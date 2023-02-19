Daha tehlikelisi yok üstelik en büyük altcoinlerden birinin kurucusu, peki bugüne kadar neler yaptı?

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Eğer kripto paralarla son 2 yılda tanışmadıysanız bu piyasada dikkat etmeniz gereken en önemli ismin kim olduğunu biliyorsunuzdur. En büyük altcoinlerden birinin kurucusu ve yakın zamanda popüler borsalardan birinin sahibi olan bu ismi tanımayan yok. Son birkaç ayda yaptıkları bile pes dedirtti. Peki ama buna nasıl göz yumuluyor?

Kripto Paraların En Tehlikeli

Bu isim Justin Sun’dan başkası kesinlikle değil. Binance kurucusunun sektördeki kötü oyuncuları ifşa edip onlarla mücadele edeceğim söylemine rağmen ona kimse dokunmadı. CZ, hatalı borsa transferlerinden tutun, Grayscale rezervlerine kadar birçok dedikoduyu dikkate alıp devasa borsalara kafa tuttu. Ancak Justin Sun’ın yaptığı onca şeye Binance CEO’su herhangi bir tepki göstermedi. Peki Sun ne yaptı?

Yazı hazırlandığı sırada bile 1 dolar olmayan bir stablecoin çıkardı. USDD isimli stablecoin yatay hareket etmesi gereken bir grafiğe sahip değil. Stablecoin’in grafiği adeta bir EKG grafiği gibi.

PiNetwork adına, ekibin ihraç etmediği bir token listeledi. Ekip listelenen tokenin sahte olduğunu söyledi ve buna rağmen Sun bunu delist etmedi. İlgili proje o dönem fazlasıyla popüler olduğu için insanlar gerçek token olduğunu düşünerek bunu aldı ve mağdur oldu.

Tron DAO kuruldu ancak Sun halen tek başına söz hakkına sahip.

Yakın zamanda devasa bir duyuru yapacağız diyerek TRX fiyatını yükseltmeye (bunu yüzlerce defa yaptı) çalıştı. Sonrasında birkaç bin nüfuslu ada ülkelerinden birinde Tron’un kabul edildiğini öğrendik.

Yapay zeka bugünlerde popüler olduğu için aniden bu alana yöneldi ve 100 milyon dolarlık fon ayrıldığını duyurdu.

Son olarak FTX User’s Debt (FUD) isimli bir token listeledi. Buna ikinci bölümde ayrıca değineceğim.

Justin Sun kripto para dünyasının (yaptıklarına bakarsak) en tehlikeli ismi olabilir. Ayrıca ona bu kadar açığına rağmen Binance CEO’su CZ bile bir şey söyleyemiyor. Aynı CZ, Grayscale fonlarının Coinbase tarafından saklamıyor olabileceği dedikodularını bile dikkate alıp Brian ile atışmıştı. Sonrasında paylaşımlarını silmek zorunda kaldı. Peki sektördeki kötü oyunculara savaş açan CZ neden Sun’ı görmezden geliyor?

FTX User’s Debt (FUD)

Duyduğunuz tüm saçma tokenleri unutun. Çünkü artık FTX Users’ Debt (FUD) isimli bir tokenimiz var. FUD tokenı 4 Şubat’ta DebtDAO tarafından ihraç edildi ve kripto borsası Huobi tarafından listelendi. İhraççı, adil değerinin 1 ila 5 dolar arasında olduğunu belirterek 20 milyon FUD piyasaya sürdü. Ancak, Justin Sun’ın bu tokeni sosyal medyada pompalaması değerini 115 dolara kadar çıkardı ve DAO’yu o sırada yaklaşık 1,26 milyar dolar olan 18 milyon tokenı yakmaya zorladı. Bu arada token, bir menkul kıymete benzediğini söyleyen topluluk üyelerinden çeşitli eleştiriler aldı. Bazı topluluk üyeleri de tokenin FTX ile ilişkili olmadığına ve bir aldatmaca olduğuna dikkat çekti. DebtDAO’nun resmi bir web sitesi olmadığını ve Twitter hesabının bu ayın başlarında oluşturulduğunu da eklediler.

Ayrıca, Sun’ın tokena verdiği destek topluluk üyelerinden karışık tepkiler aldı. Sun daha önce FUD Token’ı “en kaliteli FTX borç varlığı” olarak tanımlamıştı. Peki FTX iflas komitesinin bundan haberi var mı? İflas eden firma, 17 Şubat’ta attığı bir tweet’te herhangi bir borç tokenı ihraç etmediğini ve böyle bir teklifin yetkisiz olduğunu söyledi.

“FTX Borçluları, paydaşlara FTX ile bağlantılı olduğunu iddia eden kuruluşlardan gelen dolandırıcılıklara karşı tetikte olmalarını hatırlatıyor. FTX Borçluları herhangi bir borç tokeni ihraç etmemiştir ve bu tür teklifler yetkisizdir.”

Evet FTX yetkilileri bunu söyledi ve buna rağmen token Huobi borsasında işlem görmeye devam ediyor. Üstelik fiyatı 14 dolara düştü ve işlem hacmi 8 bin dolara geriledi. PiNetwork ekibi de haftalar önce Sun için aynı şeyleri söylemişti.

O halde kripto para yatırımcılarının Justin Sun tarafından pompalanan hikayelere karşı temkinli olması gerekiyor. En azından FTX ve diğerleri onun dolandırıcı olabileceğini söylerken kesinlikle dikkatli olmalısınız.