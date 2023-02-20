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Önemli: Kripto Boğası Başladı Mı? Yanılmayan 5 Metrik Ne Diyor?

Kripto paraların dibi görüp görmediğine bu metrikler karar verebilir. Genel kanaat ne yönde? Boğa piyasası başlıyor mu?
17:55
20 Şubat 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin henüz yirminci yaşına girmedi ve çok genç bir varlık sınıfı, ancak geçmiş veriler bize önemli fikirler verebilir. Bunun için çeşitli metrikleri kullanabiliriz. Boğa piyasaları için önemli sinyaller veren bu metrikler yatırımcılara geleceğe hazırlanma imkanı tanıyor. Peki kripto paralar en popüler 5 indikatöre göre dibi gördü mü?

Kripto Para Boğası

Bitcoin fiyatı, geçtiğimiz hafta %15’in üzerinde bir artışla güçlü yukarı yönlü ivmesini sürdürüyor. BTC fiyatı şu anda 25.000 dolarlık hemen üzerindeki 200-WMA seviyesini aşmak için mücadele ediyor. Erken saatlerde 24.000 doların altına düşen fiyat tekrar 25.000 doları kısa süre önce gördü. Uzmanlar bunun bir boğa tuzağı olup olmadığı konusunda ihtilafa düştü. Yeterince uzun vadede elindeki varlıkları tutacaklar için ara düzeltmeler sorun olmasa da günlü traderlar düşüşleri fırsata çevirmek istiyor.

Peki en iyi 5 metrik Bitcoin için bize ne söylüyor?

MVRV Ratio

MVRV Ratio bize herhangi bir kripto paranın Piyasa Değerinin Gerçekleşen Değerine oranını gösterir. Bitcoin fiyatının aşırı değerli olup olmadığını buradan anlarız. Tarihsel olarak, 1’in altındaki değerler BTC fiyatının dibe vurduğunu gösterir. Bitcoin için MVRV oranı Ocak ortasında 1’in üzerine çıkmaya başladı, bu da Bitcoin fiyatının çoktan dibe vurduğunu ve bir boğa piyasası döngüsüne girdiğini gösteriyor.

Güncel oran 1,22 ve halen büyüme alanı var gibi görünüyor.

Zarardaki Arz

Zarardaki Arz, zarardaki UTXO değerinin toplamının UTXO değerinin toplamına oranıdır. Yatırımcılar tarafından zararda tutulan Bitcoin yüzdesini gösterir ve piyasa duyarlılığını yansıtır. Bu Ocak ayından bu yana düşüyor ve dibin geride kaldığını söylüyor.

SOPR Ratio

Bu uzun vadeli sahiplerin Harcanan Çıktı Kâr Oranının (SOPR) kısa vadeli sahiplerin SOPR’sine bölünmesiyle hesaplanır. Oranın daha yüksek değeri, uzun vadeli sahiplerin kısa vadeli sahiplere göre daha yüksek harcanan kar anlamına gelir. Genellikle piyasanın tepe noktalarını ve kısa vadeli piyasa davranışını bulmak için kullanışlıdır. SOPR oranı da Bitcoin’in yükseliş senaryosunu teyit etmektedir.

Net Gerçekleşmemiş Kar/Zarar (NUPL)

Net Gerçekleşmemiş Kar ve Zarar (NUPL), piyasa değeri ile gerçekleşen değer arasındaki farkın piyasa değerine bölünmesiyle elde edilir. Dolaşımdaki tüm BTC’lerdeki toplam kar ve zarar miktarını gösterir. Yatırımcılar bir süredir karda olduğu için makro ekonomik tarafta büyük bir yıkım olmadığı sürece yükselişin devamı ihtimalini destekliyor.

Puell Multiple

Son olarak Puell Multiple, günlük ihraçların günlük ihraçların hareketli ortalamasına oranını ölçer. Bitcoin fiyatının geçmiş ihraç oranlarına göre aşırı değerli mi yoksa düşük değerli mi olduğunu teyit eder. Şu anda Puell Multiple 1,07’dir buna göre Bitcoin dibi gördü ve Ocak ayında artık trend değişmeye başladı.

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