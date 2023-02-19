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Ünlü Araştırmacıdan Açıklama: Hata Yaptılar! Bu Altcoin’i Satanlar Başlarını Taşlara Mı Vuracak?

Yaptığı airdrop ile adından geçtiğimiz hafta çokça bahsettiren bu altcoin için gelen uzman görüşü herkesin dikkatini çekecek türden oldu.
19:30
19 Şubat 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 3 Dakika

NFT pazar yeri BLUR bu hafta 360 milyon BLUR token’ı airdrop ile dağıttı. Airdrop’tan sonra, token’a sahip olanlar ellerinde bulunan bu tokan’ların satışını gerçekleştirdikçe BLUR fiyatı %85 düştü. Büyük bir heyecanla BLUR fiyatındaki son toparlanma, birkaç kullanıcının BLUR tokenlerini sattığına pişman olmasına neden oldu. Blur’un yerel tokenı şimdi ilk 100 kripto listesine girdi.

Çarpıcı Açıklamalar Var

Kripto araştırma firması Delphi Digital’de NFT araştırmacısı olan yh.eth, 19 Şubat’ta attığı bir tweet’te BLUR airdrop’unu satmanın bir hata olduğunu söyledi. Ayrıca, Blur Bidding mekanizmasının NFT alanı için bir oyun değiştirici olacağını açıkladı.

NFT piyasasına şu anda ticaret hacmine büyük ölçüde katkıda bulunan balinalar hakim. Ancak, balinalar sadece daha ucuza satın almak ve kâr elde etmek için hızlı bir şekilde satmak istiyor. Ayrıca, piyasada NFT alım satım deneyimi ve likidite bulunmuyor.

Birisi bugün 20 Doodles NFT satmak isterse, tüm NFT’leri satmak muhtemelen günler veya haftalar alacaktır. Bir diğer sorun da aşağı yönlü spiral çizen taban fiyat ve taban fiyatın aktif olarak yeniden ayarlanması ihtiyacıdır.

Blur Nasıl Farklı?

Paradigm destekli Blur NFT pazaryeri geçen yıl Ekim ayında faaliyete geçti ve likidite sorununu teklif sistemini devreye sokarak çözdü. Teklif madenciliği modeli, esasen kullanıcıların bir likidite havuzuna WETH değil ETH likiditesi sağladığı bir likidite havuzu işlemi olarak dikkat çekiyor. Uniswap’in DeFi alanı için likidite sorunlarını azaltmaya yönelik AMM inovasyonuna benzer bir sistemle ilerliyor.

Blur’un teklif sistemi, airdrop isteyen ve teklif kabul edildikten sonra NFT fiyatlarının riskini üstlenen kullanıcıları teşvik eder. Blur’da OpenSea’ye kıyasla daha fazla likidite olması, kullanıcıların daha fazla alım satım yapmasına olanak tanır. Ayrıca, balinalar büyük miktarlarda NFT’yi sürtünmesiz bir şekilde satın alabilir veya satabilir.

BLUR token sürümü, topluluğa değer dağıtımına izin verir. İlk sezondaki airdrop’un büyük bir kısmı, milyarlarca BLUR işlem hacmiyle çoktan talep edildi. BLUR’un küçük yatırımcılardan büyük yatırımcılara, balinalara ve BitMEX’in kurucusu Arthur Hayes gibi kripto influencer’larına yeniden dağıtımı gerçekleşiyor. Dolaşımdaki BLUR arzı ise yıl sonuna kadar 1 milyara yükselecek.

Dikkatler dünyanın en büyük kripto borsası olan Binance’a dönmüş durumda. Yatırımcılar BLUR token’ın listelenmesi gerektiğine inanıyor. Listelemenin BLUR’un işlem hacmini ve fiyatını daha da artırması bekleniyor. İkinci airdrop’un ise daha erken gerçekleşeceği ve alıcılar NFT ticaret ve teklif verme sürecine bağlı olacağı vurgulanıyor.

Coinbase gibi büyük kripto borsaları BLUR tokenini çoktan listeledi. Fiyat şu anda 1,30 dolardan işlem görüyor ve son 24 saatte %10 artış gösterdi.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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