsa da, son geri çekilme birkaç kripto para birimi uzmanının Bitcoin fiyatının yakın gelecekte yeni bir düşük veya önemli bir düzeltmeye tanık olabileceğini tahmin etmesine yol açtı. Dahası, uzmanlar son fiyat artışının spekülatif alımlara atfedildiğini ve uzun vadede kalıcı olamayacağını düşünüyor.

Geçtiğimiz günlerde anonim olarak varlığını sürdüren ve Hamza ismini kullanan kripto para uzmanı tarafından yayınlanan bir analize göre, Bitcoin’in fiyatı, ay için yeni düşük seviyeler yaratma potansiyeli olan büyük bir kırılmanın eşiğinde olabilir. Bunun ardından, Bitcoin fiyat grafiği için 5 dalga dizisi başarılı bir şekilde tamamlanma belirtileri gösteriyor. Analizleri ayrıca Bitcoin’in 20.000 dolar bariyerini aşabileceği ve daha da düşmeye devam edebileceği hipotezine destek sağlıyor.

Aynı şey piyasadaki diğer bazı uzmanlar tarafından da dile getirildi. Twitter’da kullanıcı adı CryptoCapo olarak tanınan kripto analisti ve trader, Bitcoin’in 12.000 dolar seviyelerine geri çekilme olasılığına ilişkin görüşüne bağlı kaldı.

BTC Fiyat Analizi

BTC’nin zincir içi analizleri incelendiğinde, ayılara yardımcı olan ve mevcut fiyat düşüşüne katkıda bulunan bir dizi faktör ortaya çıktı. Örneğin, CryptoQuant’a göre, BTC için borsa rezervi artıyordu, bu da daha yüksek düzeyde bir satış baskısı olduğunu gösteriyordu. Boğa yükselişinin ortasında, Bitcoin’in aSORP’u kırmızıydı, bu da daha fazla yatırımcının kar elde etmek için varlıklarını tasfiye ettiğini gösteriyor. Ayrıca, önceki yirmi dört saat içinde, BTC’nin açık faizinde yüzde dokuzdan fazla bir düşüş yaşandı – bu da bir başka kritik düşüş göstergesiydi.

Halihazırda Bitcoin (BTC) fiyatı 24.300 dolardan işlem görüyor ve bu da son yedi gündeki %13’lük kazancın aksine son 24 saatte %1.24’lük bir düşüş yaşadı.

SorumlulukReddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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