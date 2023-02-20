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En Yetkili İsim Açıkladı! Dogecoin Rakibinin Büyük Hamlesi Ne Zaman?

En büyük meme token olmayabilir ancak en büyükten daha büyük işler yaptığı kesin. Yakında tüm bu gelişmeler fiyatın ciddi artışlar yaşamasına neden olabilir.
18:50
20 Şubat 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasaları 2022 yılındaki can sıkan günlerinden uzaklaşmış gibi görünüyor. Ancak BTC henüz 25.000 dolarda. Yani sevinmek için halen erken ve 28.000 dolar üzerindeki kapanışlarla bunun bir boğa tuzağı olmadığının teyit edilmesi gerekiyor. Öte yandan AI, Çin Merkezli ve SocialFi tokenler ciddi ralliler yapıyor. Bugünler büyük haberlerin duyurulması için en doğru zamanlardır. Shiba Inu bu fırsatı değerlendirecek mi?

Shibarium Ne Zaman?

Shiba Inu‘nun (SHIB) baş geliştiricisi Shytoshi Kusama, Shibarium için planlarını açıkladı. Kusama, ortak ekosistem için farklı ve uygulanabilir bir platform geliştirme yolculuğunu anlattı. Layer2 çözümüne dair güncellemelerin şimdiden yayınlanması yatırımcıları heyecanlandırdı ve lansmanın yakında yapılabileceği beklentisini oluşturdu. Dogecoin rakibi Shiba Coin çok hızlı hareket etti ve DOGE dahil rakiplerinin tüm hayallerini gerçekleştiriyor. Bunun ilerleyen dönemde fiyata da daha fazla yansıması bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde artık “geciken” Shibarium lansmanının yapılması ve SHIB fiyatının beklenen ralliyi başlatması gerekiyor. Öte yandan beklenen tek büyük hamle Shibarium değil, fiyat katalizörü olabilecek çok daha fazla gelişme var.

Shiba Coin Geleceği

Shib ekibinin üzerinde çalıştığı çok fazla proje olduğundan bahsettik. Bir meme token ekosisteminden ne kadar faydalanabilecekse o kadar faydalanmalı. Shiba Coin ekibi bunu başarmak için yoğun mesai harcıyor. Her hype alanda farklı projeleri bulunuyor ve topluluklarına her alanda çözümler üretmeye çalışıyorlar. Eleştiri ve zorluklarla karşılaşmalarına rağmen Shytoshi Kusama ve Shibarium ekibi platformu hayata geçirmek için hızla çalışıyor. Layer 2 blockchain hakkındaki ikinci blog, Shiba Inu ekosistemindeki bir dizi konudan oluşuyor. 6 önemli başlıktan bahsedebiliriz.

  • The Breeds
  • Shiba Eternity
  • Welly
  • Shiba Fashion
  • SHIB: Metaverse
  • Shibarium

Baş geliştirici, “sürekli yaylım ateşi” altında bir projeyi hayata geçirmenin ne kadar büyük bir çalışma ve çaba gerektirdiğini belirtti. Shytoshi şöyle yazdı,

“Bu blogda, Shibarium fikrini geliştirirken halka açık bir şekilde (ve gizlice) neler yaptığımızdan bahsettim. Daha sonra, blockchaini kamu tüketimine hazırlamak ve hepimizi güvende tutmak için perde arkasında neler yaptığım, teknik yönler, neden alım ve çok daha fazlası hakkında ayrıntılara gireceğim. Ardından, alım formunu ve Shibarium Beta’yı yayınlayacağız.”

Son zamanlarda balinaların Shiba Coin’e ilgisi devam ediyor ve büyük haberler yakında duyurulacak gibi görünüyor.

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