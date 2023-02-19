Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Dikkat! Kripto Paraların En Tehlikeli İsmi Bu! Binance CEO’su Bile Bulaşamıyor!

Dikkat! Kripto Paraların En Tehlikeli İsmi Bu! Binance CEO’su Bile Bulaşamıyor!

Daha tehlikelisi yok üstelik en büyük altcoinlerden birinin kurucusu, peki bugüne kadar neler yaptı?
21:45
19 Şubat 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 4 Dakika

Eğer kripto paralarla son 2 yılda tanışmadıysanız bu piyasada dikkat etmeniz gereken en önemli ismin kim olduğunu biliyorsunuzdur. En büyük altcoinlerden birinin kurucusu ve yakın zamanda popüler borsalardan birinin sahibi olan bu ismi tanımayan yok. Son birkaç ayda yaptıkları bile pes dedirtti. Peki ama buna nasıl göz yumuluyor?

Kripto Paraların En Tehlikeli

Bu isim Justin Sun’dan başkası kesinlikle değil. Binance kurucusunun sektördeki kötü oyuncuları ifşa edip onlarla mücadele edeceğim söylemine rağmen ona kimse dokunmadı. CZ, hatalı borsa transferlerinden tutun, Grayscale rezervlerine kadar birçok dedikoduyu dikkate alıp devasa borsalara kafa tuttu. Ancak Justin Sun’ın yaptığı onca şeye Binance CEO’su herhangi bir tepki göstermedi. Peki Sun ne yaptı?

  • Yazı hazırlandığı sırada bile 1 dolar olmayan bir stablecoin çıkardı. USDD isimli stablecoin yatay hareket etmesi gereken bir grafiğe sahip değil. Stablecoin’in grafiği adeta bir EKG grafiği gibi.
  • PiNetwork adına, ekibin ihraç etmediği bir token listeledi. Ekip listelenen tokenin sahte olduğunu söyledi ve buna rağmen Sun bunu delist etmedi. İlgili proje o dönem fazlasıyla popüler olduğu için insanlar gerçek token olduğunu düşünerek bunu aldı ve mağdur oldu.
  • Tron DAO kuruldu ancak Sun halen tek başına söz hakkına sahip.
  • Yakın zamanda devasa bir duyuru yapacağız diyerek TRX fiyatını yükseltmeye (bunu yüzlerce defa yaptı) çalıştı. Sonrasında birkaç bin nüfuslu ada ülkelerinden birinde Tron’un kabul edildiğini öğrendik.
  • Yapay zeka bugünlerde popüler olduğu için aniden bu alana yöneldi ve 100 milyon dolarlık fon ayrıldığını duyurdu.
  • Son olarak FTX User’s Debt (FUD) isimli bir token listeledi. Buna ikinci bölümde ayrıca değineceğim.

Justin Sun kripto para dünyasının (yaptıklarına bakarsak) en tehlikeli ismi olabilir. Ayrıca ona bu kadar açığına rağmen Binance CEO’su CZ bile bir şey söyleyemiyor. Aynı CZ, Grayscale fonlarının Coinbase tarafından saklamıyor olabileceği dedikodularını bile dikkate alıp Brian ile atışmıştı. Sonrasında paylaşımlarını silmek zorunda kaldı. Peki sektördeki kötü oyunculara savaş açan CZ neden Sun’ı görmezden geliyor?

FTX User’s Debt (FUD)

Duyduğunuz tüm saçma tokenleri unutun. Çünkü artık FTX Users’ Debt (FUD) isimli bir tokenimiz var. FUD tokenı 4 Şubat’ta DebtDAO tarafından ihraç edildi ve kripto borsası Huobi tarafından listelendi. İhraççı, adil değerinin 1 ila 5 dolar arasında olduğunu belirterek 20 milyon FUD piyasaya sürdü. Ancak, Justin Sun’ın bu tokeni sosyal medyada pompalaması değerini 115 dolara kadar çıkardı ve DAO’yu o sırada yaklaşık 1,26 milyar dolar olan 18 milyon tokenı yakmaya zorladı. Bu arada token, bir menkul kıymete benzediğini söyleyen topluluk üyelerinden çeşitli eleştiriler aldı. Bazı topluluk üyeleri de tokenin FTX ile ilişkili olmadığına ve bir aldatmaca olduğuna dikkat çekti. DebtDAO’nun resmi bir web sitesi olmadığını ve Twitter hesabının bu ayın başlarında oluşturulduğunu da eklediler.

Ayrıca, Sun’ın tokena verdiği destek topluluk üyelerinden karışık tepkiler aldı. Sun daha önce FUD Token’ı “en kaliteli FTX borç varlığı” olarak tanımlamıştı. Peki FTX iflas komitesinin bundan haberi var mı? İflas eden firma, 17 Şubat’ta attığı bir tweet’te herhangi bir borç tokenı ihraç etmediğini ve böyle bir teklifin yetkisiz olduğunu söyledi.

“FTX Borçluları, paydaşlara FTX ile bağlantılı olduğunu iddia eden kuruluşlardan gelen dolandırıcılıklara karşı tetikte olmalarını hatırlatıyor. FTX Borçluları herhangi bir borç tokeni ihraç etmemiştir ve bu tür teklifler yetkisizdir.”

Evet FTX yetkilileri bunu söyledi ve buna rağmen token Huobi borsasında işlem görmeye devam ediyor. Üstelik fiyatı 14 dolara düştü ve işlem hacmi 8 bin dolara geriledi. PiNetwork ekibi de haftalar önce Sun için aynı şeyleri söylemişti.

O halde kripto para yatırımcılarının Justin Sun tarafından pompalanan hikayelere karşı temkinli olması gerekiyor. En azından FTX ve diğerleri onun dolandırıcı olabileceğini söylerken kesinlikle dikkatli olmalısınız.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
İlgili Yazılar
Kripto Dünyası Onun İki Dudağının Arasına Bakıyor! Ünlü Yazar Konuştu: O Artık Eski Nesilden!
Kripto Dünyası Onun İki Dudağının Arasına Bakıyor! Ünlü Yazar Konuştu: O Artık Eski Nesilden!
Türklerin Aldığı Altcoin Artık Beklenen Harekete Hazırlanıyor!
Türklerin Aldığı Altcoin Artık Beklenen Harekete Hazırlanıyor!
Piyasada Haftalık Kapanışa Saatler Kaldı: İşte Öne Çıkan Kripto Para Birimleri!
Binance Vurmuştu Hala Ayakta Duruyor! Bu Coin İçin Tehlike Geçti Mi?
Binance Vurmuştu Hala Ayakta Duruyor! Bu Coin İçin Tehlike Geçti Mi?
Eyvah! 1 Dolar Hayal Mi Oldu? Bu Altcoin’de Şubat Ayı Beklentiyi Karşılamadı!
Eyvah! 1 Dolar Hayal Mi Oldu? Bu Altcoin’de Şubat Ayı Beklentiyi Karşılamadı!
Asgari Yüzde 40! Kıdemli Kripto Analisti 3 Altcoin İçin Ralli Bekliyor!
Asgari Yüzde 40! Kıdemli Kripto Analisti 3 Altcoin İçin Ralli Bekliyor!
A’dan Z’ye Kriptoda Son Durum! SEC Ne Yapmaya Çalışıyor? Neler Olacak?
A’dan Z’ye Kriptoda Son Durum! SEC Ne Yapmaya Çalışıyor? Neler Olacak?
Sırada Bunlar Olabilir! Devasa Kripto Balinaları 2 Altcoini Kapışıyor!
Sırada Bunlar Olabilir! Devasa Kripto Balinaları 2 Altcoini Kapışıyor!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
İlk Hedef Ulaştı Şimdi İki Katına Çıkacak! Bu Altcoine Dikkat!
Devasa Kripto Rallileri! ASTR, MINA, BNX, MAGIC ve LRC Coin Yorum!
Güvenmeyin! Bu Altcoindeki Ralli Ters Tepebilir! Kriptodaki Risk!
100 Doları Aşabilir! Kısa Vadede Bu Altcoin Yükselebilir!
Öncü Sinyal Geldi! Kripto Paralar İçin Alarmlar Çalıyor!
Güncel NFT Haberleri
Ünlü Araştırmacıdan Açıklama: Hata Yaptılar! Bu Altcoin’i Satanlar Başlarını Taşlara Mı Vuracak?
Sıcak Gelişme: OpenSea’de Yeni Dönem Başlıyor! Birçok Yenilik Mevcut!
Meğer İlk NFT 2008 Yılında Ortaya Çıkmış! Hem de 234$ Değerinde!
NFT Sanatçısı Rızacan Kumaş’ın Dikkat Çeken “Hatay” Paylaşımı
Murat Pak’ın Deprem İçin Oluşturduğu NFT Koleksiyonu Büyüyor!
Güncel DEFI Gelişmeleri
DeFi Altcoin Hacim Artışıyla Ralliyi Tetikliyor! İşte Önemli Seviyeler!
Sessiz Kalanlar: Defiprime! Türk Kripto Topluluğu Asla Unutmayacak!
Son Dakika! Büyük Haber Aylar Sonra Geldi! İlk 50’deki Altcoin Uçabilir!
Kemerlerinizi Bağlayın! DeFi Altcoin’lerinden Heyecanlandıran Flash Mob Hamlesi!
dYdX Herkesi Şok Eden Verileri Açıkladı! DeFi Altcoin Uçuyor!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023