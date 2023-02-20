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  •   Bu Altcoin Çin’e Taşınıyor! Ortaklığı Şimdi Duyurdu Fiyatı Uçtu!

Bu Altcoin Çin’e Taşınıyor! Ortaklığı Şimdi Duyurdu Fiyatı Uçtu!

Piyasa değeri çok düşük ve Çin'e taşınma planları nedeniyle fiyat uçtu. Devamı gelebilir.
16:45
20 Şubat 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bugünlerde Çin’in kripto paraları yeniden rahat bırakacağına dair spekülasyonlar dolaşıyor. Çin merkezli altcoinler bu yüzden yükseliyor. Popüler kripto projelerinden biri de Çin’e açılma planlarını sadece dakikalar önce duyurdu ve fiyatının aniden yükselmeye başladığını gördük.

Çin Merkezli Altcoin

LeverFi sadece dakikalar önce IOST iş birliğiyle Hong Kong ve Çin’de faaliyet geçtiğini duyurdu. Altcoinin fiyatı aniden %15’in üzerinde artış yaşadı. Çin’in kriptoyu yeniden rahat bırakacağına dair spekülasyonlar bu ani fiyat artışını tetikliyor. Yapılan duyuruda ekipler şunları yazdı;

“Önümüzdeki büyüme yol haritamızda LeverFi, mevcut web3 topluluğuna hizmet vermek için merkezi olmayan finans alanında sağlam ve heyecan verici girişimler geliştirmek için çalışmaya devam ederken, aynı zamanda LeverFi, Hong Kong ve Çin’de ödemeler, fon yönetimi ve gerçek getiri ürünleri gibi daha kurumsal odaklı ve uyumlu finansal hizmetler tekliflerine doğru genişleyecektir. Özellikle, Hong Kong Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu’nun blockchain düzenlemeleri için açık ve şeffaf yönergeler belirlemeye yönelik ilerici gelişmelerini Hong Kong ve Çin’de web3’ün büyümesi için olumlu bir katalizör olarak görüyoruz ve önümüzdeki gelişmelerin meyvelerini vereceği için son derece heyecanlıyız. Bu genişleme, LeverFi’nin ilk yatırımcılarından biri olan IOST ile iş birliği içinde gerçekleştiriliyor. IOST, 2019’dan bu yana Çin hükümeti için son derece değerli bir blockchain ortağı olma geçmişine sahip ve aynı zamanda Çin’in Çin Büyük Halk Salonu tarafından Devlet Liderlerine, Belediye Başkanlarına ve CEO’lara bir konuşma yapmak üzere prestijli foruma davet edilen ilk ve tek blockchain projesi oldu.”

Lever Token Neden Yükseliyor?

Son dakika duyurusunun ardından %15 yükselen fiyat kazanımlarını %40’a ulaştırdı. Yazı hazırlandığı sırada LeverFi (LEVER) 0,003446 dolardan alıcı buluyor. İşlem hacmi %600’ün üzerinde arttı ve piyasa değeri 50 milyon doları geçti. FTX çöküşü sırasında 0,0015 dolara düşen fiyat henüz dip seviyenin %100 üzerinde bulunuyor. Eğer Çin merkezli kripto paralara ilgi devam ederse fiyatın daha da arttığını görebiliriz.

LeverFi ekibi ve operasyonları 2023 yılı boyunca kademeli olarak Hong Kong’a taşıyacak. Ekip bu adımı bölgedeki finansal teknoloji inovasyonuna dost, şeffaf ve ilerici bir düzenleyici rejimi benimsemeye inandıkları için atıyor.

“Bu taşınma sürecinde, kurumsal varlıklar, ofis alanı oluşturmak ve LeverFi ekibini büyütmek için güçlü Mandarin ve sınır ötesi pazarlama ve iş geliştirme yeteneklerine sahip yerel yetenekleri işe almak için Hong Kong Ticaret Geliştirme Konseyi ile yakın bir şekilde çalışıyoruz.”

LeverFi, Ethereum’daki ilk on-chain çapraz marj platformudur ve DeFi kullanıcılarına kaldıraçlı işlem yapma imkanı tanır.

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