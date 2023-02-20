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En Net Görünüm! Bitcoin 29.500 Dolara Ne Zaman Ulaşacak!

Gerçekleşme ihtimali yüzde 100 değil ancak artık vakit daralıyor. Bitcoin boğaları için harekete geçme zamanı gelmiş olabilir.
17:00
20 Şubat 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

2022 yılında birçok analist Bitcoin fiyatının 12.000 dolarlı seviyelere düşeceğini söylüyordu. BTC ciddi kayıplar yaşadı. Ancak 15.500 doların altına düşmedi. Bu tıpkı boğa sezonunda 100.000 dolarlık hedefleri dillendiren kalabalıkların durumuna benziyor. Açığa satıştan daha fazla kazanç umanlar iki aydır portföylerini eridiğini gördü.

Bitcoin (BTC)

Geleceği göremezsiniz ancak tarihsel veriler ve teknik kurulumlar size bazı tahminlerde bulunma imkanı tanır. 2021 yılında Bitcoin fiyatının 20.000 dolara kadar düşebileceğini söyleyen az sayıda isim vardı ve herkes onlara gülüyordu. Ancak 2022 yılında haklı oldukları ortaya çıktı. Benzer şekilde iddialı hedefler açıklayanların haklı çıkacağı bir döneme girmiş olabiliriz. Geçen hafta Bitcoin (BTC) fiyatı %11,5 arttı ve yutan bir boğa mumu oluşturdu. Eğer 25.000 dolar seviyesindeki direnç başarıyla aşılırsa, uzun vadeli yükseliş görünümü devam edecek ve BTC 29.500 dolara ulaşacak. Veya bu ihtimalin arttığını göreceğiz.

Yutan mumun oluşmasıyla, BTC haftalık grafiği Eylül 2021’den bu yana ilk yüksek dip seviyesini oluşturdu. Ayrıca, bu düşük seviye azalan logaritmik direnç çizgisini destek olarak doğrulamaya yaradı.

Kripto Paralar Yükselecek Mi?

Önceki ayı piyasalarını takip eden benzer olaylar, yeni bir boğa döngüsünün başında olduğumuzu söylüyor. Ancak unutulmamalıdır ki sürekli düşüşlerin olmadığı gibi sürekli yükselişler de yok. Yani ara düzeltmeler mutlaka en iyi senaryoda da yaşanacaktır. Burada dikkat edilecek şey daha uzun vadeli grafiklerde diplerin sürekli olarak yükseliyor olmasıdır. Nitekim bunlardan ilkini gördük. Mart 2022’nin başlarında, aynı alçalan çizgi Bitcoin fiyatını reddetmiş ve uzun vadeli düşüş trendinin tersine döndüğünü doğrulamıştı. Bu yorum, benzer bir durumun yaşandığı haftalık RSI’dan gelen okumalarla pekiştiriliyor. Gösterge, nötr 50 çizgisini destek olarak doğrulamıştır. Bu değerin üzerindeki okumalar yukarı yönlü hareketin devam edeceğine yorulur. Ayrıca, Mart 2022’de 50 çizgisinin, Ocak 2023’e kadar bu seviyenin altında olan göstergeyi reddettiğini görüyoruz.

VPVR göstergesi bize Bitcoin için 25.000 doların üzerinde çok az direnç olduğunu göstermektedir. Bu seviyenin üzerindeki küçük işlem hacmi okumaları, BTC fiyatının 29.500 dolara doğru hızlı bir hareket yapabileceğini söylüyor. Bu bölge bizim için tarihsel olarak son derece önemli çünkü 29.500 ile 31.700 dolar aralığının önceki boğa piyasası sırasında 2021 yazında destek görevi gördüğünü biliyoruz. Mayıs 2022’deki Terra (LUNA) ekosistem çöküşünden sonra da destek görevi gördü, ancak bir ay sonra kaybedildi. Şimdi bu yılın başından bu yana devam eden yukarı yönlü dürtünün sona ereceği direnç olarak hareket etmesi bekleniyor.

Sonuç olarak hem günlük hem de haftalık zaman dilimleri BTC fiyatı için yükseliş görünümü içeriyor. İlk hedef 29.500 dolardır ancak direnç bölgesinin reddi halinde 21.300 dolar seviyesi yeniden yükseliş için kritik öneme sahip olacak.

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