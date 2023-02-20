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Bu Daha Fragman Olabilir! Lido (LDO) Fiyatı Neden Yükseldi?

Bugünlerde en gözde altcoinlerden biri LDO Coin ve rallinin devamı kapıda olabilir. Yükselişin 2 ana sebebi bulunuyor.
17:20
20 Şubat 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para piyasaları 1 trilyon 130 milyar dolara yükseldi ve birçok altcoin daha büyük ralliler gördü. Kriptonun geneli için beklenti 1 trilyon 150 ve 200 milyar dolarlık seviyelerin aşılması yönünde. Ancak Bitcoin fiyatının 25.200 dolarlık direnç üzerinde kalıcı olması gerekecek. Ralli demişken akıllara ilk Lido DAO (LDO) geliyor. Peki LDO neden yükseldi?

Lido (LDO) Neden Yükseldi?

Ethereum likit stake platformu Lido, bu ayın başlarında büyük bir yükseltme yaptığını duyurdu. O zamandan bu yana, LDO fiyatı %33 oranında arttı. Platforma daha fazla ETH yığıldıkça Lido likit staking için ivme kazanmaya devam ediyor. Dünyanın en büyük merkeziyetsiz likit stake ağının arkasındaki ekip, bu ayın başlarında büyük bir yükseltme yaptı.

Token Unlocked, 20 Şubat’ta yükseltmeyi ve büyük LDO yükselişinin detaylarını aktardı. Aslında LDO Coin fiyatındaki artışın tek sebebi V2 yükseltmesi değilmiş. Ekibe göre SEC tarafından artan düzenleyici baskı da LDO için ilginin artmasına neden oldu. Coinbase borsasını tehdit eden SEC, Kraken borsasına 30 milyon dolarlık ceza kesti. ABD vatandaşları için stake hizmetlerine erişim için merkezi olmayan platformlar tek alternatife dönüşüyor. Kraken hamlesinden sonra da talebin bu tarafa kayabileceğinden zaten bahsetmiştik.

Lido (LDO)

Lido şu anda yaklaşık 8,7 milyar dolar değerinde 5,1 milyon ETH’ye sahip. Bu miktar toplam Ether arzının önemli bir kısmını temsil ediyor. Ayrıca, V2 yükseltmesinin iki ana özelliği vardır. Staking Router, stakerlar, node operatörleri ve geliştiriciler de dahil olmak üzere tüm ağ katılımcılarına fayda sağlayan yeni bir modüler mimari tasarımdır.

Lido ekibi bu konuda şunları söyledi;

“Staking Router, Ethereum için en iyi doğrulayıcı setini geliştirme hedefine yönelik önemli bir kilometre taşıdır. Kalite, güvenlik ve merkeziyetsizlikten ödün vermeden en iyisini yapıyoruz”.

İkinci ana özellik, iki mod ile para çekme işlevselliğine yapılan bir yükseltmedir. ‘Turbo modu’ Lido’nun stake edilmiş havuzdan ETH almasını ve stake edilmiş havuzdan ETH çekmek isteyenlere vermesini sağlıyor. Bu işlem sadece birkaç saat sürecektir. ‘Bunker modu’ ise acil durumlarda ağ güvenliğini korumak için para çekme süresini artırmaktadır. Bu modlar Mart sonundaki Ethereum Shanghai yükseltmesinden sonra yürürlüğe girecek.

LDO Token fiyatı tüm bu olayların ortasında hafta sonu Nisan 2022 tarihinden bu yana görmediği 3,3 dolar seviyesine ulaştı. Ancak yine de ATH seviyesi olan 7,3 dolarlık bölgenin %58 altında bulunuyor. İlgi bu denli artmışken eğer Bitcoin büyük bir yıkıma yol açmazsa Şangay ile LDO Coin fiyatının daha da arttığını görebiliriz. Ethereum ağı için Şangay yükseltmesinin önümüzdeki ay içinde tamamlanması bekleniyor.

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