Binance tarafından büyük baskı altına alınan bu coin için durum nasıl görünüyor? Coin üzerinde oluşan bu baskı hala devam ediyor mu?

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Stablecoin’ler kendilerini en son düzenleyici FUD’unun hedefinde buldu. BUSD bu konuda en çok etkilenen stablecoin oldu ve diğerleri etkilenmeden kalmayı başardı. Görünüşe bakılırsa USDC bir sonraki kurban olmaya çok yaklaştı ve en kötüsü bu durum henüz bitmemiş olabilir.

USDC Hacminin Son Değerlendirilmesi

Son zamanlardaki düzenleyici baskı, birçok kripto şirketini ABD’deki stratejilerini yeniden değerlendirmeye zorladı ve bunların arasında USDC’yi çıkaran Circle da dahil olmak üzere ABD merkezli şirketlerle ilişkilerini sonlandırdığı söylenen Binance de var.

Söylentiler ortadan kalkmış olsa da, böyle bir sonucun USDC’nin ABD pazarından güçlü hacimlere erişmesini nasıl engelleyeceği kolayca tahmin edilebilir.

Ancak tehlike gerçekten geçti mi? Düzenleyici bir bakış açısından, USDC’nin arkasındaki şirket olan Circle, Amerika Birleşik Devletleri’nde düzenlenmekte ve denetlenmekte. Bu da USDC’nin düzenleyici baskılar nedeniyle kenara itilme riskinin daha düşük olduğu anlamına geliyor.

Piyasadaki mevcut koşulların USDC talebini ve hacmini şimdiye kadar nasıl etkilediğini görmek ilginç olabilir. Binance akıllı zincirindeki USDC hacminde, 16 Şubat’ta zirveye ulaşmadan önce 12 Şubat civarında bir ilk artış görülmüştü.

Bunun olası nedenlerinden biri, genel kripto piyasasına olan talebin artması ve dolayısıyla işlem hacimleri yükseldikçe stablecoin’lere olan talebin artması olabilir.

Düşüş Nasıl Başladı?

BSC’deki USDC hacimleri Cuma ve Cumartesi günü (17 ve 18 Şubat) önemli ölçüde düştü. Bunun ana nedeni, USDC’ye sıra gelmeden önce çoğunlukla BUSD’yi etkileyen Binance FUD’du oldu.

Ethereum ağındaki USDC hacimlerinde de benzerlikler görülmekte olup bu hacimler de 16 Şubat’ta zirve yaptıktan sonra son iki gün içinde düşüşe geçmişti.

Bu durum, FUD girişimlerine rağmen yatırımcıların USDC’yi diğer stablecoin’ler için ettiği bir senaryo olmadığını teyit etmekte.

Yukarıdaki sonuç, Binance FUD’unun USDC hacimleri veya talebi üzerinde bir etkisi olmadığını ortaya koymakta. Bunun yerine, hacimler büyük ölçüde mevcut piyasa koşulları tarafından yönlendirilmiş olabilir. Buna ek olarak, USDC’nin piyasa değeri son birkaç gün içinde bir pivot gördü.

Bununla birlikte, USDC 13 Şubat’taki son pivottan önce genel olarak aşağı yönlü bir duruş sergiliyordu. Bu durum, artan endişelere rağmen şirketin sağlığını iyi bir biçimde gösteriyor olabilir.

SorumlulukReddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.