Okuma Süresi: 3 Dakika

Piyasa değerine göre en büyük altcoinlerden birinin kurucusu olan Hoskinson gündeme dair değerlendirmeler yaptı. Birçok büyük kripto projesinde üst düzey görevler üstlenen Hoskinson uzun süredir en iyi layer1 çözümü için Cardano üzerinde çalışmalar yapıyor. Güncel durum ne? Kripto paraları neler bekliyor? Tüm bu sorunların cevabını Cardano kurucusu verdi.

Cardano Kurucusu Açıklama

Ünlü blockchain geliştiricisi ve Cardano‘nun kurucusu Charles Hoskinson, kripto endüstrisine yönelik son düzenleyici eylemler hakkındaki görüşlerini paylaştı. Bir süredir ABD’li düzenleyiciler kripto şirketlerini hedef alan bazı açıklamalarda bulunuyor. Daha ileri gidip soruşturma başlattıkları da oldu. Hoskinson, Illinois’de Dijital Mülkiyet Koruma ve Kanun Uygulama Yasası olarak adlandırılan ve halihazırda “en uygulanamaz eyalet yasası” olarak adlandırılan bir Senato tasarısının ardından bazı açıklamalar yaptı.

Cardano kurucusu kripto endüstrisinin daha fazla düzenlenmesi için katalizörün ne olduğu sorulduğunda, bunun FTX’in çöküşü olduğunu kesin bir dille ifade etti. Hoskinson başına gelecekleri zaten biliyordu.

“Bu olay gerçekleştiği anda, tüm sektörün ciddi anlamda zor günler geçireceğini biliyordum.”

Kripto Paralar Nereye Gidiyor?

Uzun vadede hiçbir yere gitmiyor ve yasaklanması mümkün değil. Ancak kısa vadede sancılı bir düzenleyici süreç geçireceğiz. Önümüzdeki yılki seçimlere kadar devasa adımlar atılmasa da gri alanda faaliyet gösteren birçok kripto şirketi boğazının sıkıldığını hissedecek. Evet tam olarak bu olacak. Peki Cardano kurucusu ne düşünüyor?

Hoskinson ayrıca Kraken borsasının kurucusu Jesse Powell’ın, düzenleyicilerin FTX veya Three Arrows Capital gibi sistemin kötü niyetli unsurlarının büyümesine ve gelişmesine kasıtlı olarak izin verdiği teorisine de katıldı. Powell’a göre, bu tür kötü aktörler kripto endüstrisinin güvenilmezliğini ve tehlikesini kanıtlayarak düzenleyicilerin gündemine hizmet ediyor, bu yüzden büyümelerine göz yumdular. Patladıklarında, düzenlemeyi sıkılaştırmak için bir bahane veriyorlar, diye özetledi. FTX özelinde siyasi kanadı da unutmamak gerekiyor. Milyonlarca dolarlık devasa bağışlar FTX kurucusunun çok daha ayrıcalıklı olmasını sağladı. Eğer yakın tarihe meraklıysanız Charles Kushner ve onun bağışlarının hangi kapıları açabildiğini biliyor olmalısınız. Charles bu gücü emlakta kullandı ve SBF kripto endüstrisinde.

Hoskinson, son olaylardan aylar ya da yıllar önce patlayan birçok şirket için adil bir bildirim yapıldığında, bu ifadenin makul görünmeye başladığını gözlemledi. Peki kriptonun güvenilmezliğini ispat için tüm bunlara göz yuman düzenleyiciler hedefine ulaştı mı? Elbette hayır, insanlar korktu fakat Bitcoin 25.000 doları aştığı için risk iştahı daha da artıyor. İnsanlar zaten kripto endüstrisinin riskli olduğunu biliyordu ve bu yapı bir bütün olarak ponzi değil. İçindeki kötü oyuncuları “işte buradalar” diye ifşa edebilirsiniz ancak bir bütün olarak kripto endüstrisine zarar vermezsiniz. ABD’li düzenleyiciler bunu anlamaya başladığında inovasyon için çabalayan kripto şirketleri (belki de azınlık oldukları en net gerçektir) çok daha rahat hareket edebilecek.