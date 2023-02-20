Eski bir Goldman Sachs yöneticisi olan Raoul Pal, yakın zamanlı bir röportajında Ethereum'un uzun vadedeki konumuna ilişkin düşüncelerini paylaştı.

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Eski bir Goldman Sachs yöneticisi olan ve finans alanında çeşitli video içerikleri üreten Real Vision’ın CEO’su olan Raoul Pal, Altcoin Daily ile gerçekleştirdiği röportajında Ethereum’un ve diğer popüler akıllı kontrat platformlarının geleceğini değerlendirdi. Pal, ETH’nin ilerleyen süreçlerdeki fiyat performansından bağımsız olarak Ethereum’un kripto ekosistemindeki mevcut statüsünü uzun vadede de koruyacağına yönelik düşüncelerini dile getirdi.

Raoul Pal’dan Ethereum Açıklaması

Eski Goldman Sachs yöneticisi Raoul Pal, yakın bir zaman önce Altcoin Daily ile yeni bir röportaj gerçekleştirdi. Röportajda Ethereum’un ve diğer akıllı kontrat platformlarının geleceğine ilişkin bir değerlendirme yapan Pal, uzun vadeye ilişkin öngörülerini paylaştı.

Raoul Pal, Solana ve Polygon başta olmak üzere kripto piyasasında pek çok önemli ekosistem olduğunu ifade etti ve Solana’ya ilişkin olumlu düşüncelerini dile getirdi. Solana’nın düşük maliyetine ve ölçeklenebilirliğine vurgu yapan Pal, Solana’nın kripto ekosistemine daha geniş kitlelerin dahil olmasına önemli ölçüde katkı sağladığını ifade etti.

Ethereum, Mevcut Statüsünü Koruyabilecek mi?

Solana ve Polygon başta olmak üzere kripto piyasasında çok sayıda önemli ekosistemin olduğunu dile getirse de Pal, hala Ethereum’un kripto mevcut durumda lider konumda olduğunu dile getirdi. Raoul Pal, her ne kadar birçok önemli ekosistem olsa da çeşitli risk faktörlerleri göz önüne alındığında Ethereum’un kripto ekosistemindeki mevcut konumunu uzun vade de koruyacağını öne sürdü. Pal, röportajında devamında şu ifadeleri kullandı:

“Ethereum, internetin parasıdır. Bu konumunu kaybedeceğini sanmıyorum. Ancak bu fiyat olarak en iyi performansı göstereceği anlamına gelmez. “

Ethereum’un statüsünü uzun vadede de koruyacağını öne süren Raoul Pal, bu durumun ETH’nin fiyat performansından bağımsız söylediğinin de özellikle altını çizdi.