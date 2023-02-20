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Hong Kong düzenleyicileri bölgeyi Asya’nın kripto merkezi olarak yeniden kurmaya çalışırken, piyasa oyuncuları da harekete geçiyor. Son gelişmede, Justin Sun’ın Huobi Global‘i Hong Kong’da bir kripto ticaret lisansı için başvuruda bulunduğunu açıkladı.

Justin Sun Neyi Hedefliyor?

Lisans arayışına ek olarak Huobi Global, Huobi Hong Kong adında yerel bir borsa kurmayı planladığı kripto çevrelerince konuşuluyor. Borsa, müşterilere bir dizi ticaret çifti ve hizmet sunarken tüm yerel düzenlemelere uyacağını açıkladı.

Ayrıca, Huobi’nin yeni borsası, kurumsal yatırımcıların yanı sıra Hong Kong’daki yüksek net gelire sahip bireyler için ticaret hizmetleri sunacak. Huobi Hong Kong, Asya’da kripto piyasasına katılmak isteyen yatırımcılar için kendisini güvenilir ve güvenli bir platform olarak konumlandırıyor. Gelişme hakkında konuşan Justin Sun şunları yazdı:

Yeni lisansla birlikte Huobi, Hong Kong’daki müşterilerine sunduğu hizmetleri ve teklifleri genişletebilecek ve daha geniş bir yelpazede kripto ticareti ve yatırım seçenekleri sunabilecek. Bu, dijital varlıkları satın almak, satmak ve saklamak için güvenilir ve güvenilir bir platform arayan tüccarlar ve yatırımcılar için harika bir haber.

Huobi, Hong Kong’un Kripto Kurallarını Hafifletiyor

Huobi’den gelen bu son duyuru, Bloomberg’in Hong Kong düzenleyicilerinin perakende yatırımcıların daha büyük kripto paralarla işlem yapmasına izin vermeyi planladığını bildirmesinden sadece bir saat sonra geldi.

Bugün erken saatlerde yayınlanan bir danışma belgesinde, Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu (SFC), perakende yatırımcıların lisanslı kripto borsalarında daha büyük kripto paralarla ticaret yapabileceğini belirtti. Bu, borsaların risk profilleri, bilgi testleri ve maruz kalma konusunda makul sınırlar gibi güvenlik önlemleri sağlamasına izin verecekmiş gibi görünüyor.

Ancak yapılan açıklamaya göre, perakende müşterilerin hangi kripto paralarla işlem yapmasına izin verileceği açıkça belirtilmedi. Bir SFC sözcüsü Bloomberg’e yaptığı açıklamada, hedefin 1 Haziran’da kripto borsaları için yeni lisanslama rejiminde perakende ticarete izin vereceğini söyledi. Bir SFC sözcüsü, en büyük kripto varlıklarından ikisinin Hong Kong platformlarında listelenmesinin muhtemel olduğunu söyledi. Diğer geleneksel piyasa oyuncuları da Hong Kong’daki kripto müşterileri için lisans arıyor.h